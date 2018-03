Március 15. - Így ünnepelt az ellenzék, és így menetelt az MKKP - fotók

Alternatív békemenetet tartott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Molnár Gyula: a közpénzen létrehozott népbutítás a modernkori rabság

Molnár Gyula, az MSZP elnöke beszédet mond a Szabad Sajtó-díjak átadásán Budapesten a Danubius Flamenco hotelben 2018. március 15-én.

Fekete Zsolt: az ember szabadságra vágyik

Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület) polgármester beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából rendezett salgótarjáni ünnepségen a Múzeum téren.

LMP: a márciusi ifjak is együttműködtek, most is erre van szükség

Szél Bernadett, az LMP társelnöke beszédet mond a párt ünnepi megemlékezésén egy fővárosi szállodában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján, 2018. március 15-én.

MIÉP: ma is időszerű a 12 pont

Vona Gábor 12 pontba foglalta elképzeléseit

Vona Gábor, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje beszédet mond pártja ünnepségén, amelyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából tartottak a Batthyány-örökmécsesnél.

Mirkóczki Ádám Jobbikos országgyűlési képviselő felszólal pártja ünnepségén, amelyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából tartottak a Batthyány-örökmécsesnél.

Gyurcsány Ferenc tárgyalni hívja a Jobbikot is

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a Talpra magyar! közös ellenzéki (MSZP, PM, DK, Liberálisok, Együtt), az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából rendezett megmozduláson

Karácsony: az ördöggel is lehet szövetkezni

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a Talpra magyar! közös ellenzéki (MSZP, PM, DK, Liberálisok, Együtt), az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából rendezett megmozduláson Budapesten a Fővám téren 2018. március 15-én.

