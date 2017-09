Magyarország elvesztette a kvótapert

Ska Keller (Zöldek, Németország) az EP menekültügyi áthelyezésekkel kapcsolatos jelentéstevője és Claude Moraes (S&D, Egyesült Királyság) üdvözli az Európai Bíróság ítéletét - áll az Európai Parlament sajtóközleményében.Az Európai Bíróság mai döntésében azzal utasította el Magyarország és Szlovákia keresetét, amelyet a két ország a Görögországba és Olaszországba érkező menekültek áthelyezése ellen nyújtott be, hogy a tanácsi döntés arányos és ténylegesen hozzájárul ahhoz, hogy Görögország és Olaszország meg tudjon birkózni a 2015-ös migrációs válság hatásaival.

Most, hogy a bíróság elutasította Magyarország és Szlovákia fellépését a menekültek elosztása ellen, nem maradt több kifogás. Azoknak az országoknak, akik eddig bojkottálták a döntést, teljesíteniük kell. Az európai szolidaritás kétirányú. Az olyan kormányfők, mint Orbán Viktor nem követelhetnek egyszerre pénzt határvédelemre, miközben blokkolják az olaszországi és görögországi menekültek befogadását

A 2015 nyarára kialakult súlyos migrációs- és menekültválság nyomán az EU két sürgősségi döntést hozott a menekültek áthelyezésére. 2017 szeptemberére 160 ezer Görögországba és Olaszországba érkezett menedékkérőt kellett volna más európai országokba áthelyezni.



Magyarország és Szlovákia az Európai bíróságon támadta meg a második, 120 ezer menedékkérő áthelyezéséről szóló döntést, arra hivatkozva, hogy a jogi alap nem megfelelő, a döntés nem szolgálja a kitűzött célt és nem is arányos azzal.



2017 júniusában az Európai Bizottság bejelentette, hogy Csehország, Magyarország és Lengyelország ellen kötelezettségszegési eljárásokat indít, amiért nem teljesítik a fenti tanácsi döntésekkel kapcsolatos feladataikat. Magyarország és Lengyelország egyetlen menedékkérőt sem fogadott be, Csehország pedig 2016 augusztusa óta leállította a befogadást.



Az ENSZ adatai szerint ma is mintegy 50 ezer menedékkérő rekedt Görögországban, Olaszországban pedig tavaly rekordszámú menedékkérő, több mint 180 ezren értek partot. Idén eddig majd 100 ezren érkeztek, a legtöbben Líbia irányából.

- mondta Ska Keller.„Ez a döntés mérföldkő az EU számára, a bíróság ugyanis megerősítette, hogy a közös menekültügynek a szolidaritás a fő alapelve. A tagállamoknak teljesítenie kell kötelességüket; kész őrület, hogy a legtöbb ország ennyire le van maradva a döntés végrehajtásával. Az Európai Bizottságnak folytatnia kell a Magyarország, Csehország és Lengyelország kapcsán kezdett kötelezettségszegési eljárásokat, amiért nem teljesítik a rájuk eső feladatot" - tette hozzá Keller.Claude Moraes elmondta: „A mai ítélet rámutatott, hogy a tagállamoknak vállalniuk kell a felelősséget. A Parlament az áthelyezési mechanizmus 2015-ös elfogadása óta ezt mondja. Ehhez képest 2 évvel később a 160 ezerből csak 28 ezer embert helyeztek át. Az, hogy az EU tagállamai a szerény célszámnak is alig a negyedét érték el rámutat arra, hogy mennyi probléma van a második világháború óta legnagyobb menekültválságra adott uniós válasszal. Azonnal, szervezetten és együttérzéssel kell reagálni a kialakult válsághelyzetre.A szlovák kormány tudomásul veszi, tiszteletben tartja, részleteiben áttanulmányozza az Európai Bíróság ítéletét, s ezt követően foglal állást - közölte Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter szerdán Pozsonyban a bíróságnak a menedékkérők tagállamok közötti elosztását előíró uniós mechanizmus ellen benyújtott magyar és szlovák kereset ügyében hozott elutasító döntésére reagálva.kijelentettea kvótaperben hozott döntésből Szlovákia számára semmilyen szankció és semmilyen új kötelezettség nem keletkezik, ugyanakkorMiroslav Lajcák megismételte a pozsonyi kormány korábban többször hangoztatott álláspontját a kvóták működésképtelenségéről, majd hozzáfűzte: a további lépésekről a kormánynak kell döntést hoznia.

A kvótákkal kapcsolatos álláspontunk olyan politikai álláspont, amelyben osztozik az egész politikai színtér, és a lakosság is támogatja. Ráadásul az elmúlt két év választ adott arra a kérdésre is, hogy működnek-e a kvóták vagy sem

A magyar kormány részéről Szijjártó Péter és Trócsányi László miniszterek reagálnak a döntésre 11:30-tól.

12:30-tól Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője tart sajtótájékoztatót .

