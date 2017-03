Már szállítja az utasokat az első felújított metrószerelvény - Galéria

Forgalomba állították a 3-as metró vonalán az első felújított szerelvényt hétfő kora délután Budapesten. Tarlós István főpolgármester a metrószerelvény ünnepélyes elindítása előtt közölte, hogy az új szerelvény nem sokkal fél 2 után indul utasokkal Kőbánya-Kispestről.A tervek szerint 2018 nyarától már csak ilyen felújított szerelvények közlekednek a vonalon.- tette hozzá.A főpolgármester elmondta, hogy Magyarország legnagyobb forgalmát lebonyolító tömegközlekedési útvonala a 3-as metróvonal, a 17 kilométeres útvonalon naponta félmillióan utaznak.A 3-as metróvonal építése az 1970-es években kezdődött, első szakaszát 1973-ban adták át. A fokozott napi igénybevétel és az amortizáció miatt a vonal állapota évről évre romlott. A pálya és a szerelvények felújítására már több mint tizenöt éve szükség lett volna, de - a főpolgármester szavai szerint - "2010-ig nem történt semmi".Mint fogalmazott,

ezek után nem kell csodálkozni azon, hogy a négy évtized alatt a teljes vonal elavult és az üzembiztonságot is fenyegető módon ment tönkre.

Korábban nem készítették elő a már akkor is siralmas állapotban lévő vonal korszerűsítését, de "azt is elintézték", hogy jó ideig még az utódoknak se legyen lehetőségük erre. Sokáig ugyanis azért nem vághatott bele a főváros a 3-as metróvonal felújításába, mert csak 2015 nyarán vállalta át a kormány a BKV adósságállományát, amely még akkor is majdnem hatvanmilliárd forint volt - emelte ki Tarlós István, megjegyezve: a BKV és a főváros addig fedezet nélkül vállalhatott volna csak kötelezettséget, ami lehetetlen.A főpolgármester kitért arra is, hogy- fogalmazott.Tarlós István hangsúlyozta: az egyik legfontosabb fővárosi feladat a 3-as metró felújítása. "A döntések körüli csatározások közben is tudtuk, hogy Magyarország legnagyobb utasforgalmát lebonyolító tömegközlekedési útvonala nem kerülhet a működőképtelenség határára" - mondta, hozzátéve: a kormánnyal összefogva lassan megoldódni látszik az áldatlan állapot.A legfőbb sürgető tényező az egyre katasztrofálisabb műszaki állapot volt - mondta. A menetbiztonság megőrzéséért az elmúlt években folyamatosan zajlott a síncsere, így ma a vonal lényegében jobb állapotban van, mint 2010-ben volt - jelentette ki.Tarlós István emlékeztetett: a Fővárosi Közgyűlés három éve döntött a teljes járműpark korszerűsítéséről. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlata a szerelvények eredeti gyártójának jogutódjától, az orosz Metrovagonmastól érkezett. A nyertes pályázó feladata volt, hogy vizsgálja meg a régi kocsikat, és döntse el, milyen mértékben cseréli ki a régi alkatrészeket annak érdekében, hogy a metrókocsik minimum húsz évig még üzemeltethetők legyenek.A főpolgármester közölte azt is, hogyEzek a szerelvények megjelenésükben harmonizálnak a 2-es és a 4-es metróvonalon közlekedők szín- és formavilágával. A gyártó a felújított metrószerelvényekre a korábbi húsz év helyett harminc év élettartamot garantál, ezzel körülbelül hárommillió kilométer biztonságos megtételét vállalja - mondta.Tarlós István kiemelte azt is, hogyHa a metróvonal infrasturkturális felújítására vonatkozó pályáztatás a tervek szerint halad, akkor lehet bizakodni abban, hogy a rekonstrukciós munkák valószínűleg már a nyáron elkezdődnek, és 2020-ig teljes körűen megújulhat a metróvonal - mondta a főpolgármester, aki szerint a 3-as metró felújításával ugrásszerűen javul majd a "város komfortérzete". Megszűnik az a dilemma is, hogy az erőltetett és politikai kérdéssé tett 4-es metró megépítése helyett sokkal inkább a 3-as metrót kellett volna korábban is felújítani - jelentette ki.A beszéd után a Metrovagonmas vezérigazgatója, Borisz Bogatirjev átadta Tarlós Istvánnak a felújított szerelvény makettjét. Elmondta, hogy a cég 1970-től kezdve mintegy 300 kocsit szállított Budapestre, és nagy örömükre szolgált, hogy a felújítás is náluk történik. A legkorszerűbb technológiák felhasználásával azon voltak, hogy a metrókocsikat kényelmesebbé, biztonságosabbá és szebbé tegyék - közölte.A felújított szerelvény az eseményen megjelenteket, köztük a főpolgármestert, a Kőér utcai telephelyről Kőbánya-Kispest érintésével a Határ úti állomásig vitte.