Gyurcsány és Karácsony kész együttműködni a Jobbikkal

"A molinó minden előtt!" feliratú, nemzeti színű transzparens mögött vonultak fel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által szervezett alternatív, ironikus hangvételű békemenet résztvevői csütörtökön Budapesten.A felvonulás az Oktogontól indult, ahol a párt elnöke, Kovács Gergely ismertette az általuk megfogalmazott 12 pontot. Ebben egyebek mellett az "űrbéli viszonyok megszüntetését", "negyvenévenkénti országgyűlést Pesten", és "a cenzúra szabadságát, a sajtó eltörlését" követelték.A több ezer részvevő - akik közül többen jelmezt viseltek - rendőri felvezetéssel a Blaha Lujza teret és az Astoriát érintve az Erzsébet térre vonult egy teherautó mögött, amelyről a felvonulás közben zene szólt.A tömegben a kormányon és kormánypárti politikusokon is élcelődő, gúnyos feliratú táblákat, valamint nemzeti színű és európai uniós zászlókat is lehetett látni. A táblákon egyebek mellett az alábbi feliratok voltak olvashatók: "Aki nem vejünk, az ellenünk"; "itt többen ENSZ-emtelenedtek"; "Ne menj el szavazni!"; "boldogok a stadionépítők"; "a választás csak fárasztás".A tömegben többször skandálták a többi között azt, hogy "nem kell kormány"; "Viktor a király", és "ingyen sört!".Amikor a menet egy időre megállt a Rákóczi úton a Kazinczy utcánál, akkor a tömeg vége a Nyár utcánál volt.Az Erzsébet téren a felvonulás végén a felszólalók ironikusan arról beszéltek, több százezren vettek részt a meneten, amelynek célja, hogy szót emeljenek az "utolsó rabláncról", a demokráciáról, "ami gúzsba köti egységre szomjas magyar szívünket". Hangsúlyozták egyebek mellett, hogy nincs szükség több választásra, mert az csak megosztásra jó, ezért erős központosított Magyarországot akarnak, ahol - mint fogalmaztak - egy a cél, egy a pártrendszer, és a kettő is egy.Mint elhangzott, a részvevők a demokrácia ellenségeiként vonultak az utcára, mert a demokrácia "elnyomó rendszer, ahol az emberek bele akarnak szólni a politikába".​A rendezvény végén kihirdették, hogy hadat üzennek az ENSZ-nek.A Fidesz az új kisebbség pátja, mert a magyarok mindig a szabadságot választották a rabság helyett, amelynek modernkori formája "a közpénzen létrehozott népbutítás" - hangoztatta az MSZP elnöke a Szabad sajtó-díj március 15-e alkalmából rendezett csütörtöki budapesti átadásán.Molnár Gyula úgy fogalmazott, hazugság "a Fidesz meséje a megtámadott Magyarországról". "Nincs háború, ehhez elég kinézni az ablakon" - tette hozzá, majd aláhúzta, Európában az a szellemi áramlat jelent gondot, amely keleti diktátorok sugallatára Európa gyengítésében érdekelt.A szocialisták vezetője szólt arról is, az áprilisi választás nem egy lesz a sok közül, mivel hosszú időre meghatározza majd Magyarország sorsát. Szerinte ugyanis amennyiben a jelenlegi hatalom kap még egy esélyt, akkor "el fognak jutni az emberek pénzéhez, az emberek magánéletéhez".Tanulnunk kell a történelmünkből, hogy az elnyomás, a vérontás, a gaztettek ne ismétlődhessenek meg; de az ember, a magyar ember szabadságra szomjazik, mindig a szabadságot vágyta, minden nagy ünnepünk is erről szól - mondta ünnepi beszédében Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület), Salgótarján polgármestere csütörtökön.Fekete Zsolt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére tartott városi ünnepségen felidézte, hogy a mai salgótarjáni középiskolásoknál alig voltak idősebbek azok a fiatalok, akik 170 évvel ezelőtt a Pilvax kávéházból indulva az elnyomó hatalommal szemben Magyarország szabadságáért emeltek szót.170 évvel később, napjainkban ismét középiskolások, főiskolások mennek az utcára a jövőjüket féltve, a jövőjükért küzdve; figyelni kell rájuk, oda kell figyelni a szavukra, ugyanis értük, nekik építjük Salgótarjánt, értük és nekik kell, hogy épüljön az