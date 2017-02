Márciusban kezdődik a nemzeti konzultáció

Csak 1 napja számoltunk be róla , hogy folyamatban van az újabb nemzeti konzultáció előkészítése, amelyben a kormány szerint Magyarország előtt álló öt veszélyforrásról kérdezik meg a lakosságot; Lázár János már be is jelentette, hogy márciusban kezdődik.A konzultáció időpontját Lázár János , a Miniszterelnökség vezetője ismertette csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.Emlékeztetett, a kormány szerint az idén Magyarország előtt álló öt veszélyforrás a rezsicsökkentés brüsszeli betiltása, az illegális bevándorlás kérdése, az adópolitika uniós központosítása, a munkahelyvédelmi támogatások biztosítására vonatkozó jog elvesztése és a külföldi forrásból dolgozó szervezetek elszámoltathatósága.A tárcavezető amiatt is kritizálta Brüsszelt, hogy a silányabb minőségű élelmiszerek ügyében szerinte az EU azon az állásponton van, hogy "a szegényebb magyaroknak lehet ócskább dolgokat eladni".Lázár János több terméket, illetve márkát is említett, amelyek esetében a magyar ellenőrök azt tapasztalták, hogy az osztrák boltok polcain jobb a minőségük, mint a magyar üzletekben. Nevesítette a Coca-Colát, a Nesquiket, a Rio Marét, a Nutellát és a Knorrt. Jelezte, újabb vizsgálatok lesznek.Bíróság elé viszi az Európai Bizottság (EB) a magyar hatósági árszabályozás kérdését az energetika területén - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy az EB a cégekre szeretné bízni az árszabást, a magyar álláspont szerint viszont az államnak, hatóságoknak kell dönteniük, az emberek szempontjainak mérlegelése alapján.A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a gyógyszerészeket és a multinacionális cégeket érintő szabályozás ügyében várhatóan megegyezéssel zárulnak a kötelezettségszegési eljárások; további egyeztetések szükségesek a külföldiek földtulajdon-szerzésének korlátozásáról és Paks ügyében is "eredménnyel kecsegtetnek" a tárgyalások.A miniszter azt is elmondta, hogy Magyarország Pelczné Gáll Ildikót javasolja az Európai Bizottságnak az uniós számvevőszék magyar delegáltjának. A fideszes EP-képviselő minden feltételnek és követelménynek megfelel, reális esély van rá, hogy rövid időn belül hat évre kinevezik - tette hozzá.