Már a belvíz és az árvíz miatt is meg kellett kezdeni a védekezést

A belvíz miatt egyre több helyen már harmadfokú készültség mellett védekeznek. Emellett már csaknem kétszáz kilométeren árvízvédelmi készültséget is elrendeltek - olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint kifejtették: 2018. március elejére a Duna és a Tisza vízrendszerének sok részvízgyűjtőjén a sokéves átlagot meghaladó mennyiségű hó halmozódott fel, ami megnövelte egy, a tavaszi időszakban kialakuló árhullám kockázatát. Az azóta eltelt időszakban - elsősorban a bajor területeken, kisebb mértékben pedig a Morva vízgyűjtőjén végbement olvadás hatására - csökkent a hóvízkészlet.



Az árvíz miatt Magyarországon jelenleg 197 kilométer hosszban van árvízvédelmi készültség. Ebből 129 kilométeren másodfokú, 68 kilométeren elsőfokú a készültség.



A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kraszna folyó mentén van másodfokú árvízvédelmi készültség az elmúlt időszakban lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt. A Kraszna felső szakasza már apad, de a jelentős román oldali szivattyús belvízemelés miatt lassú apadásra kell számítani - tették hozzá.



A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén Tolna megyében a Sió mentén van érvényben másodfokú árvízvédelmi készültség.



A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén Békés és Hajdú-Bihar megyében a Sebes-Körös, illetve a Berettyó mentén elsőfokú árvízvédelmi készültség mellett védekeznek szintén az elmúlt időszakban lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt.



Az Országos Műszaki Irányító Törzs jelentésében kitért arra is, hogy az Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén pénteken reggel 6 órától lezárják a szegedi Huszár Mátyás rakpartot. Ugyanakkor itt árvízvédelmi készültséget nem rendelnek el, ugyanis - mint írták - 650 centiméteres vízszintnél rendelnek el elsőfokú készültséget, s Szegednél csütörtök reggel 550 centiméter volt a vízállás.



Emellett a belvíz miatt jelenleg 11 vízügyi igazgatóság területén, 58 szakaszon van belvízvédelmi készültség. Ebből hat szakaszon harmadfokú, 34 szakaszon másodfokú, 18 szakaszon elsőfokú belvízvédelmi készültség van érvényben.



A belvízzel elöntött területek nagysága csaknem 72 ezer hektár, ebből több mint 36 ezer hektár vetés/szántó. A legnagyobb elöntések Békés és Csongrád megyében vannak.



Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése alapján a következő hat napban az ország területén nem várható csapadék. Mivel a hőmérséklet nem emelkedik jelentősen, illetve a mérsékelt szél sem fogja jelentősen megnövelni a párolgást, a belvízi elöntések csökkenését alapvetően a belvízi szivattyúzás fogja meghatározni - tették hozzá.



A Balaton átlagvízállása csütörtökön 132 centiméter volt. A tóból továbbra is eresztik a vizet a Sió csatornán keresztül. Az előrejelzések szerint a most következő hét napban jelentős csapadék a vízgyűjtő területén nem varható, ezért a tó vízszintjének stagnálása várható - olvasható a vízügyi jelentésben.