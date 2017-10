Megállapodást kötött a kormány a református egyházzal

A kormány és a Magyarországi Református Egyház (MRE) közötti viszony alapelveiről, az együttműködést meghatározó feladatokról szóló megállapodást írt alá Orbán Viktor miniszterelnök a református egyház vezetőivel szerda reggel az Országházban - tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár az MTI-t.



A dokumentum, amelyet a református egyház részéről Bogárdi Szabó István püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke és Huszár Pál főgondnok, világi elnök látott el kézjegyével, a korábbi, még 1998-ban kötött megállapodást újítja meg - közölte a sajtófőnök.



Az ünnepélyes aláíráson jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Trócsányi László igazságügyi miniszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Kósa Lajos tárca nélküli miniszter is.



Az MTI-hez eljuttatott megállapodás szövege rögzíti, a kormány és a református egyház között még 1998-ban kötött megállapodás megújítását az indokolja, hogy az elmúlt két évtizedben Magyarországon és Európában meghatározó változások történtek, a református egyház közfeladatot ellátó, társadalmi és közéleti tevékenysége pedig jelentősen bővült.



A dokumentum rögzíti: a kormány örömmel veszi tudomásul, hogy a református egyház egyre szélesebb körben működtet a többi között nevelés-oktatási, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális intézményeket, és ezzel jelentős részt vállal a közfeladatok ellátásában. Szintén elismerte a kormány az egyház társadalomszervező és közéleti törekvéseit, valamint a külhoni magyarság identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében tett erőfeszítéseit.



A református egyház elismeri: a kormány jelentős lépéseket tett az egyházak közfeladatokba való bevonására a növekvő hitéleti és fejlesztési források biztosításával, valamint az iskolai hittanoktatás lehetővé tételével.



A közcélú tevékenységek esetében a felek kimondták: a kormány elismeri, hogy a református egyház hitéleti feladatain túl közcélú feladatok elvégzésében vesz részt, erre tekintettel sajátos jogosultságokat biztosítanak számukra. A közcélú feladatok között szerepel bölcsődei, köznevelési és felsőoktatási, valamint karitatív, felzárkózási, diakóniai, szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá sporttevékenységet folytató, illetve környezetvédelemmel foglalkozó intézmények alapítása, fenntartása és működtetése. Ugyancsak részt vesz az egyház a kulturális értékmegőrzésben és értékteremtésben, például műemlékek, gyűjtemények fenntartásában, megőrzésében, gyarapításában.



A dokumentum rögzíti azt is, hogy az egyház hitéleti és közcélú tevékenységét a kormányzat támogatja.



A megállapodásban a kormány garantálja, hogy az egyház közcélú tevékenysége után a hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi önkormányzati intézményekkel azonos támogatásra jogosult. A közcélú, egyházi fenntartású köznevelési, szociális és egészségügyi intézmények dolgozóinak személyi juttatásait az állami vagy önkormányzati intézményekével azonos feltételekkel biztosítja a kormány.



Az egyezség megerősíti, hogy a református egyház jogosult az 1 százalékos szja-felajánlásokra, illetve azt az állam az állampolgári nyilatkozatok számának arányában kiegészíti.



A megállapodás kitér arra, hogy a kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítására tesz javaslatot és kezdeményezi a Károli Gáspár Református Egyetem kiemelt egyetemként történő elismerését, továbbá egyetért azzal, hogy a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kezdeményezze az Oktatási Hivatalnál az alkalmazott tudományok egyetemeként történő elismerésre vonatkozó vizsgálatot.



Arról is rendelkezik a megállapodás, hogy a református egyházi felsőoktatási intézmények támogatása évente nem lehet kevesebb 8,5 milliárd forintnál.



A dokumentum tartalmazza azt is, hogy a kormány a református egyházzal történt előzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi és nem támogatja olyan jogszabály megalkotását vagy módosítását, amely az egyházat vagy ezt a megállapodást érintené, illetve kedvezményeiket szűkítené.