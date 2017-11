Megállapodott a honvédelmi tárca a szakszervezetekkel

Öt százalékkal nő a katonák bére, ami 2015 nyarához képest átlagosan immár 45 százalékos emelkedést jelent. A családos katonák gyermeknevelési támogatása nettó 20 ezer forinttal, a tanévkezdési támogatás 30 ezer forinttal emelkedik, ez 25 százalékos növekedés. A megállapodással biztonságot és kiszámíthatóságot tudunk sugározni a katonák és a civil társadalom irányába - mondta Simicskó István honvédelmi miniszter az aláírás előtt.



A megállapodást a tárcavezető a Honvédszakszervezet, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, valamint a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége vezetőivel együtt látta el kézjegyével.



Simicskó István hangsúlyozta, hogy a cél a kiszámítható életpálya, a katonai hivatás megbecsülése és a tervezhetőség, a megállapodás pedig újabb fontos lépés a katonai hivatást gyakorlók illetményének versenyképessé tétele felé.



Kitért arra, hogy mintegy 10 százalékkal, 45 ezer forintra nő a katonáknak járó Erzsébet-utalvány értéke. Továbbra is ezer forint a katonák, közalkalmazottak, munkavállalók felé a tárca bankszámla hozzájárulása, mintegy 10 százalékkal, 4700 forintra nő havonta és fejenként az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, továbbra is 50 százalékos mértékű a közlekedési bérlet támogatása, a közalkalmazottak, kormánytisztviselők részére egy egyszeri 94 ezer forintos ruházati költségtérítést biztosít a tárca.



Mint elhangzott, az egészségügyi területen dolgozó állomány illetményét november 1-től kormányrendeletben emelte a kormány, a közalkalmazottak esetében 14, a katonák esetében 8,7 százalék mértékben. Simicskó István szólt arról is, hogy kártalanítják a Honvéd Egészségpénztár korábbi károsultjait, mintegy 13 ezer embert, összesen 1,2 milliárd forintos keretből.



"Magyarország ma a világ egyik legbiztonságosabb országa, katonáink védelmezik határainkat és szerte a világban szolgálják a békét és a biztonságot. Ezért is törekszik a kormány arra, hogy kifejezze megbecsülését a katonáknak, és ennek része a megállapodás az érdekvédelmi szervezetekkel" - szögezte le a tárcavezető.



Kérdésre válaszolva Simicskó István arról beszélt, hogy a bruttó átlagilletmény a legénységi állomány esetében csaknem 104 ezer forinttal, az altiszti állományban 72 százalékkal 333 ezer forintra, a tiszteknél 113 ezer forinttal 502 ezer forintra, a közalkalmazottakat tekintve pedig csaknem 38 százalékkal 237 510 forintra nőtt 2010 óta. "Az elmúlt hét évben a végrehajtói állományban átlagosan mintegy 70 százalékkal nőtt a bruttó átlagilletmény, a tiszteknél közel 30 százalékkal".



Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke eredményként értékelte a megállapodást, amely - mint fogalmazott - megfelel a béren kívüli juttatások ez évi szintjének, néhány esetben annak továbbfejlesztése. "Az aláírással tovább tudjuk hangsúlyozni, hogy az elkövetkező időszakban szakmai alapon történő együttműködéssel erősödjön az állomány érdekeinek képviselete és védelme, a szociális életkörülmények javuljanak, a bérek további fejlesztése megtörténjen".