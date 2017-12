Már Moszkvába is repülhetünk Debrecenből

Vaszilij Alekszandrov, a vnukovói reptér vezérigazgatója a moszkvai avatóünnepségen méltatta a két ország közötti fejlődő kulturális és gazdasági kapcsolatokat. Rámutatott, hogy Debrecen iránt, egyebek között a régió termálfürdői miatt is, nagy az érdeklődés Oroszországban. Kifejezte reményét, hogy a járat kihasználtsága magas lesz, Vnukovo és a WizzAir együttműködése pedig továbbra is mindkét fél számára előnyös lesz.



Balla János, Magyarország moszkvai nagykövete elmondta, hogy idén 50 ezer orosz állampolgár váltotta ki a magyar turistavízumot, a WizzAir Moszkva és Budapest között közlekedő járatai telítettek, ami személetes mutatója a megnövekedett oroszországi érdeklődésnek. Rámutatott, hogy Magyarország a kedvező árai mellett a stabilitás és a biztonság miatt is vonzó az orosz turisták számára.



A Moszkvából Debrecenbe tartó repülőgép első utasát, a Nyizsnyij Novogorod-i Valerij Szurzsenkót az reptér és a moszkvai magyar nagykövetség is ajándékokkal lepte meg. A fiatalember elmondta, hogy a vonzó jegyárai és úti céljai miatt döntött a WizzAir mellett.