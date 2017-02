Magyar-orosz tárgyalás: Putyin energiabiztonságot ígért

21:40 Szijjártó: a magyar gazdaság érdeke az orosz szankciók feloldása



Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság és a magyar vállalatok érdeke, hogy minél hamarabb feloldják a szankciókat Oroszországgal szemben.



A külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában felidézte, két évvel ezelőtt, a szankciós időszak kezdetén úgy állapodtak meg a moszkvai vezetéssel, hogy magyar élelmiszeripari beruházásokat hajtanak végre Oroszországban, ennek keretében öt gyár épült vagy épül. Ha a "szankciós rezsim" véget ér, akkor a magyar élelmiszeripari alapanyagok, termékek könnyebben tudnak majd az orosz piacra jutni - fejtette ki Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: reméli, hogy minél hamarabb véget ér a szankciós időszak, mert az intézkedés gazdasági és politikai szempontból is megbukott, és túl sok kárt okozott a gazdaságnak. Jelezte: a magyar gazdaság 2013-hoz képest 6,5 milliárd dollárral (1859 milliárd forint) kevesebb értékű árut tudott exportálni a térségbe. Ez magyar vállalatok veszteségéből jön össze - mondta.



Szijjártó Péter a paksi atomerőmű-bővítésről azt mondta, hogy már csak a versenyjogi kérdést kell az unióval megvitatni, és semmilyen okot nem lát, amely miatt ne adná ki a közösség az engedélyt. Úgy fogalmazott, "nem korrekt" az unió részéről a késlekedés ebben az ügyben.



A tárcavezető azt is elmondta, hogy a paksi bővítés a legnagyobb gazdaságfejlesztési program, amely tízezer új munkahelyet hoz létre és Magyarország energiabiztonságát, az energia árának tartósan csökkenő szintjét szavatolja.



Szijjártó Péter a vízügyi cégek együttműködésével kapcsolatban azt mondta, a vízügyi klaszterben köztulajdonú és magáncégek is vannak, a Fővárosi Vízművek már meg is vetette a lábát az orosz piacon, közös konzorciumot alakítottak a cseljabinszki vízművel. Most a többi vízipari cég előtt is megnyílhat a lehetőség - tette hozzá.

Az ukrán helyzettel kapcsolatban elmondta, Magyarország, mint Ukrajna szomszédja, stabil és erős Ukrajnában érdekelt, de a minszki megállapodás betartásában nem tudtak előre lépni. A szankciós politika helyett másra van szükség, de ehhez Szijjártó Péter szerint az uniós állam- és kormányfők szintjén meg kellene vitatni a szankciók hatásait. Hangsúlyozta: antidemokratikusnak és elfogadhatatlannak tartják, hogy a szankciók jövőjéről "fű alatt" döntöttek az unióban.

20:09 Feloldották a korlátozásokat



A Terrorelhárítási Központ (TEK) feloldott minden, az orosz elnöki látogatással kapcsolatos korlátozást Budapesten.



A szervezet csütörtök esti, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a központ feloldotta azokat a személy- és létesítménybiztonsági intézkedéseket, amelyeket - a jogszabályok alapján - Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter biztonsága érdekében vezetett be Budapest egyes területein.



A Terrorelhárítási Központ a közleményében köszönetet mondott a budapestiek türelméért és együttműködéséért, ami lehetővé tette, hogy a védett személyek akadálytalanul és biztonságosan haladhassanak a fővárosban.

19:49 Felszállt Vlagyimir Putyin orosz elnök repülőgépe.

19:17 Liberálisok: Putyin mindent megkapott, amiért idejött



A Magyar Liberális Párt szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök mindent megkapott "a hajbókoló magyar vezetéstől", amiért csütörtökön Budapestre látogatott, miközben a számára kényes kérdések nem kerültek szóba.



Az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott közleményében a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón elhangzottakra reagált.