ország is - tette hozzá.Salgótarján polgármestere arra is kitért, hogy kinek-kinek mást jelent a szabadság, "egy azonban egészen biztos: a belső szabadsággal szemben a diktatúra tehetetlen".Mint kifejtette, ha a külső körülményeinken egymagunk nem is tudunk változtatni, a saját belső szabadságunkat megteremthetjük.Meg kell teremtenünk lelkünk szabadságát úgy, hogy békét kötünk önmagunkkal és elfogadjuk különbözőségeinket - mondta.Fekete Zsolt úgy fogalmazott: "nincs vastagabb rablánc annál, mint ami a másságainkból fakadó szitokszavakból jött létre, és nincs sötétebb vakság annál, amit a gyűlölködés mérhetetlensége okoz".Salgótarjánnak egy választása van, ha sikeres, erős és talpraesett akar lenni, ez pedig a belső szabadság útja - hangsúlyozta, hozzátéve: ez akkor lehetséges, ha képesek vagyunk szembenézni gyengeségeinkkel és büszkén vállaljuk erősségeinket mindnyájan, alázattal, haszonszerzés nélkül, mert ez a város sokkal többet érdemel, és ehhez mindannyian kellünk.Fekete Zsolt az ünnepségen azt is megfogalmazta, az 1848-as márciusi ifjaknak nem volt választásuk, csak a szabadságharc, de nekünk van: szabadságvágyunk kifejezésének békés és legdemokratikusabb eszköze a választás.Salgótarján polgármestere a beszédét azzal zárta, válasszunk jól, válasszunk felelősen, válasszunk a lelkünk szabadsága szerint, és - idézte Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét - soha ne feledjük: "habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr".A Múzeum téren tartott városi ünnepség végén intézmények, szervezetek, önkormányzatok mellett a DK, a Fidesz, a Jobbik, az MSZP és a Magyar Munkáspárt helyi szervezeteinek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit Széchenyi István szobránál.A márciusi ifjak nem biztos, hogy szerették egymást, de ott és akkor együtt tudtak gondolkodni, és jelenleg is az a kérdés, együtt tud-e gondolkodni sok-sok ember a változás érdekében - mondta ünnepi beszédében csütörtökön az LMP miniszterelnök-jelöltje, aki március 15-e alkalmából azt üzente a többi ellenzéki pártnak: csak akkor fognak győzni, ha a lehető legszélesebb körben együttműködnek.Aki erre nemet mond, az Szél Bernadett szerint a kormányváltásra mond nemet, és csupán a saját mandátumát félti. A társelnök az LMP pártalapítványa, az Ökopolisz Alapítvány budapesti rendezvényén elmondott beszédében kijelentette: az emberek többsége kormányváltást akar.Megjegyezte, pártját sokan bírálják majd, mondván, rajtuk múlik a kormányváltás. "Elég abból, hogy furkósbotnak használják az együttműködést" - hangsúlyozta, hozzátéve: nem fenyegetőzni kell, hanem mindenkinek le kell ülnie ahhoz a tárgyalóasztalhoz, amelynél az LMP már ott van.Elég a függőségből! - hangoztatta, hangot adva azon véleményének: emberek milliói élnek függőségi viszonyban, holott egy nemzet csak annyira lehet független, amennyire állampolgárai azok. Emlékeztetett 1848 üzenetére: függetlenek, szuverének, autonómok akarunk lenni, ezért vissza kell venni a függetlenségünket azoktól a politikusoktól, akik ezt fokozatosan elvették.Szél Bernadett, aki az összes magyar, köztük a határon túliak összetartozását is kiemelte, megjegyezte: már azért is sok kritikát kapott pártja, mert szabadon döntve úgy határozott, hogy önállóan ünnepel. A régi politika már csak ilyen - mondta -, már azért is támadás éri őket, mert önállóan döntenek, és mert értik március 15. üzenetét.Szerinte Petőfi és társai még radikálisabban bírálnák a mai kormányt, annak tagjai ugyanis semmit nem tisztelnek, sem a függetlenséget, sem a szabadságot, sem az embereket. Orbán Viktor miniszterelnöknek többet ér a saját hatalma, mint az ország sorsa - közölte, és kijelentette azt is: ahol nincs jogállam, ott bárkivel bármi megtörténhet.Az Országgyűlésben alig esik szó az emberekről, ehelyett botránypolitikusok csinálnak