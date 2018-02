Magyar-szerb kormányülés - Orbán: Szerbiának és Magyarországnak együtt kell megvédeni határait

Ana Brnabic szerb és Orbán Viktor magyar miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz a magyar-szerb kormányülés után a Parlamentben 2018. február 9-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Szerbiának és Magyarországnak együtt kell megvédeni a határait, polgárai biztonságát és kulturális identitását is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a pénteki budapesti magyar-szerb kormányülés után, az Ana Brnabic szerb kormányfő társaságában tett sajtónyilatkozatában.Orbán Viktor köszönetét fejezte ki Szerbiának, amiért segített feltartóztatni a migrációt Magyarország déli határainál. Egyúttal megismételte: szükség esetén Magyarországra lehet számítani Szerbia déli határainak megvédésében technikai vagy személyi közreműködés formájában.A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a visegrádi államok Szerbia minél gyorsabb európai uniós csatlakozását sürgetik. "A fejlődés tényei nyilvánvalóak és láthatóak Szerbiában", ezért indokolt, hogy az EU erőforrást, lehetőséget lásson Belgrádban, különösképpen annak fényében, hogy amikor Szerbia magát védi a migrációval szemben, egész Európát is védi - mondta.

Szerbia a Nyugat-Balkán kulcsfontosságú állama, "nincs béke a Balkánon Szerbia nélkül" - jelentette ki a kormányfő.Magyarországot és Szerbiát úgy jellemezte mint erős nemzeti érzésekkel rendelkező, büszke országok, határozott kulturális öntudattal, a kultúrájuk pedig a kereszténységen alapul, és ezt meg is akarják őrizni.A kétoldalú kapcsolatokról Orbán Viktor azt mondta, hogy a politikai kérdésekben összhang van. "Két határozottan nemzeti alapon álló országról beszélünk, és mégis milyen jól tudunk együttműködni egymással. Ez sokkal jobb, mint a hamis internacionalizmus, amely inkább eltakarja a problémákat. Mi ezeket inkább azonosítjuk, áthidaljuk, kezeljük és megoldjuk" - fejtette ki.A miniszterelnök megjegyezte: tavaly - rekordot döntve - körülbelül 30 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelem volumene. Hozzátette, hogy magyar beruházások - elsősorban szerb-magyar vegyesvállalatok formájában - már Közép- és Dél-Szerbiában is fellelhetők, és az OTP hitelezési tevékenysége szintén túlmutat már a Vajdaságon."A szerb-magyar gazdaság erősítése hozzánöveszti Szerbiát az Európai Unióhoz" - fogalmazott.Beszámolt emellett újabb határátkelőhelyek megnyitásának tervéről, a Budapest-Belgrád közötti vasútvonal építéséről, továbbá arról, hogy mindkét kormány ajánlott fel a másik ország diákjainak ösztöndíjas tanulmányi lehetőségeket.Arról is szólt, hogy lényegében befejeződött a szabadkai zsinagóga felújítása, és hamarosan átadják a nagy nyilvánosságnak.A kormányfő támogatásáról biztosította a Magyarországon élő szerbek közösségének kulturális, oktatási jellegű kéréseit, és megköszönte, hogy Szerbia is támogatja a Délvidéken élő magyarok autonómiáját, a nemzeti tanácsokat és az azok mögött meghúzódó kulturális intézményeket. A kormányfő példaértékűnek nevezte "mindazt, ami Szerbiában történik kisebbségügyben".Jelezte, a mostani már a negyedik együttes kormányülés volt, és a két ország közelít ahhoz, hogy "barátságból egy stratégiai szövetség jöjjön létre". Szerinte a két nemzet középtávú érdekeit is össze tudják majd egyeztetni.Orbán Viktor nyilatkozata végén kitért arra, hogy Románia a következő években mintegy 4 milliárd köbméter gázt termel majd ki évente és juttat ki az országból, az ezzel kapcsolatos tenderen pedig három magyar tulajdonú cég végzett az első három helyen. Így "pillanatokon belül eljutunk oda, hogy aláírjuk azt a megállapodást, amely a következő 15 évre több mint 4 milliárd köbméternyi gáz behozatalát teszi lehetővé Romániából". A gázösszeköttetés magyar része már készen van, a román pedig most épül - tette hozzá.