Március 15. - Gulyás Gergely: március 15. az egyik legdicsőbb nemzeti ünnepünk

Március 15. az egyik legdicsőbb nemzeti ünnepünk, a forradalom és szabadságharc jelentősége, hatása felbecsülhetetlen a modern nemzetté válás és a polgári Magyarország szempontjából - hangoztatta a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön Budapesten.Gulyás Gergely a XII. kerületi önkormányzat megemlékezésén közölte: március 15. "máig hatóan formálja" a magyarság identitását, a kevés nemzeti közös nevező egyike.A kormánypárti politikus kijelentette: a jogos nemzeti büszkeség a népből nemzetet teremtett.Kitért arra is: "170 éve hamar kardot kellett rántania" kivívott eredményei szabadsága védelmében a nemzetnek.A magyarság küzdelmeinek célja immár fél évezrede a függetlenség és önrendelkezés védelme - mondta Gulyás Gergely.Hozzátette: a 20. század megpróbáltatásai után megmaradt Magyarország már szabadon dönthet sorsáról. "Szerencsés korban születtünk (...), csak rajtunk múlik, hogy a javunkra fordítjuk-e szabadságunkat (...), egyénenként mindent megteszünk-e azért, hogy a haza sorsa egyre jobb legyen" - mondta a Fidesz frakcióvezetője.A rendezvényen Gulyás Gergely ünnepi beszéde után elismeréseket adtak át.Március 15-én azokat ünnepeljük, akik a függetlenséget és a szabadságot választották, és elég bátrak voltak ahhoz, hogy megküzdjenek érte - mondta Pósán László (Fidesz) országgyűlési képviselő csütörtökön, a nemzeti ünnepen rendezett debreceni ünnepségen.A város főterén, a Református Nagytemplom előtt egybegyűlt tömeg előtt a politikus március 15-e legfontosabb szimbólumának nevezte a kokárdát, "amit ilyenkor büszkén viselünk"."A kokárdával fejezzük ki kötődésünket nemzetünkhöz, magyarságunkhoz, és ezzel különböztetjük meg magunkat azoktól, akiknek ez nem fontos, akiknek semmit nem jelent, akik megtagadják azt, hogy magyarok" - tette hozzá Pósán László.A képviselő párhuzamot vont 1848 és napjaink között: most is az a legfontosabb kérdés, hogy "kívülről ránk erőltetett mintát követ-e az ország, vagy saját hagyományait és értékeit", hogy mások döntenek-e a magyarok életéről, mindennapjairól, vagy a magyarok.A forradalom erre egyértelmű, határozott, magasztos választ adott: a nemzet az önállóság és függetlenség útját választotta - hangoztatta, hozzátéve: "mert nekik Magyarország volt az első"."Mi, magyar hazafiak nem engedhetünk a 48-ból, mert nekünk Magyarország az első" - mondta, történelmünk egyik nagy tanulságának nevezve, hogy a magyar szabadságért és függetlenségért újra és újra meg kell küzdeni.Brüsszeli biztosok, bürokraták, nemzetközi tőkepénzesek, spekulánsok és nagyhatalmi birodalmi ábrándokat szövögető nyugati politikusok nemzetek feletti európai birodalmi keretet, európai egyesült államokat szeretnének létrehozni, aminek útjában állnak a nemzetállamok - jelentette ki Pósán László. Hozzátette: ennek érdekében az európaitól gyökeresen eltérő kultúrájú tömegeket akarnak beköltöztetni a kontinensre, s a migránsok betelepítésével megváltoztatnák a társadalmak etnikai összetételét."A mai Magyarországon is vannak ilyenek, akik pénzért és hatalomért nemzetárulásra is képesek, akik engedelmesen teljesítenék Brüsszel elvárásait, lebontanák a déli határokat oltalmazó határzárat, önként feláldoznák a nemzeti függetlenséget, és bevándorlóországgá tennék hazánkat" - mondta a kormánypárti politikus.Pósán László leszögezte: "a szabadságunk, a függetlenségünk nem eladó, a magyar kultúra, a magyar hagyomány nem eladó". "Ez itt a mi országunk, a mi történelmünk, a mi kultúránk, amire büszkék vagyunk" - mondta, majd hozzátette: ezért viseljük ma a kokárdát.A debreceni ünnepségen - ahol megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát - megjelentek a Demokratikus Koalíció helyi aktivistái, akik a kormányfőre és Kósa Lajos miniszterre, volt debreceni polgármesterre utaló feliratú - "Vejed vagyunk, Viktor", "Lajos, a mama hogy van, esznek-e a disznók rendesen", "Lajos csókoltat az 1300 milliárd forint" - molinókat mutattak fel. Kisebb szóváltás volt köztük és az ünneplők között, de incidens nem történt. Eredetileg Kósa Lajos lett volna a debreceni ünnepség szónoka, de ő csütörtök reggel a Békemenetre Budapestre utazott.Még soha ennyien nem vettek részt Békemeneten az eddigi adatok alapján - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtök kora délután az MTI-vel.A kormánypárti politikus azt mondta:, köztük a Fidesz országgyűlési képviselői is, támogatóik kíséretében. Az ünnepségen Orbán Viktor mond majd beszédet."Egy nagy, emelkedett ünneplésre készülünk" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.