Magyar Idők - Oktatási államtitkár: jövőre több jut oktatásra

Jövőre 159 milliárd forinttal többet fordít a kormány oktatásra, egyebek közt folytatódnak az iskola- és óvodafejlesztések - mondta Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkára a Magyar Időknek.



A lap pénteki számában megjelent interjúban az államtitkár közölte: miközben az ezzel kapcsolatos kiadások 2010-ben nem érték el az 1572 milliárd forintot, az összeg 2018-ban már meghaladja a 2000 milliárdot. Hozzátette, hogy 2019-ben 587 milliárd forinttal több jut oktatásra, mint a baloldal által utoljára benyújtott, 2010-es költségvetésben.



A kormány 2010 óta pótolja az oktatástól korábban elvett pénzeket, és az állam ma már felelősséget vállal az iskolák fenntartásáért, fejleszti azokat, és a pedagógusoknak is kiszámíthatóbb életpályát nyújt - mondta az oktatási államtitkár. Jelenleg is országszerte megújulnak és épülnek az óvodák, iskolák. Csaknem 150 településen épül tanterem, tornaterem vagy tanuszoda, további több mint félezer iskolában pedig felújítások, nyelvi és informatikai fejlesztések kezdődnek - ismertette.



A pedagógusok továbbra is megbecsülésre, párbeszédre, megújuló iskolákra és az oktatás színvonalának emelésére számíthatnak - hangsúlyozta Bódis József. Felidézte, hogy a polgári kormány 2013 és 2017 között a rendszerváltás óta a legnagyobb pedagógusbér-emelést valósította meg, átlagosan 50 százalékkal emelkedett az oktatók bére.