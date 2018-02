Május elsején avatják boldoggá Brenner Jánost

Május elsején, a szombathelyi székesegyház előtti téren avatják boldoggá Brenner János vértanú papot - közölte a Szombathelyi Egyházmegye csütörtökön az MTI-vel.tájékoztatás szerint a boldoggá avatásra készülve az egyházmegye honlapot is készített az ünnepről szóló információk közlésére. A, folyamatosan frissülő oldalon megtalálhatók az ünnepség tervezett programjai, információk a parkolásról, később az útlezárásokról is.Az egyházmegye a tér korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztrációt kér a zarándokoktól, papoktól és a sajtó munkatársaitól. A híveket arra kérik, hogy a plébániákon keresztül jelezzék, ha részt akarnak venni a szertartáson. A regisztráció határideje április 5.Ferenc pápa 2017. november 8-án hagyta jóvá Brenner János boldoggá avatását. A rábakethelyi káplánt 1957. december 15-én éjjel gyilkolták meg brutális kegyetlenséggel máig tisztázatlan körülmények között.Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. 1955. június 19-én szentelték pappá a szombathelyi székesegyházban. Felszentelése után a mai Szentgotthárdhoz tartozó Rábakethelyen lett káplán. A fiatal, munkáját lelkiismeretesen és lelkesen végző papra hamar felfigyelt a kommunista hatalom. Az állami egyházügyi megbízott el akarta helyeztetni, de Brenner János püspöke segítségével szolgálati helyén maradt.A fiatal papot 1957. december 15-én éjszaka azzal, hogy haldoklóhoz hívják, elcsalták a plébániáról, útközben többször is megtámadták, végül annak a háznak a közelében, ahová gyalogosan igyekezett, hogy elvigye a betegek szentségét, harminckét késszúrással megölték. Meggyilkolásával az akkori kommunista rendszer a papokat akarta megfélemlíteni, tevékenységüket, egyházi szolgálatukat igyekezett a templomok falai közé szorítani.Brenner János boldoggá avatásának első, egyházmegyei szakasza 1999-ben kezdődött. Ezt a tanúk meghallgatása követte 2001-től. Az eljárás római szakasza 2008-ban indult.A történész konzultorok 2015-ös, majd a teológus konzultorok 2016-os, egybehangzóan pozitív döntése után a bíborosi kongregáció is jóváhagyta a boldoggá avatást, amelyet Ferenc pápa 2017. novemberben 8-án engedélyezett.Brenner János emlékét a Szombathelyi Egyházmegyében számos helyen és módon őrzik. Nevét viseli például a vasi megyeszékhelyen 2015-ben átadott általános iskola és gimnázium, amely előtt köztéri szobra is áll.Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke - korábbi szombathelyi megyés püspök - 2017-et Brenner János emlékévvé nyilvánította. Az emlékév december 16-án lezárult, de azóta is szinte minden szentmisén imádkoztak a vértanú pap boldoggá avatásáért, és zarándoklatokkal, kiállítással, lelki programokkal készülnek a május elsejei szertartásra.Szentgotthárdon a rábakethelyi városrészen a helyi önkormányzat és helyi civil szervezetek összefogásával az emlékévben rendbe tették a vértanúság helyszínét, ahol korábban kápolnát emeltek. Huszár Gábor, a város polgármestere szerint a boldoggá avatás hírére máris érezhetően nőtt az érdeklődés a rábakethelyi templom, a zarándokút és a Jó Pásztor kápolna iránt.