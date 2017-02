Már ötezernél többen jelentkeztek dolgozni az új börtönökbe

A bv oktatási központjában, valamint a Nyíregyházi Egyetemen kezdődött meg az első osztályok képzése: a fővárosban 136-an, Nyíregyházán 300-an tanulnak. Ők hat és fél hónap után büntetés-végrehajtási felügyelő OKJ-s bizonyítványt kaphatnak.



A sajtóesemény helyszínére 42 személyes rabszállítóval vitték az újságírókat, az ilyen járművekben ha kell, a különböző kényszerintézkedés alatt álló fogvatartottakat is el tudják választani egymástól.



Az oktatási központ vezetője, Szabó Zoltán elmondta: a képzés négy egymásra épülő modulból áll. Az első a rendvédelmi alapfeladatokat tartalmazza, a belügyi szerveknél dolgozók egységes képzését jelenti. Ennek során sajátítják el például az alaki, jogi, szolgálati ismereteket. Erre épül a büntetés-végrehajtási őrt, a segédfelügyelőt, majd a felügyelőt képző modul. Ezekben többek között biztonsági és reintegrációs ismereteket, büntetés-végrehajtási jogot, pszichológiát, rendvédelmi közelharcot tanítanak.



Az új büntetés-végrehajtási intézetek leendő munkatársainak tananyaga negyven százalékban gyakorlat, amelyet részben a képzések helyszínén, részben pedig bv-intézetekben teljesítik - ismertette Szabó Zoltán.



Szemléltetésképpen két tanulókból álló szakasz egyebek mellett alaki gyakorlatokat és önvédelmi fogásokat mutatott be, majd egy mintazárkában kereshettek eldugott tiltott tárgyakat az újságírók. Ötből csak hármat sikerült megtalálniuk (köztük borotvahabos dobozba rejtett mobiltelefont, szemetesbe dugott tetoválókészletet). A büntetés-végrehajtás így igyekezett bemutatni, hogy milyen leleményesek a fogvatartottak, akiknél tavaly 1459 mobiltelefont találtak.



Orosz Zoltán szóvivő az idén folytatódó képzésekről elmondta: áprilisban Szentendrén is nyílik oktatási centrum, ahol 136-an tanulnak majd, augusztusban Nyíregyházán több mint 300, Budapesten pedig 68 ember oktatása kezdődik meg. Továbbra is várják a jelentkezőket - tette hozzá.



A börtönépítésekkel párhuzamosan 2500 új munkatársat vesznek fel a büntetés-végrehajtáshoz 2018-ig. A Belügyminisztérium korábban azut közölte, hogy a következő években Kunmadarason 1000, Békésen, Hevesen, Komádiban, Ózdon, Kemecsén, Csengerben és Komlón pedig 500 személyes börtön épülhet.



A bv-dolgozók rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjai, ezért kiválasztásura és szolgálatellátásukra is az átlagosnál szigorúbb szabályok vonatkoznak.



Olyan felnőtt, büntetlen előéletű, legalább érettségizett magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek van állandó belföldi lakóhelyük, és egészségileg, pszichikailag, fizikailag is alkalmasnak kell lenniük.