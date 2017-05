Már több mint egymillióan visszaküldték a nemzeti konzultációt

Átlépte az egymilliót az eddig visszaküldött nemzeti konzultációs kérdőívek száma - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Kijelentette: az 1 millió 130 ezer válasz azt jelzi, hogy a konzultációban olyan aktuális és lényeges kérdések szerepelnek, amelyek befolyásolják Magyarország jövőjét. A részvételi arány már most meghaladja a 2015-ös bevándorlási konzultációét és várhatóan ez lesz az eddigi legnagyobb részvétellel járó ilyen akció - tette hozzá.



A részvételt az államtitkár kiállásként értékelte a nemzeti függetlenség és a kormány politikája mellett.



Dömötör Csaba arról is beszélt: május 20-ig azoknak a részvételére számítanak, akik szerint nincs rendjén, hogy bevándorlók milliói érkezzenek Európába ellenőrizetlenül; aki nem szeretnék, ha Brüsszel betelepítési programokat kényszerítene Magyarországra; továbbá akik hazai kézben tartanák az adók, bérek, rezsidíjak meghatározását.



Megjegyezte, az emberek nemcsak a brüsszeli döntéshozóknak, hanem a hazai ellenzéki pártoknak is erős üzenetet küldhetnek.



Az, hogy vitáink vannak a brüsszeli döntéshozókkal, nem változtat azon a tényen, hogy Magyarország Európa pártján áll és egy erős Európáért dolgozik - szögezte le az államtitkár. Éppen azért kell megreformálni az elhibázott és nem a lényegi kérdésekre összpontosító brüsszeli politikát, hogy "Európa továbbra is a világ legjobb helye maradhasson" - fogalmazott.



Dömötör Csabát kérdezték arról, hogy az Index szerint megritkultak az "Állítsuk meg Brüsszelt!" feliratú plakátok. Azt felelte: a kampány ütemterve alapján az egyes fázisokban eltérő súllyal használják a felületeket, most a televíziós, rádiós és nyomtatottsajtó-beli hirdetések hangsúlyosabbak; nincs olyan körülmény, ami miatt módosították volna a menetrendet.



Megkérdezték az államtitkárt Bayer Zsolt civil tüntetőkről szóló írásáról is. Azt válaszolta, előző nap a parlamentben egy jobbikos képviselő erőszakkal fenyegette meg őt, a két megnyilvánulás között az a különbség, hogy Szilágyi György parlamenti képviselő és választókat képvisel, Bayer Zsolt pedig nem az, az újságírók és közírók sokkal szabadabban bánnak a jelzőkkel, az ezzel kapcsolatos tűrésküszöb egyénenként változik. Az államtitkárok, képviselők esetében nagyobb a felelősség - vélekedett.



Egy másik kérdésre azt is kifejtette: nem tervez jogi lépést Szilágyi Györggyel szemben. "Egy politikusnak sok mindent el kell bírnia" - fogalmazott, hozzátéve: szerinte az eset nem róla szól, hanem arról, hogy "van egy párt, amelyik a cukiságparavánja mögött ilyen dolgokat művel, szerintem ez elfogadhatatlan".



Dömötör Csabát faggatták a Szeviép-ügyről is, amire válaszul közölte: első lépésként jó lenne, ha Botka László maga nyilvánulna meg; egy olyan ügyről van szó, ami helyinek látszik, aztán jól mutatja, hogy milyen emberek ajánlják magukat az ország figyelmébe miniszterelnök-jelöltként. Tizenegy milliárd forintnak kelt lába és több 100 vállalkozást károsíthattak meg - idézte fel, indokoltnak nevezve a vizsgálatot.



Megjegyezte: Szegeden folyamatban van egy parkolási botrány is, ami több 10 milliós kárt okozhatott, azaz több olyan ügy is van, amit jó lenne kivizsgálni.