Így várhatóan 2021-2022-től "új helyzetben leszünk", véget ér az orosz gázmonopólium korszaka Magyarországon, mivel az import több mint felét képesek leszünk más - romániai - forrásból fedezni. Ez az egész régiónak új helyzetet jelent majd, Magyarország pedig egy új geostratégiai helyzetben találja magát - mondta.Szerbia a barátjaként tekint Magyarországra, és szeretné, ha nemcsak a Vajdaságban lenne erős Magyarország jelenléte, hanem Szerbia más részein is - mondta Ana Brnabic szerb miniszterelnök pénteken az Országházban.A magyar-szerb kormányülés után Orbán Viktor magyar kormányfővel közösen tett sajtónyilatkozatában a szerb miniszterelnök kiemelte: a magyar-szerb kapcsolatok történelmi csúcsponton vannak, és kormánya mindent megtesz azért, hogy tovább építse ezt az együttműködést.Ana Brnabic kijelentette: országa hálás azért a támogatásért, amelyet Magyarország nyújt Szerbia európai integrációjához, így a szakmai segítségért, amelyet a szerb minisztériumok kapnak és azért is, amiért Magyarország határozottan képviseli Szerbia érdekeit Brüsszelben.Kifejtette: a jó kétoldalú kapcsolatok elsősorban a személyes barátságnak és elkötelezettségnek köszönhetők Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő részéről, az elmúlt években ezekre a jó kapcsolatokra épültek a közös gazdasági és kulturális projektek.A szerb kormányfő fontos gazdasági kérdésként említette az újabb gázszállítási lehetőségek megnyitását, a két ország villamosenergia-rendszerének összekapcsolása, az együttműködést a mezőgazdaságban, valamint a turizmus tekintetében a tapasztalatcserét a gyógyfürdők privatizációját illetően.Úgy vélte, a Budapest-Belgrád vasútvonal olyan együttműködés lehet, amely az Európai Uniónak is fontos, Kína bevonásával pedig globális aspektust kap.Ana Brnabic kitért arra: Újvidék 2021-ben Európa kulturális fővárosa lesz, és a település jelentős támogatást kap Pécstől, amelynek már van tapasztalata e pozícióval kapcsolatban, a két város között folyamatos az együttműködés. Hozzátette: a kiváló kétoldalú kapcsolatok egy újabb bizonyítéka, hogy Szerbia lesz az idei budapesti könyvfesztivál fővendége.A szerb miniszterelnök továbbá üdvözölte, hogy 2010 óta jelentősen nőttek a magyarországi szerb kulturális örökség megőrzésére fordított összegek.Szerbia elkötelezett az együttműködés mellett a magyar kisebbséggel - jegyezte meg.Ana Brnabic végül megemlítette, hogy hamarosan új határátkelőhelyet nyitnak Rastina-Bácsszentgyörgynél.A sajtónyilatkozat előtt a felek egyezményt írtak alá a kormányközi közúti, vasúti és vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás módosításáról, gazdasági és technikai együttműködési keretmegállapodást infrastrukturális projektekről, fogyasztóvédelmi szolgáltatás-ellenőrzési egyetértési megállapodást, oktatási és kulturális együttműködési program munkatervet 2018-2020-ra, valamint megállapodást a szerb mezőgazdásági, erdészeti és vízügyi minisztérium és a Földművelődési Minisztérium között a magyar-szerb élelmiszeripar közös fejlesztéséről és a jövőbeli együttműködési prioritások meghatározásáról.Továbbá aláírtak megállapodást a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a szerb munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális minisztérium között a foglalkoztatáspolitika területén, munkatervet Szerbia európai uniós csatlakozási tárgyalásainak szakértői támogatásáról, egyetértési nyilatkozatot a szerb honvédelmi tárca és a magyar Honvédelmi Minisztérium között a katonai térképészeti együttműködésről és katonai térképészeti adatok és eszközök cseréjéről, együttműködési szándéknyilatkozatot a szerb pénzügyminisztérium kincstári igazgatósága és a Magyar Államkincstár között, valamint egy vegyesvállalat létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot.

