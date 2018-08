Másfél méter címmel indul kampány a kerékpárosok védelmében

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos (b) és Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros körverseny főszervezoje a kerékpárosok védelmében induló ,,1,5 m-es előzési oldaltávolság" elnevezésű közlekedésbiztonsági kampány bemutató sajtótájékoztatóján a főváros III. kerületében egy kávézóban 2018. augusztus 1-jén.

Másfél méter címmel indít a kerékpárosok védelmét szolgáló kampányt az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A program célja felhívni az autósok figyelmét arra, hogy- közölte Révész Máriusz a kampányt beharangozó sajtótájékoztatón kedden Budapesten.Révész Máriusz elmondta: a nyomtatott és az online médiában megjelenő hirdetésekkel, két rövidfilmmel, honlappal, reményeik szerint később benzinkutakon és autóbuszokon elhelyezett hirdetésekkel is szeretnék figyelmeztetni az autósokat a biztonságos előzéshez szükséges távolság megtartására, hogy csökkentsék az elsodrásos kerékpáros balesetek számát.Hozzátette:, a magyar kampány, amelyben részt vesznek a magyar kerékpáros szervezetek is, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozik.A kormánybiztos kitért arra, hogy míg a KRESZ számos országban, köztük Romániában is előírja a másfél méteres oldaltávolságot, addig a magyar jogszabály csak a "megfelelő oldaltávolság" megtartására kötelezi az autósokat, a konkrét távolság megadása nélkül. Az autósok így nem is tudhatják, hogy mekkora a biztonságos távolság. Ezen a helyzeten is szeretne változtatni a program.Megjegyezte: reményei szerint a kampányt 2019-ben a KRESZ módosítása is követi majd.Révész Máriusz arról is beszélt: kormánybiztosként szeretné elérni, hogy egyre többen kerékpározzanak, de még mindig sokan félnek a forgalomban biciklizéstől. Ugyanakkor a statisztikák azt mutatják, hogy minél többen bicikliznek egy városban, annál kevesebb a kerékpáros balesetek száma.Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője ismertette: az idei versenyen több kerékpáros csapat mezén is rajta lesz a Másfél méter! logója. A megszokott szponzori hirdetés helyett ez a logó került a sárga trikóra is, így az élen álló versenyzőre irányuló médiafigyelem egyben a kampányt is szolgálja majd.