botránypolitikát - mondta, teljes bukásnak ítélve azt, ami az országban történik.Szerinte a hatalom célja, hogy kicsinek, erőtlennek érezzék magukat az emberek, felidézte ugyanakkor Kossuth Lajos szavait, aki azt mondta: veszve csak az a nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.Hadházy Ákos társelnök a rendezvényen arról beszélt: az elnyomó, gőgös hatalom 1848-49-ben is tévedett, amikor azt képzelte, a magyarok gyávák, buták és csak viszálykodni tudnak. Szerinte a jelenlegi hatalom is ezt hiszi.Kijelentette, a következő napok kérdése: az ellenzéki pártok kit utálnak jobban, a kormányt vagy egymást? Azt üzente a kormányoldalnak: ne vegyenek mérget arra, hogy nem lesznek visszalépések az áprilisi országgyűlési választáson.A Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) elnöke szerint a márciusi ifjak 12 pontja 170 év elteltével is időszerű, "a Kádár-rendszer máig nem ért véget", és ez végtelenül szomorú.Nagy Tibor csütörtökön Budapesten, a párt ünnepi rendezvényén, a Március 15. téren a 12 pontot felidézve úgy fogalmazott: a MIÉP alig jut médiafelülethez, miközben a "kamupártok" meghatározóak, az "idegenszívű SZDSZ" utódai "vírusosan terjesztik ma is a magyargyűlöletet".Hozzátette, a kormány eltávolította a nemzeti érzelmű újságírókat, a nemzeti radikalizmusnak nem biztosít helyet, lelket lehelt "a levitézlett vörös szakszervezeti újságba", "a pártállami időket idéző Népszavába".Nagy Tibor azt mondta, a bajok gyökere "az elavult balliberális oktatási rendszer", ezért a MIÉP nemzeti radikális oktatási fordulatot és gyökeres társadalmi változást sürget, és ezt csak "a lukácsista pribékek utódainak" kizárásával tartja elképzelhetőnek.Hangsúlyozta továbbá, a felelős minisztérium felelős kormányzatot kellene, hogy jelentsen és nem "közpénztolvajokat" kitartó kormányt, amely az oktatásból kivont pénzt értelmetlen beruházásokra, "hobbiépítkezésekre" fordítja. Alkotmányos alapjoggá kell tenni a színvonalas oktatáshoz és egészségügyhöz való jogot - tette hozzá.A parlamenten kívüli ellenzéki párt elnöke közölte: az Országgyűlésben "gombnyomogatók garázdálkodnak" - egyesek ezt már 28 éve vezényszóra teszik -, közben sok bátor ember "megmagyarázhatatlanul gyorsan" elhalálozik.Szerinte ma is alávetettek a magyar emberek a saját hazájukban, politikusaik rejtett állampolgárságáról, állampárti kötődéséről pedig nem tudnak.Nagy Tibor "nemzeti hadsereg" felállítását és a visegrádi együttműködés bővítését szorgalmazta a többi közt a környező országok, valamint Erdély és Kárpátalja bevonásával.A migrációt "a Magyarországot erkölcsi posványban tartó körülmények következményének" nevezte, és hozzátette, hogy a jelenlegi adórendszer a "Gyurcsány- és Mészáros-féle gazembereknek kedvez", ezért progresszív adózást javasolt.Kitért továbbá arra, hogy az uniós tagság mérlege Magyarország számára negatív, ezért a kilépést javasolta arra az esetre, ha "a térség gyarmatosításának" nem sikerül véget vetni.A Jobbik elnöke 12 pontba foglalta elképzeléseit a párt március 15-i ünnepi megemlékezésén Budapesten, ahol azt közölte: valódi problémákkal akarnak foglalkozni.Vona Gábor ezen törekvések között említette a valódi biztonságot, kifejtve: azt nem óriásplakátokkal, hanem határőrséggel tervezik, és semmiféle kvótát nem fogadnak el. Erős és igazságos Európát sürgetett, továbbá valódi demokráciát független intézményekkel és kíméletlen elszámoltatással.Az ellenzéki politikus működő egészségügyi és szociális rendszert javasolt, jelezve, önálló egészségügyi minisztériumban gondolkodnak, és külön tárcát szánnak az oktatásnak is, amelyet modern, 21. századi formában képzelnek el.A pártelnök igazságos és rugalmas nyugdíjrendszert szorgalmazott, amelyben a nők mellett a férfiak is 40 év után nyugdíjba vonulhatnak, és differenciáltan emelkednek a