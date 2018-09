Magyar Idők - Kétharmad támogatja a kormány migrációs politikáját

A lap szombati száma szerint a 2015. szeptember 15-én létesített határzár felállításának harmadik évfordulóján hat és fél millió magyar jó döntésnek tartja a kerítést, a kvótákat pedig még ennél is többen utasítják el. A Nézőpont Intézet felmérése kimutatta, hogy a kormány migrációs politikájának támogatottsága három éve kiemelkedően magas szinten stabilizálódott, a 2016-os népszavazási kérdést illetően még mindig egységesnek mondható a választókorú magyar népesség álláspontja.



A megkérdezettek 86 százaléka nem támogatja, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül telepítsen be Magyarországra nem magyar állampolgárságú személyeket, ellenkező véleményen mindössze 7 százalék van. A kvótaellenesek aránya állandó, a referendum óta folyamatosan 80 százalék felett van. A kutatás szerint a menekültek kötelező betelepítésének támogatottsága Budapesten 14 százalék, azonban minden más társadalmi csoportban - a nemet, az életkort, az iskolai végzettséget és a településtípust vizsgálva - egytized alatt marad a kvóták támogatóinak hányada. A három éve álló határkerítés felépítésével a megkérdezettek 56 százaléka teljes mértékben, 26 százaléka pedig inkább egyetért, tehát 82 százalék a kormánnyal azonos álláspontot képvisel a felmérés alapján.



A Fidesz-KDNP szimpatizánsainak 97 százaléka támogatja a kerítést, a jobbikosok 94 százaléka, és még a baloldaliak 57 százaléka is egyetért a határzár szükségességével - írta a lap.