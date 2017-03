Még több adóügyet intézhetünk sorban állás nélkül

Tíz ügytípusban, többek között személyijövedelemadó-bevallási tervezet ügyintézésre is lehet interneten előre időpontot foglalni a NAV központi ügyfélszolgálataira.Aki személyesen szeretné ügyeit intézni, vagy ügyfélkaput nyitna a jövőbeli elektronikus ügyintézéshez, a NAV honlapján időpontot foglalhat, hogy sorban állás nélkül intézze adóügyeit.Márciusban bővült azon ügytípusok köre, melyekben lehetőség van időpont előjegyzésére. Az igazolások, ügyfélkapunyitás, adókártyaigénylés és egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézés mellett most már szja-bevallási tervezet és bevallás ügyintézésre, általános tájékoztatásra, adószámla ügyintézésre, bankkártyás befizetésre és csekk igénylésre, valamint egyéb adóalany-nyilvántartási ügyekre is lehet időpontot foglalni.A NAV honlapján (www.nav.gov.hu) lehet időpontot foglalni a hivatal központi ügyfélszolgálataira, legfeljebb két hétre előre, és legkorábban az időpont lefoglalását követő második napra.

Az ügyfélnek először ki kell választania, hogy melyik központi ügyfélszolgálaton kíván ügyet intézni, majd meg kell adnia az intézendő ügy típusát, ezután választhatja ki a számára kedvező szabad ügyintézési időpontot.Nemcsak saját ügyben van mód az előzetes időpontfoglalásra, a meghatalmazottként, képviselőként eljárók is élhetnek a lehetőséggel.Ha az időpontfoglaláskor az ügyfél megadja e-mail címét, elektronikus visszaigazolást kaphat a foglalás részletes adatairól.