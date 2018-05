Már a liberális sztárfilozófus is Orbánnak ad igazat

Fukuyama akkoriban arra számított, ezzel lényegében véget érhet a történelem



Kijevi látogatása során interjút adott a német szociáldemokraták pártalapítványi lapjának, az Internationale Politik und Gesellschaftnakvilághírű filozófus és politikatudós - írja aFukuyama azzal várt igazán ismertté, amikor 1989-ben „A történelem vége" címmel esszét, majd három évre rá „A történelem vége és az utolsó ember" címmel könyvet jelentetett meg, melyben azt jósolta, a Szovjetunió összeomlásával a liberális demokráciák világszerte mindenütt győzedelmeskedni fognak.a nyugati liberális demokrácia pedig „az emberiség ideológiai evolúciójának végpontja", és az „emberek vezette kormányok végső formája" lehet.De vajon hogy gondolkodik közel harminc évvel később a saját akkori téziséről?A mostani interjúban rögtön az elején rávilágít: amikor a történelem végéről beszél, azzal nem konklúziót, csupán célt jelölt ki. „Azt mondtam, ha már megyünk valamerre akkor a piacgazdaság és a liberális demokrácia felé haladjunk – és még mindig így gondolom" – jelenti ki, feldobva Magyarország és Lengyelország nevét, mondván, hogy a „populisták vezette országok" ellenére sok liberális demokrácia van még, ezért korai lenne ezt a projektet késznek nyilvánítani. Szerinte„vagy hogy a Putyin-modell univerzális lesz-e, amelyet majd mások is követnek".A kínai gazdasági sikerekről szólva elmondja, az sem világos, hogy a kínai modell hosszú távon is működőképes lehet-e, még túl kevés idő telt el ahhoz, hogy erről véleményt mondhassunk. „Az elmúlt időben Kína egyik nagy előnye az autoriter kormányzat intézményesítettebb formája volt" – utal arra, hogy a Kommunista Párt korlátozta a tisztségviselők ciklusainak számát és korhatárokat is bevezetett. Ezt azonban Xi Jinping eltörölte, aki Fukuyama szerint az afrikai diktatúrákhoz hasonló irányba löki az országot.A baloldal jelenlegi, válságos helyzetéről is szó esik: a riporter szerint a munkásosztály ma már a jobb- és baloldali populistákat támogatja a hagyományos szociáldemokraták helyett. A filozófus szerint ennek okát a gazdasági, politikai és kulturális tényezőkben kell keresni. A nagyvárosi, jól képzett emberek a globalizáció nyerteseivé váltak, a politikai elitek pedig kudarcot szenvedtek az állampolgárok érzéseinek megértésében. De Fukuyama szerint a legfontosabb azonban a kulturális elem, ennek pedig köze van a migrációhoz: „Sok ország tart attól, hogy elveszíti kulturális identitását az erőteljes migráció miatt. Az európaiaknak választ kell adniuk ezekre a mélyreható félelmekre".„Sokan erre azt mondanák, hogy egy szigorúbb bevándorlási politika azt adná a jobboldali populistáknak, amit akarnak" – kontrázik a riporter, mire Fukuyama úgy felel, nem is kell ezt tenni. Szerint Merkel reakciója a 2015-ös migrációs válságra „jó szándékú", és a német történelmet tekintve „teljesen érthető" volt. Ugyanakkor ennyi ember befogadására Németország nincs felkészülve, ezért a kvóta csökkentése észszerű válasz lenne – érvel Fukuyama.Mivel az interjú Kijevben készült, nem mennek el szó nélkül az ukrán konfliktus, valamint Oroszország és Putyin szerepe mellett sem. A politológus szerint az orosz elnök a gazdasági stagnálás ellenére azért lehet olyan sikeres, mert „az orosz nacionalizmus egy különleges formájával legitimálja magát": olyan szereplőként képes fellépni, aki „megmentette" Oroszországot a jelcini évek káoszától. Amióta pedig átvette az irányítást a média felett, azt kommunikálja, „minden negatív eseményről a külföldiek és az oroszok nyugati ellenzéke tehet – habár Putyin ezeket pont saját politikájának köszönheti". Szerinte nem a NATO-bővítésre adott válasz okozta az oroszok expanzionista politikáját, miután „az orosz imperializmusnak hosszú története van", „Oroszország pedig a NATO-bővítés nélkül is ugyanitt lenne".Az interjú végén az Európai Unió válságáról is szó esik. A riporter arról faggatja, hogyan lehetne az EU-t visszaállítani a siker útjára, amikor az együttműködés Orbán Viktor és Lengyelország részéről ilyen komoly nyomás alatt áll. Fukuyama szerint az Unió válságát egyrészt a közös valuta, az euró, valamint a migrációs helyzet okozza.„Nem szeretjük ezt hallani, mivel Orbán Viktorról van szó, de úgy gondolom, egy bizonyos ügyben igaza van":– ad igazat a magyar kormányfőnek Fukuyama. Az pedig, hogy Görögországon és Olaszországon keresztül még mindig ennyi ember halad át, „feszültségeket okoz és a populizmus malmára hajtja a vizet".A világpolitikai guru zárszóként elmondja, ha ő lenne a német kancellár, Görögországnak és Olaszországnak nyújtott támogatásokkal oldaná meg a migrációs helyzetet. „Lényegében ez már kipróbált stratégia, miután Törökországot már lefizették, hogy minél több migránst tartson vissza az átkeléstől, de még vannak nyitott útvonalak Afrika felől" – mondja –, „azt pedig nem gondolom, hogy Afrika problémáira az Európába irányuló nyílt migráció lenne a válasz. A migráció ahelyett, hogy Afrikát segítené, inkább Európa destabilizációjához vezet" – zárja az interjút Francis Fukuyama.