Korábban írtuk

Szijjártó: a jó politikai kapcsolatok eredményes gazdasági együttműködést hoztak létre

A jó politikai kapcsolatok eredményes gazdasági, kereskedelmi együttműködést tudtak létrehozni Magyarország és Szerbia között - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újságíróknak pénteken az Országházban.

A tárcavezető kifejtette: "Magyarország és Szerbia között a politikai együttműködés soha nem volt olyan jó, mint most", és ebben a tekintetben el kell ismerni a jelenlegi szerb elnök erőfeszítéseit, amelyek nyomán "a két ország közötti történelmi megbékélés irányába öles lépteket tudtunk tenni".Ez a politikai kapcsolatrendszer kifejezetten kedvező hatással van a gazdasági együttműködésre is - mutatott rá. Hozzáfűzte: 2016-ban a kétoldalú kereskedelmi forgalom 1,9 milliárd euró volt, a tavalyi év első 11 hónapjában pedig 2,3 milliárd euró, így a becslések szerint az év végére elérte a 2,5 milliárd eurót.A külügyminiszter kiemelte: a vajdasági gazdaságfejlesztési program sikeresnek minősíthető, 6200 pályázatot támogatott a magyar kormány több mint 10 milliárd forint értékben. Ezzel a Vajdaság gazdasági teljesítményéhez is nagy mértékben hozzájárultak, és jelentősen megerősítették a vajdasági magyar közösséget, ezért ezt a gazdaságfejlesztési programot a szerb kormány jóváhagyásával folytatják - közölte.Kitért rá: négy nagy infrastrukturális fejlesztés ügyében dolgoznak együtt. A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása a szerb szakaszon már megindult, a magyar szakaszon pedig kiírták a közbeszerzési eljárást, és több mint 30 konzorcium, vállalat érdeklődött a projekt iránt, 30-an ki is váltották a tender dokumentációt - mondta. Hozzátette: mindez világosan mutatja, hogy a magyar és a környékbeli építőipari vállalatok nagy érdeklődést mutatnak e beruházás iránt.Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy különböző útépítési projektekben a határ túloldalán is magyar részvételre lehet számítani. Emellett pedig a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal tervezése befejeződött, most EU-s minősítést kérnek, hogy uniós forrásokat használhassanak, valamint a Szeged-Bácsalmás-Baja vasútvonal felújításának, illetve építésének tervezése is megkezdődik - sorolta.Mint mondta, fontos, hogy ma már nemcsak Szerbia északi, hanem a déli részén is megjelennek magyar vállalatok, pénteken megállapodást írnak alá arról, hogy 10 millió eurós befektetetéssel egy magyar-szerb élelmiszer-feldolgozó vállalat kezdi meg a tevékenységét Dél-Szerbiában.Az energetikai együttműködésről közölte: Szerbiának, Bulgáriának és Magyarországnak aláírt megállapodása van a Gazprommal, hogy a belső hálózatfejlesztések és az interkonnektorok kapacitásának bővítése nyomán 2019 végétől 6-8 milliárd köbméteres éves gázmennyiség vásárlására nyílik lehetőség a balkáni útvonalon keresztül Magyarországnak. Ha minden fél betartja ezt a megállapodást, akkor az Magyarország energiabiztonságához nagymértékben hozzájárul - magyarázta.A tárcavezető kérdésre elmondta: Soros György álláspontja régóta világos, nem tetszik neki az, hogy vannak olyan országok Európában, amelyek fontosnak tartják, hogy a tagállamok erősödjenek, és rajtuk keresztül erősödjön az EU, amelyek nem hajlandók feladni a nemzeti identitásukat, amelyek büszkék arra, hogy milyen történelmük, hagyományaik vannak, és nem kívánnak "feloldódni egy európai egyesült államokban". Ilyen támadásokat a múltban is át kellett élnünk, és ilyenekre kell készülnünk a jövőben is - jelentette ki.Felvetette, mennyire hiteles az a megközelítés, hogy az embereket, a társadalmat az NGO-k képviselik és nem választott képviselők.Ugyancsak kérdésre közölte: a sajtóból értesült az Elios Zrt. ügyéről, és nem volt meglepve, mert "választási kampány van, és minden választási kampányban előszednek ilyen ügyeket". Mindig támogatja, hogy a nyomozóhatóságok törvényesen, hitelesen utánajárjanak ügyeknek, ha ők gondolják, de sosem támogatja a hecckampányokat - jelentette ki Szijjártó Péter.

Korábban írtuk:



Magyar-szerb kormányülést tartanak ma Budapesten



A kormányüléssel kapcsolatban Orbán Viktor magyar és Ana Brnabic szerb miniszterelnök kora délután sajtónyilatkozatot tesz az Országházban, majd a magyar-szerb üzleti fórum lezárásaként beszédet mondanak.



Hasonló kormányzati csúcstalálkozót legutóbb 2016 novemberében rendeztek a dél-szerbiai Nisben. Orbán Viktor akkor azt mondta: az elmúlt években a magyar-szerb gazdasági együttműködés politikai feltételeit megteremtették, most itt az ideje gyakorlatiasnak lenni, hogy mindkét országot szolgáló beruházások jöjjenek létre. Az üzleti fórumon pedig arról beszélt, hogy a jövő, az üzlet, a profit és a gazdasági lehetőségek Közép-Európában vannak, a következő évek nagy sikertörténete Közép-Európa, a visegrádi országcsoport lesz, itt vannak és lesznek az igazi nagy gazdasági lehetőségek, amelyekhez Szerbia is kapcsolódhat.



Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta: a magyar kormány közép-európai szövetségépítésben gondolkodik, ilyen politikát folytat, és ebbe a sorba illeszkedik a magyar-szerb kormányülés is.



Orbán Viktor és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSz) elnöke hétfőn a kormányzati csúcstalálkozóról is egyeztetett Budapesten. A megbeszélésen kiemelték: a két ország együttműködése folyamatosan mélyül, és egyre konkrétabbá válik, egyre több területre terjed ki.