Már teszteli az e-jegyek használatát a BKK a fővárosban

Elkezdte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az elektronikus jegyrendszerhez kapcsoló jegyérvényesítők tesztelését egy buszon a fővárosban.A közlekedési társaság keddi, MTI-hez eljuttatott közleményében kifejtette: az új berendezéssel egyik alvállalkozójuk, a VT-Arriva új MAN buszát szerelték fel, amely az első időszakban a dél-budai buszvonalakon teljesít majd szolgálatot, később viszont a teljes hálózaton szállít majd utasokat.Az eszközökkel az utasoknak egyelőre nincs teendőjük, továbbra is a megszokott módon zajlik majd a jegyek érvényesítése és ellenőrzése. A teszt célja, hogy a BKK üzemi környezetben szerezzen tapasztalatot a gyártó termékéről, hogy tovább tudják javítani azt a sorozatos telepítés előtt.A BKK emlékeztetett, hogy az elektronikus jegyrendszer eszközeinek telepítése első lépése volt, amikor tavaly augusztusban a Deák Ferenc téri metróállomás Sütő utcai bejáratánál elhelyezték a beléptetőkapukat, szeptemberben pedig a 6-os, ráckevei HÉV Közvágóhíd végállomásánál szerelték fel az első kapukat.A rendszer részeként mintegy 2500 járműre 10 ezernél is több új érvényesítő készülék kerül. A kapuval nem lezárható metró- és HÉV-állomásokra 530 érvényesítő készüléket telepít a BKK. Valamennyi érintett állomáson és járművön megkezdődnek az eszközök sorozatos kihelyezésének előkészítő munkálatai.Az elektronikus jegyrendszerben a papírbérleteket és -jegyeket felváltja majd egy műanyag BKK-kártya, amelynek megszemélyesített és anonim formáját is választhatják majd az utasok. A tervek szerint az elektronikus személyi igazolványhoz is lehet majd bérletet társítani, és azt használni az utazáshoz. A papíralapú jegyek az utazási kártya megfelelő elterjedéséig párhuzamosan forgalomban maradnak.