˝Magyarország megnyerte az európai vitát az illegális migrációról˝

Ritka, hogy egy elvi, politikai vitában győztest lehessen hirdetni, de Magyarország egyértelműen megnyerte az illegális migrációról kialakult európai vitát - mondta a Fidesz alelnöke, a parlament alelnöke a Magyar Hírlapnak adott, csütörtökön közölt interjúban.



Gulyás Gergely azt mondta: a német kormányzati politika bevándorlásügyben komoly fordulatot vett az elmúlt évben, de nem ismerte be azt a súlyos hibát, amelyet 2015-ben a szimbolikus meghívást jelentő, több politikai megnyilvánulással és a Willkommenskultur "józan észt és nemzeti érdeket egyaránt meghazudtoló" ünneplésével elkövetett.



A Fidesz alelnöke kiemelte: hiába a politikai fordulat, a tavalyi ellenőrizetlen bevándorlás olyan biztonsági kockázatot eredményezett, amelyet Németország ma már heti rendszerességgel kénytelen megtapasztalni. . A berlini terrortámadás tovább erősíti azt a jogos érzetet, hogy nem garantálható már ugyanolyan mértékben az emberek biztonsága, mint korábban - magyarázta Gulyás Gergely.



Kiemelte: ma már nemcsak a magyar miniszterelnök vagy a visegrádi négyek nem támogatják a migránsok felső határ nélküli, kvóta szerinti szétosztását, hanem például Franciaország sem. Azt a tapasztalatot még "a valóság érzékelésére legtöbbször képtelen" uniós vezetők is kénytelenek leszűrni, hogy ez az elosztási mechanizmus nem működik - jelentette ki Gulyás Gergely.



Arra a felvetésre, hogy jövőre sor kerül a kvótaperre is, kiemelte: az Európai Bíróság határozata megmutatja majd, hogy képes-e a testület kizárólag jogi alapon állva dönteni vagy egy ilyen ítélet is politikai mérlegelés tárgya.



"Ettől függetlenül a mi álláspontunk változatlan: az unió kvótahatározata nemcsak a közösségi jogot sérti azzal, hogy olyan hatáskört kíván közösen gyakorolni, amely kizárólag a tagállamokat illeti, hanem sérti a nemzetközi jogot is, hiszen kollektív kitelepítést valósít meg" - fogalmazott Gulyás Gergely.