Már 14 embert vádolnak a parndorfi halálkamion embercsempészeinek perében

A szoros összefüggések miatt az úgynevezett parndorfi esettel egyesítették azt az ügyet, amelyben három férfit vádolnak üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészéssel, a csempészett személyek sanyargatásával. Így tizenegyről tizennégyre emelkedett a vádlottak száma a Kecskeméti Törvényszéken tárgyalt büntetőperben.



Az ügyész hétfőn ismertette a tizenhárom vádpontból álló egyesített vádiratot, amelyből kiderült: a tizenkettedrendű vádlott, egy 26 éves afgán férfi az embercsempész bűnszervezet hierarchiájának felső szintjén állt, és 2015 nyarán többször felügyelte a bűnszervezet tevékenységét. Utasításokat adott a szállításokat végrehajtó sofőröknek, valamint esetenként a csempészett emberek toborzásában is részt vett. A férfi pénzért több száz menekült Nyugat-Európába szállításának előzetes megszervezésében vett részt, köztük annak a 71 embernek a csempészésében is, akik 2015. augusztus 26-án a negyedrendű vádlott által vezetett hűtőkamionban fulladtak meg.



A tizenharmadrendű vádlott a bűnözői csoport tevékenységében bolgár sofőrök toborzásával, valamint a szállító járművek előfutójaként működött közre. Kiderült, hogy a 34 éves bolgár férfi szervezte be a bűnszervezetbe a nyolcad-, a tized- és a tizenegyedrendű vádlottat, akiket 2015 júniusában Magyarországra hozott, és akik összesen kilencven migránst próbáltak meg Nyugat-Európába csempészni, de a rendőrök tetten érték őket.



A tizennegyedrendű vádlott, egy 33 éves bolgár férfi 2015. augusztus 22-én sofőrként legalább 40 menekültet szállított Németországba. A vádirat további vádpontjai érintették az első-, a másod-, a negyed-, a nyolcad-, a tized- és a tizenegyedrendű vádlott, valamint a Németországban és Ausztriában már elfogott és jogerősen elítélt embercsempészek cselekményeit is.



Az embercsempészések során a személyszállításra alkalmatlan járművekben a menekültek a zsúfoltság, a levegő, a víz és élelmiszer hiánya, valamint a mozgásképtelenség miatt jelentős testi és lelki gyötrelmeket szenvedtek el.



Az is elhangzott, hogy a tizenkettedrendű vádlott tevékenységével mintegy 94 millió forintnak megfelelő euróra tett szert, amit Afganisztánba "menekített". A tizenharmad- és a tizennegyedrendű vádlott esetében nem állapítható meg, hogy szerepükért kaptak-e pénzt.



A tizenharmadrendű vádlott kihallgatása során tett vallomásában azt mondta, hogy a bűnszervezetbe a másodrendű vádlott a családját fenyegetve szervezte be, és az embercsempészésben csakis félelemből vett részt. Beszélt arról is, hogy előfutóként két alkalommal biztosította a járműveket, a rendőröket figyelte.



A tizenharmadrendű vádlott korábbi vallomásainak felolvasása után a másodrendű vádlott tagadta, hogy megfenyegette volna. A tizedrendű vádlott viszont azt jelezte, hogy őt éppen a tizenharmadrendű vádlott szervezte be a bűnszervezetbe.



A tárgyaláson tanúként meghallgattak egy embercsempészésért Magyarországon ötéves büntetését töltő tunéziai embert is, aki az elsőrendű vádlott embercsempészésekre vonatkozó szervező tevékenységével összefüggésben tett vallomást. A másik, magyar állampolgárságú, autószerelőként dolgozó tanú több alkalommal az ötödrendű vádlott járműveinek javítását végezte.



A 11 bolgár, két afgán és egy bolgár-libanoni állampolgárságú vádlott közül tizenegyet letartóztattak, hárman, a heted-, a tizenketted- és a tizennegyedrendű vádlott azonban szökésben van. A vádirat összesen 26 vádpontot tartalmaz, amelyek közül a huszonötödik a 71 ember halálát okozó úgynevezett parndorfi ügy.



A bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015 júniusától napi rendszerességgel csempésztek embereket Németországba és Ausztriába.



2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban az 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt.



A 71 ember halálát okozó "parndorfi ügy" elkövetésével az ügyészség az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat vádolja.



A kiemelt jelentőségű bűnügy most már tizennégy vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt is felelnie kell.



Az ügyészség négy vádlottra életfogytig tartó, a többi embercsempészre határozott idejű fegyházbüntetést kért.