juttatások.Korszerű, a közszférában dolgozókat és az egyenruhásokat megbecsülő államigazgatást, továbbá az önkormányzatok megmentését ígérte, és igazságot követelt a devizahiteleseknek.Vona Gábor az elvándorlás megállítását sürgette, ehhez méltó ifjúság- és családpolitikát, otthonteremtési és bérlakás-építési programot kínált.Azt is megfogalmazta: a multinacionális cégeknek juttatott adókedvezmények helyett a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének növelését támogatnák.A politikus 12. pontként a béruniót jelölte meg, kifejtve: tisztességes béreket és munkakörülményeket követelnek minden munkavállalónak.Vona Gábor ezekre a kormányváltás 12 pontjaként hivatkozott, megjegyezve, noha van, ami most kimaradt, érezhető, hogy valódi problémákkal kívánnak foglalkozni.A politikus értékelése szerint jelenleg a félelem, a keserűség, a harag és a fájdalom uralja az általános körérzetet. Azt is mondta: ma nem külső fenyegetettség, hanem egy "belső hatalmaskodó elnyomása és tébolya" veszélyezteti Magyarországot, és míg korábban olyan érzése volt, mintha az ország a kommunizmusba süllyedne vissza, ma úgy véli: a középkorba, a feudalizmusba tart. Mint mondta, a mostani nagyurak vadászkastélyokban laknak, bár nem hintókkal közlekednek, hanem helikopterrel és jachttal; nem gímszarvasokra vadásznak a Bakonyban, hanem rénszarvasokra Skandináviában; nem kilencedet szednek törvények szerint, hanem mindent ellopnak törvénytelenül, és "nem magyar bortól részegednek le, hanem kokaintól Ibizán, és lassan oda tartunk, hogy az első éjszaka jogát is követelni fogják".Az ellenzéki politikus szimbolikusan egy vár építésének igényét vetette fel, amelyhez - mint mondta - meghív minden jó szándékú, tisztességes magyart, s amelynek tornyán nem a félelem és az elnyomás zászlaja lobog, hanem a szabadságé. Megerősítette, hogy nem azt nézi, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt. Kijelentette: nem akar soha többé magyar ember ellen harcolni, arra Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor építette a politikáját.Vona Gábor azt kérte a jelenlévőktől, hogy a következő 3 hétben tegyenek meg mindent a választási sikerért. "Mi Attila unokái vagyunk és Attila unokái nem félnek senkitől, csak a Jóistentől" - hangoztatta, azt kérve: "mentsük meg Magyarországot!".Az ünnepségen a Jobbik 106 egyéni képviselőjelöltje esküt tett a Szent Korona másolata előtt. A fogadalom szerint a politikusok csak és kizárólag a nemzetet szolgálják majd, nem engednek semmilyen külső nyomásnak és fenyegetésnek, óvják a nemzetet a hazugságtól, nélkülözéstől és szolgaságtól. Azt is kinyilvánították, hogy amennyiben a párt elnökségének kétharmados döntése alapján alkalmatlanná válnának képviselői feladatukra, mandátumukat azonnal visszaadják.A pártelnök előtt Volner János frakcióvezető mondott beszédet, azt fogalmazta meg, hogy vissza kell venni a rendelkezést a hazai gazdaság felett, az oligarchákat pedig el kell számoltatni.Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a kormányváltás fontosságáról beszélt, kifejtve: az elmúlt kétszer nyolc évben ki voltak szolgáltatva, eljött azonban az idő, hogy visszaszerezzék a reményt.Jakab Péter, a Jobbik szóvivője pedig azt hangoztatta: egyszer s mindenkorra véget vetnek a Fidesz "nemzeti hűbérrendszerének". Elég volt a pökhendi fideszes nagyurak hatalmaskodásából, akik lenézik a szegényeket, a közmunkásokat - jelentette ki.Mirkóczki Ádám, a Jobbik másik szóvivője pedig azt kérdezte: vajon 1848 tizenkét pontjából van-e olyan, amely ma ne lenne aktuális? Az egyik legidőszerűbb kérdésnek azt nevezte, hogy létezik-e Magyarországon szabad sajtó.A rendezvényen részt vevők megtöltötték a Batthyány Lajos-örökmécses körülötti teret. Sokan kokárdát viseltek.Az ellenzéki párt zászlóin kívül magyar, székely és Árpád-sávos lobogókat