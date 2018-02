Már nincs sok ideje jelentkezni, ha szeptemberben tovább akar tanulni

Az Oktatási Hivatal MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint eddig az időpontig nyújthatják be kérelmüket a felsőoktatásba azok, akik a szeptemberben induló alap-, mester-, illetve osztatlan képzések, valamint felsőoktatási szakképzések valamelyikén szeretnék folytatni tanulmányaikat.



Aki a díjmentesen megjelölhető három jelentkezési helynél többet (de legfeljebb hatot) jelöl meg, az a jelentkezésenként 2 ezer kiegészítő díjat szintén február 15-én éjfélig fizetheti be.



A jelentkezéseket 2018. február 20-ig kell hitelesíteni Ügyfélkapuval vagy az e-felvételi felületéről kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére postán elküldött hitelesítő adatlappal.



A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az nyerhet felvételt, aki érvényes jelentkezést nyújt be legalább egy helyre, rendelkezik a továbbtanuláshoz az adott jelentkezésnek megfelelő végzettséggel: alap-, osztatlan és mesterképzések, valamint felsőoktatási szakképzések esetében legalább érettségi bizonyítvánnyal, mesterképzések esetében oklevéllel. Emellett a felvételi pontjainak száma eléri az adott képzésen meghatározott határt, és megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (például orvosi alkalmasság, egyéb előírt szakképesítés vagy szakképzettség megléte, alkalmassági vizsga teljesítése).



A pontszámítás alap- és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszerben történik: a tanulmányi és érettségi pontok (maximum 400 pont) mellé különböző jogcímeken legfeljebb 100 többletpont kapható. Mesterképzésen legfeljebb 100 pont szerezhető, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg és teszik közzé a felvi.hu honlapon.



A jogszabályi minimum ponthatár változatlan: az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzéseknél pedig 50 a ponthatár. Az ez alatt teljesítő jelentkezők nem vehetők fel a felsőoktatásba.



A ponthatárokat várhatóan 2018. július 25-én hirdetik ki.