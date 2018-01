Már több mint kétmillió e-személyi van a lakosságnál

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Eddig több mint 2,6 millió e-személyit kérelmeztek az állampolgárok.Bár az emberek többsége még csak személyazonosításra használja, már az okmányhoz kapcsolódó utazási funkció is elérhető, és az év első negyedében már a tajkártyát is kiválthatja az új plasztikkártya - írja csütörtöki számában a Világgazdaság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) tájékoztatása alapján.Az elektronikus aláírást igénylők száma is folyamatosan növekszik, már több mint 190 ezer okmány ezt is tartalmazza, és várhatóan a kártya e tulajdonságát is egyre többen használják majd.

Az okmányhoz kapcsolódó utazási funkció pilot-jelleggel már elérhető a MÁV-nál: a Budapest-Pusztaszabolcs és Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon, valamint a debreceni helyi tömegközlekedési vállalat, a DKV járatain lehet az okmányhoz bérletet rendelni, így már nincs szükség a papíralapú termékre.Az e-személyi úti okmány funkciója a reptereken is használható határátlépésnél, a zsilipkapus rendszereknél.Tavaly novemberben az egészségügyi szervezetek 83 ezer kártyaolvasót kaptak, de a kapcsolódó informatikai fejlesztések még folyamatban vannak. A KEKKH tájékoztatása szerint várhatóan 2018 első negyedévében elkészül a szükséges informatikai háttér, és azután az egészségügyi dolgozóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az e-személyiről olvassák ki a társadalombiztosítási azonosítót.Az említetteken kívül hozzávetőlegesen 4100 rendőr rendelkezik az adatok olvasására alkalmas applikációt futtató mobileszközzel, és a múlt év végén a NAV minden ügyfélszolgálatát is felszerelték kártyaolvasóval.