is látni lehetett. Egy transzparensre azt írták: "Aki magyar, a Jobbikra szavaz!"Az eseményen a pártot népszerűsítő videókat játszottak be. A résztvevők a magyar és a székely himnuszt is elénekelték.Tárgyalni hívja az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőit a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Gyurcsány Ferenc a baloldali pártok közös budapesti március 15-i megemlékezésén azt mondta, készek megtenni azt, amit eddig soha, mert tárgyalni kell a Jobbikkal.Nem választási együttműködésről, nem közös kormányzásról, hanem arról, hogyan működnek majd együtt a következő parlamentben "Orbán bűnös rendszerének lebontásában" - mondta a vasárnap délutánra tervezett egyeztetésről a volt miniszterelnök.Arról kell tárgyalni, hogy az új Országgyűlés megalakulásának pillanatától kezdve "hogyan törjük le Orbán bűnös rendszerét" - tette hozzá, hangsúlyozva: nincs ok taktikázni, nincs ok udvariaskodni, tárgyalni kell és megállapodni.Gyurcsány Ferenc egyúttal azt is bejelentette, hogy a DK egyoldalúan visszavonja saját egyéni jelöltjét az LMP társelnökének, Szél Bernadettnek a javára.Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki pártok közötti szélesebb együttműködés mellett foglalt állást csütörtökön Budapesten. A közös ellenzéki megemlékezésen Karácsony Gergely azt mondta, akár az ördöggel is lehet szövetkezni.A Párbeszéd társelnöke a Fővám téren tartott rendezvényen közölte, az MSZP-Párbeszéd is kész arra, hogy egyoldalúan visszaléptessen jelölteket az egyéni választókerületekben. Hozzátette ugyanakkor: "ki fogjuk taposni a pártokból", hogy létrejöjjön egy szélesebb összefogás.Karácsony Gergely szerint az ördöggel úgy kell összefogni, hogy "ne váljunk mi is ördögökké".Azt mondta, a kormányváltás után olyan szövetségi kormányzást alakítanak ki, amely "csendes forradalmat" indít el az egészségügyben, az oktatásban, a munka világában.Széles, a Jobbikot is magába foglaló ellenzéki együttműködés mellett foglalt állást Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, valamint Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke csütörtökön Budapesten, a nemzeti ünnepen tartott közös baloldali megemlékezésen. Gyurcsány Ferenc vasárnap délutánra tárgyalni hívta az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőit.A volt miniszterelnök a Fővám téren azt mondta, készek megtenni azt, amit eddig soha, mert tárgyalni kell a Jobbikkal. Nem választási együttműködésről, nem közös kormányzásról, hanem arról, hogyan működnek majd együtt a következő parlamentben "Orbán bűnös rendszerének lebontásában" - szögezte le.Arról kell tárgyalni, hogy az új Országgyűlés megalakulásának pillanatától kezdve "hogyan törjük le Orbán bűnös rendszerét" - tette hozzá Gyurcsány Ferenc, hangsúlyozva: nincs ok taktikázni, nincs ok udvariaskodni, tárgyalni és megállapodni kell.Egyúttal azt is bejelentette, hogy a DK egyoldalúan visszavonja saját egyéni jelöltjét az LMP társelnökének, Szél Bernadettnek a javára.Kiemelte: nincs olyan ellenzéki párt, amelyik önmagában legyőzheti a Fideszt, együtt viszont erősebbek, többen vannak. "Akkor mire várunk? Használjuk a többség erejét!" - szólított fel.Gyurcsány Ferenc azt mondta, a bejutásra esélyes demokratikus ellenzéki pártoknak meg kell állapodniuk abban, hogy egyetlen jelöltet állítanak a Fidesszel szemben, a többieknek pedig segíteniük kell, hogy a legesélyesebbek győzhessenek. A megállapodás nem lehetőség, hanem kötelesség, nem érdekesek a régi sérelmek, a korábbi viták, meg kell egyezni - hangsúlyozta.Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje is az ellenzéki pártok szélesebb együttműködése mellett foglalt állást, és azt mondta, akár az ördöggel is lehet szövetkezni, de úgy, hogy "ne váljunk mi is ördögökké".Megfogalmazása szerint ha Vona Gábor Jobbik-elnök nyeri a választást, az is Orbán Viktor-győzelem lesz. "Ne gondoljátok azt, hogy minden mindegy, csak ne Orbán legyen" - mondta.Hozzátette, tudni kell, hogy mi jön Orbán Viktor leváltása után. Azt mondta, a kormányváltás után olyan szövetségi kormányzást alakítanak ki, amely "csendes forradalmat" indít el az egészségügyben, az oktatásban, a munka világában.A Párbeszéd társelnöke közölte, ott lesznek a DK elnöke által kezdeményezett tárgyaláson, és az MSZP-Párbeszéd is kész arra, hogy egyoldalúan visszaléptessen jelölteket az egyéni választókerületekben. Hozzátette ugyanakkor: "ki fogjuk taposni a pártokból", hogy létrejöjjön egy szélesebb összefogás.Szerinte ma Magyarországon sokan egy bálványt imádnak, ezt a bálványt, Orbán Viktor bálványát le kell dönteni. Senki sem imádhat két urat: vagy a nép, vagy a hatalom; vagy Kelet, vagy Nyugat; vagy Orbán bálványa, vagy szabad Magyarország; ez a választás - hangoztatta.Karácsony Gergely jelezte, ha megválasztják, nem fog esküt tenni a mostani alaptörvényre, és olyan országot építenek, ahol nem a nép szolgálja a hatalmat, hanem a hatalom a népet, és a "dicsőséges nagyurak" megkapják méltó büntetésüket.Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke arról beszélt: a márciusi ifjak is felismerték, hogy egyedül senkinek nem megy, ezt 2018-ban a magyar demokratáknak is fel kell ismerniük. Hozzátette: demokratának demokrata a párja, demokráciát csak demokratákkal lehet újraépíteni, áldemokratákkal, "cukiskodókkal" nem megy. Az ellenzéki politikus szerint a Jobbik nem a megoldás, hanem a probléma része.Minden, a Jobbikra leadott szavazat kukába dobott szavazat, az Orbán Viktort segíti, és a baloldali pártok nem segíthetik őt - közölte.Székely Sándor, a DK-val szövetséges Szolidaritás Mozgalom elnöke szerint a választás tétje nem az, hogy ki nyer, hanem az, hogy diktatúra lesz-e Magyarországon. Kijelentette, hogy az április 8-ig hátralévő három hétben minden nap meg kell harcolniuk az igazukért, mert szabad, szolidáris köztársaságot akarnak.Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt ügyvivője azt mondta, azért küzd, hogy Magyarország demokratikus jogállam legyen. Egy olyan Magyarországról álmodik, ahol mindenki a tehetsége és szorgalma szerint helyezkedhet el, ahol senkit nem érhet hátrány, ha kritizálja a kormányt, viszont senki nem élvezhet jogtalan előnyt azért, mert a miniszterelnök barátja vagy veje - fogalmazott a képviselőjelölt.Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő, az Együtt politikusa azt mondta, ma azok alkotnak többséget, akik azt akarják, hogy "a zsarnok, tolvaj Fidesz tűnjön el a kormányzatból". Kijelentette, hogy a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás sokaknak adta vissza a kormányváltás reményét, és azt üzente az ellenzéki politikusoknak, hogy működjenek együtt.Balázs Péter volt külügyminiszter, a Válasszunk! 2018 (V18) csoport tagja bejelentette, hogy a V18 várhatóan április 4-én megszervezi a listavezetők és miniszterelnök-jelöltek vitáját. Demokráciában e nélkül nincs választás, aki nem jön el, az nem demokrata - hangoztatta. Szólt arról is, a mostani kormány visszaél az ország szuverenitásával, saját hatalmát fitogtatja úgy, hogy mindenkibe beleköt. "Hozzuk végre haza Európát, hogy ne a fiaink menjenek el!" - zárta felszólalását.A Szabadság híd pesti hídfőjénél gyülekező tömeg a kezdéskor a Pipa utcáig állt. A résztvevők sok MSZP-s és DK-s, valamint néhány Liberálisok feliratú zászlóval érkeztek. Többen "Talpra magyar!" feliratú, Karácsony Gergely képével díszített táblát tartottak a kezükben. Ez a felirat szerepelt a szónokok előtt is.A rendezvényen fellépett Erdős Virág költő, Galkó Balázs, Balázsovits Lajos és Szalay Kriszta színművész, valamint Kollár-Klemencz László énekes, Hajós András dalszerző, műsorvezető és a Padödő együttes.