Azt írták: Orbán Viktor ismét támadta az Oroszország elleni szankciókat, ócsárolta a nyugati országokat és támogatta nemcsak az Ukrajnát, hanem a Lengyelországot és a balti államokat is elkerülő gázvezetékek építését, újfent elkötelezte magát a Paks 2 beruházás mellett, továbbá Putyinnal közösen Ukrajnát hibáztatta a kiújult kelet-ukrajnai harcok miatt.



A Liberálisok szerint a találkozón az igazán fontos kényes kérdések nem kerültek szóba: nem szembesítették az orosz vezetést a szélsőjobboldali szervezetekkel fenntartott titkosszolgálati kapcsolatokkal, a dezinformációs kampányt folytató orosz híroldalakkal, vagy a kelet-ukrajnai harcok kiújulásával.

19:17 Az orosz elnök látogatás ellen tiltakozott az Együtt



Vlagyimir Putyin orosz elnök magyarországi látogatása ellen tiltakozott az Együtt szervezésében több mint háromszáz ember csütörtök este Budapesten; az ellenzéki párt képviselői szerint Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin szövetsége zsákutca, Magyarország helye Nyugaton van.



A Markó utca és a Bajcsy-Zsilinszky út találkozásánál megtartott demonstráció részeként a tüntetők hosszasan fütyültek, mikor az orosz elnök konvoja a távolban elhaladt. Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke azt hangsúlyozta: az Országházban "nincs helye egy olyan háborús bűnösnek, mint Vlagyimir Putyinnak", "Orbán Viktor szégyene, hogy (...) egy ilyen embert fogad". Úgy fogalmazott, Szíriában "milliókat üldöztek el" az orosz bombák, és Ukrajnában is rengeteg ember "életét keseríti meg az orosz elnyomás".



Szelényi Zsuzsanna országgyűlési képviselő hangsúlyozta, pártja szerint Magyarország akkor van biztonságban, ha a Nyugathoz tartozik. Hozzátette: amikor Putyin politikája ellen tiltakoznak, valójában "Orbán Viktor rezsimje" ellen tiltakoznak; Putyin politikája és látogatása "provokáció" Európa és a magyar függetlenség ellen.



Juhász Péter, az Együtt alelnöke azt mondta, az Együtt alternatívát fog kínálni a jövő évi választásokon, "nyitott társadalmat a bezárkózó rendőrállam helyett".

18:29 Putyin elhagyta a Parlamentet.



18:24 Nagy füttykoncert az Együtt tüntetésén A magyar kormány Kremllel barátkozó politikája ellen tiltakozó tüntetést megtartották Juhász Péterék, még ha nem is ott, ahol a területfoglalási engedély alapján tervezték. Az a helyszín Putyin látogatása miatt várt elérhetetlenné - írja az Index.

18:20 Szakértő: az energetikán kívül más szektorok is fontossá válhatnak a magyar-orosz kapcsolatban



Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti nyilatkozatából kivehető, hogy a jövőben az energetikán kívül más szektorok is szerepet kapnak a magyar-orosz együttműködésben - mondta Bernek Ágnes, a Zsigmond Király Egyetem Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



A szakértő a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón elhangzottakra reagált.



Értékelése szerint kockázatot nem, csak előnyt jelent Magyarországnak a Déli Áramlat Török Áramlattal való kiváltása. Bernek Ágnes nagyon fontosnak nevezte, hogy a Török Áramlattal kapcsolatos korábbi bejelentéssel egy időben döntöttek az Északi Áramlat párhuzamos vezetékének megépítéséről. Mint mondta, így ha Magyarország Ukrajnán keresztül valamiért nem kapna földgázt és kőolajat, Németországon keresztül hozzá tudna jutni.



A két ország űrkutatási együttműködésének jelentőségét kiemelve azt mondta: az űrtechnológiával foglalkozó nagyon fejlett magyar cégek most először kaphatnak lehetőséget arra, hogy nagy nemzetközi együttműködésben vegyenek részt.

