Magyar Idők: Brüsszel is beszállt már a kampányba

Brüsszel is beszállt már a kampányba - írja szombati számában a Magyar Idők azzal kapcsolatban, hogy a The Wall Street Journal úgy értesült: az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), ismét vizsgálta azokat a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos ügyeket, amelyek egykor a miniszterelnök vejéhez kötődtek.A lapnak a kormányszóvivő hangsúlyozta, az a helyes, ha a magyar hatóságok az OLAF minden felvetését kivizsgálják. Kovács Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy az OLAF vizsgálata a Bajnai-kormány idején elindított és később is folytatott közvilágítási program pályázati felhívásait érinti. A Magyar Idők emlékeztetett arra, hogy közvilágítási programokkal összefüggő közbeszerzési eljárásokat az önkormányzatok folytatták le, és a beruházások minden esetben határidőre meg is valósultak, az ellenzék ezeket a programokat pedig csak az után kezdte el bírálni, hogy az egyik kivitelező cég tulajdonosa Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István lett, aki aztán 2015-ben eladta az Elios Innovatív Zrt. nevű vállalkozást.Az OLAF jelentése három - 2009 és 2014 között kibocsátott - KEOP-pályázat vizsgálatáról szól. Mivel a folyamat várhatóan több hónapot vesz igénybe - 17 önkormányzat képviselőit hallgatják majd meg -, az eljárást a választási kampány alatt nem lehet érdemben lezárni - írja a Magyar Idők.