- idézte a szlovák külügyminiszter szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.A magyar kormány szerint az Európai Bíróságon, a kvótaperben született döntés felháborító és felelőtlen - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.Szijjártó Péter hangsúlyozta, "az igazi csata csak most kezdődik el", Magyarország minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz, hogy a magyar emberek akarata ellenére ne lehessen az országba telepíteni senkit.Véleménye szerint az Európai Bíróságon politikai döntés született, "a politika megerőszakolta az európai jogot".A döntés - az alapszerződésekkel ellentétesen - kimondja az Európai Bizottság hatalmát az uniós tagállamok felett. Ez elfogadhatatlan, és mindent megtesznek azért, hogy megvédjék az országot - közölte - Szijjártó Péter.Az Európai Bizottság a kvótaperben a magyar és a szlovák keresetet elutasító ítéletet követően a menekültáthelyezési program megduplázását előirányzó javaslatot készít - jelentette szerdán bizottsági forrásokra hivatkozva a Politico.eu brüsszeli hírportál napi hírlevele.A hírportál értesülése szerint a brüsszeli testület azt fontolgatja, hogy 40 ezerre emeli az Európán kívülről befogadandó menekültek számát.Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője a bíróság döntését követően közzétett Twitter-üzenetében cáfolta a Politico értesülését, kijelentve, hogy hamisak az uniós bizottság állítólagos új, 40 ezer ember áthelyezésére irányuló terveiről szóló híradások.Az Európai Unió Tanácsa 2015 szeptemberében minősített többséggel, többek között Szlovákia és Magyarország ellenszavazata ellenében döntött arról, Olaszországból és Görögországból 120 ezer "nyilvánvalóan nemzetközi védelemre szoruló" embert kell áthelyezni az EU többi tagállamába. Budapest és Pozsony bíróságon támadta meg a döntést, keresetüket azonban szerdán elutasította az Európai Bíróság.Ugyanakkor minden esetben egyénileg dönthet arról, kit enged be az ország területébe a Görögországban és Olaszországban rekedt kiemelt védelemre jogosult emberekből. Leginkább a szíriai polgárháború elől menekülő személyekről, valamint eritreaiakról lehet szó. Gazdasági bevándorlók nem lehetnek a kontingensben. Az Európai Unió minden befogadott menekült után 6000 euró támogatást, mintegy kétmillió forintot fizet.Hogy a végrehajtást nem igazán ellenőrzik, az a tény is mutatja, hogy a 120 ezer ember 6-7 százalékát fogadta eddig be uniós tagállam. - írja a hvg.hu.- Elutasította az Európai Bíróság a menedékkérők tagállamok közötti elosztását szolgáló uniós mechanizmus ellen benyújtott magyar és szlovák keresetet - ismertette szerdai ítéletét a luxembourgi székhelyű bírói testület."A bíróság teljes egészében elutasítja a Szlovákia és Magyarország által előterjesztett kereseteket" - írták a tizenöt fős nagytanács által meghozott ítéletet részletező közleményben, hozzátéve, hogy a kvóták "hatékonyan és arányosan" hozzájárulnak Görögország és Olaszország terheinek csökkentéséhez, ezért alkalmasak a kitűzött célok elérésére.Budapest és Pozsony 2015 decemberében fordult az Európai Bírósághoz a 120 ezer menedékkérő áthelyezését célzó, kötelező jellegű mechanizmus ügyében, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, mások mellett Magyarország és Szlovákia ellenkezése dacára fogadtak el 2015 őszén.

A jelek arra mutatnak, hogy politikai döntést hoz szerdán az Európai Bíróság a kvótaperben - mondta az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1 aktuális csatornán - közölte az MTI.Kovács István szerint ez azt jelenti, a bíróság nem jogkérdésben mond majd ítéletet és elutasítja a magyar kormány keresetét. A kutató kizártnak tartotta, hogy a bíróság ossza a magyar kormány érvrendszerét.A magyar kormány 2015 decemberében fordult az Európai Unió Bíróságához, hogy kérje a 120 ezer menedékkérő áttelepítését célzó, kötelező jellegű mechanizmus megsemmisítését, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, többek között Magyarország ellenkezésének dacára fogadtak el néhány hónappal korábban.

tíz, tartalmi és eljárásjogi érvre hivatkozva, 988-at Görögországból, 306-ot pedig Olaszországból.mondván, a felperesek jogi érvei nem állják meg a helyüket. Az indítvány nem köti a bírákat, a tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az ítéletek többnyire megegyeznek az előzetes állásfoglalással. Népszava arról ír, hogy az általános várakozások szerint az Európai Unió Bírósága ma elutasítja a magyar és a szlovák kormány keresetét.Felidézték, hogy július végén a francia Yves Bot főtanácsnok a bíróság előtt elmondott állásfoglalásában hét pontban cáfolta a két tagország eljárási, szövegezési és politikai kifogásait. Bot a felperesek egyetlen érvét sem tartotta megalapozottnak, és azt tanácsolta a luxemburgi székhelyű bíróságnak, hogy utasítsa el a kereseteket. A taláros testület figyelmen kívül hagyhatja a véleményét, de az ítélkezési gyakorlat azt mutatja, hogy az esetek túlnyomó részében megfogadja a főtanácsnoki okfejtést - írják.Az Index is arról számolt be, hogy a jelek szerint a magyar kormány sem túl bizakodó. Rogán Antal nemrég azt mondta: sok elvárása nincs a kvótaperrel kapcsolatban, mert úgy érzi, az Európai Bíróság nem jogi, hanem politikai döntést fog hozni, „hiszen óriási politikai nyomás nehezedik" rá.Vannak olyan vélemények, hogy Orbán Viktor a határvédelmi költségek felének megtérítését azért kérte az Európai Bizottságtól, mert a kormány számít arra, hogy elbukja a kvótapert - írják. Hozzáteszik, ezt lényegében Rogán el is ismerte, amikor azt mondta: ha ott (mármint a bíróságon) számon kérik Magyarországon a szolidaritást, akkor „nekünk is ki kell mondani: a szolidaritásnak van az a fajtája, amikor egy tagállam védelmezi az összes többit".