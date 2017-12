Már alig van különbség a nyári és a téli villamosenergia-fogyasztás között

Nőtt a villamosenergia-felhasználás tavaly, a téli maximális rendszerterhelés 6749 megawatt volt, ami a nyári csúcsnál hat százalékkal magasabb, és amely értékkel megdőlt az eddigi téli csúcsterhelés is - olvasható a szerdai Magyar Hírlapban.



Magyarország nettó villamosenergia-fogyasztása 2016-ban 1,23 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva - írja a napilap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVÍR) Zrt. most megjelent közös kiadványára hivatkozva.



A bruttó villamosenergia-termelés 4,79 százalékkal nőtt. A megtermelt villamos energia 85 százalékát nagyerőművekben állították elő, ezzel a háztartási kiserőművek száma és leadott teljesítménye is nőtt.



Hangsúlyozzák, hogy míg a kétezres évek elején a téli és nyári csúcsterhelés különbsége bőven meghaladta az ötszáz megawattot, az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy a különbség néhány száz megawattra csökkent, sőt 2015-ben a nyári csúcsérték meg is haladta a télit.