Matolcsy Ádám vette meg az Origó kiadóját

A közlemény szerint Száraz István, a New Wave Media Group Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója a médiacsoportban fennálló 100 százalékos tulajdonrészét értékesítette.



Száraz István a tranzakciót követő negyedévben vezérigazgatói tisztségét határozott ideig megtartva biztosítja a zökkenőmentes átadás-átvételi folyamatot, ezt követően pedig stratégiai tanácsadói szerepkörben segíti a menedzsment munkáját - közölték.



Az új tulajdonos a Magyar Stratégiai Zrt., amely egyebek mellett Magyarország egyik legnagyobb múltú bútorgyártó manufaktúrája, a Balaton Bútor Kft. közvetett tulajdonosaként ismert. A Magyar Stratégiai Zrt. közvetlen egyedüli részvényese és egyben vezérigazgatója Matolcsy Ádám - írták.



A közleményben Száraz István tájékoztatott arról, hogy a vállalat történetében először, 2016-ban nyereséges évet zárt, és megnyílt a lehetőség a fenntartható üzleti fejlődés előtt.



Idézi Matolcsy Ádámot is, aki elmondta: a New Wave Media Group Zrt. nemcsak az egyik legnagyobb elérésű hazai online médiaportfólió és a magyar internetes tartalomszolgáltatás úttörője, hanem megújulni képes cégcsoport, amely reményeik szerint a "közeljövőben előremutató technológiai megoldásokkal rázza fel az itthoni online médiapiacot".



Száraz István az általa alapított WeLoveBudapest és WeLoveBalaton turisztikai portálok tulajdonjogát a jövőben is megtartja - jelezték a közleményben.



Felidézték: Száraz István cége, a New Wave Media Kft. az Origo Media Zrt. eladására kiírt több hónapos tendereljárás eredményeként 2015 végén kötötte meg az adásvételi szerződést a korábbi tulajdonos Magyar Telekommal, a tranzakció 2016 februárjában, a vételár kifizetésével lezárult.



Az elmúlt mintegy másfél évben megvalósult a médiaportfólió és a hozzá kapcsolódó termékek átfogó újjászervezése. Ez idő alatt további akvizíciók és értékesítési partnerségek megkötése mellett lezajlott a cégcsoport folyamati szintű és technológiai reformja, valamint a korábbi New Wave Media és Origo Media portfólió egyesítése - olvasható a közleményben.