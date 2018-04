Magyar Idők - A Jobbik szombati kongresszusa dönt a párt vezetéséről

A szavazással közvetve az is kirajzolódik, hogy a májusi tisztújításon a jelenlegi elnökség által támogatott Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton párosa vagy Toroczkai László esélyesebb-e a párt élére - olvasható a Magyar Idők szombati lapszámában. A lap emlékeztet, hogy Vona Gábor az országgyűlési választást követően lemondott pártelnöki tisztségéről és parlamenti mandátumáról is, emiatt a május 12-i tisztújító kongresszusán új elnököt választ a párt.



A Jobbik elnöksége Sneider Tamás alelnök és Gyöngyösi Márton frakcióvezető-helyettes párosát támogatja, korábban társelnöki szisztémát találtak ki számukra. A lap szerint ez a regionális igazgatóknál nem várt ellenállásba ütközött, ezért szombaton az elnök-elnökhelyettesi rendszerről dönt a tagság. Az elnöki posztra jelölteti magát Toroczkai László alelnök, Ásotthalom polgármestere is. A Magyar Idők információi szerint Toroczkai támogatottsága folyamatosan nő a tagság körében. Hozzáteszik, hogy ha őt választják a Jobbik elnökének, jelentősen gyengülhet a jelenlegi pártvezetés befolyása.