Magyarország a világ tizenöt legbékésebb országa között

A brit lap a 2017-es globális békeindex (GPI) alapján készült ajánlójában úgy fogalmazott, a tizenöt ország mindegyike ideális úti cél a nyugodt pihenésre.



Az Institute for Economics and Peace (IEP) nemzetközi kutatóintézet, amelynek Sydneyben, New Yorkban és Oxfordban is vannak kutatóműhelyei, évente állítja össze a globális békeindexet olyan szempontok alapján, mint a közbiztonság, a bel- és a külföldi konfliktusok kiterjedése és a militarizáltság szintje.



Magyarország a 2017. évi rangsorban a tizenötödik lett, négy hellyel lépett előre az előző évhez képest. "Az ország fő nevezetessége történelmi kávéházakban és a díszes fürdőkben gazdag, vibráló fővárosa, Budapest" - írta ajánlójában a lap.



The Daily Telegraph utazási szakírója szerint Duna-parti szecessziós pompájával Budapest kifinomult romantikát ígér. "Míg a századfordulós homlokzatok, a régimódi kávéházak és az elegáns fürdők finoman leveszik az embert a lábáról, a gulyáskommunizmus maradványai és a város magával ragadó modern története izgalmassá teszik Budapestet."



Magyarországot Norvégia, Bhután, Ausztrália, Japán, Írország, Svájc, Kanada, Szlovénia, Csehország, Dánia, Ausztria, Portugália, Új-Zéland és Izland előzte meg a sorban.



A 2017-es globális békeindex utolsó három helyén Irak, Afganisztán és Szíria áll.