18:14 Párbeszéd: Orbán Viktor az orosz nemzeti érdekeket szolgálja ki



Orbán Viktor miniszterelnök és pártja az orosz nemzeti érdekeket szolgálja ki Magyarország érdekei helyett, és a Jobbik is ugyanezt teszi - mondta a Párbeszéd szóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Tordai Bence szerint a magyar nemzeti érdekeket az szolgálná, ha minél gyorsabban csökkentenék, vagy megszüntetnék Magyarország energiaellátási függőséget Oroszországgal szemben. Ehhez képest Orbán Viktor egy lépést sem tett ebbe az irányba - fűzte hozzá. Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője sajtótájékoztatón reagál az Orbán-Putyin sajtótájékoztatón elhangzottakra az Országgyűlés Irodaházában 2017. február 2-án.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán A szóvivő szerint Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor tárgyalása során semmilyen, a magyar érdekeknek megfelelő előrelépés nem történt, az orosz elnök látogatásának egyetlen célja az volt, hogy Putyin bebizonyíthassa: egy európai uniós és NATO-tagállamban királynak kijáró tisztelettel fogadják, ezzel demonstrálva, hogy "betette a lábát az ajtóba".



Tordai Bence hazugságnak mondta azt az állítást, ami szerint 6,5 milliárd dollár veszteség érte volna Magyarországot az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók miatt, szerinte ennek nagyjából a tizede, amit a magyar kivitel veszített a korlátozásokkal.

18:13 Gyurcsány: Magyarországnak Európa mellé kell állnia



Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint Magyarországnak az "orosz politika által veszélyeztetett" Európa mellé kell állnia az éppen zajló nagy világpolitikai átalakulásban.



Az ellenzéki párt vezetője csütörtökön, az Orbán-Putyin találkozót követően tartott sajtótájékoztatóján felidézte, hogy Orbán Viktor 2007-ben még arról beszélt, hogy keleten csak alávetettség és kiszolgáltatottság várna az országra.



"Elborzadva látom, hogy Orbán Viktor vagy pincsinek állt, vagy súlyos politikai elbutulás, demencia sújtja" - fogalmazott. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke sajtótájékoztatón reagál Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közös sajtótájékoztatójára az Országgyűlés Irodaházában 2017. február 2-án.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán Gyurcsány Ferenc szerint "Magyarországnak végtelenül romlott miniszterelnöke van." "A meggyőződés, a tisztesség semmi, a hatalom minden" - tette hozzá. A volt kormányfő szerint a politikai pragmatizmusnak nem kellene egyenlőnek lennie az önfeladással és az elvtelenséggel. "Orbán Viktor elárulja a magyarok történelmi érdekét, elárulja a Nyugatot" - mondta, megjegyezve, nincs az az orosz befektetés, ami feledtetni tudja Oroszország ukrajnai agresszióját, vagy "bocsánatossá teszi az önkény uralmát". Gyurcsány Ferenc emellett szólt arról is, hogy Magyarországnak nem áll érdekében a paksi atomerőmű bővítése, ezért mindent meg kell tenni annak leállításáért, hasonlóan az Oroszországgal szembeni embargó fenntartásához.

18:12 LMP: Orbán Viktor elárulta a nemzetet



Az LMP szerint Orbán Viktor gázért, valamint vélt vagy valós gazdasági előnyökért elárulta a nemzetet a Vlagyimir Putyinnal folytatott csütörtöki budapesti találkozóján.

Az ellenzéki párt külpolitikai szakszóvivője a magyar kormányfő és az orosz elnök megbeszélésére reagálva újságírók előtt azt mondta, a miniszterelnök nem a nemzeti érdeket, hanem a saját és a köreihez tartozók gazdasági érdekeit képviselte. Ungár Péter, a Lehet Más a Politika párt (LMP) külpolitikai szakszóvivője, a párt országos elnökségének tagja sajtótájékoztatón reagál az Orbán-Putyin találkozóra az Országgyűlés Irodaházában 2017. február 2-án.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán Ungár Péter a magyar miniszterelnököt bírálva közölte: Orbán Viktor nem vette figyelembe azt a nemzeti érdeket, hogy ki kellene állnia a szomszédos Ukrajna területi integritásáért. A Magyarország energetikai függetlenségének szükségességét hangsúlyozó szakszóvivő azt is kritizálta, hogy Orbán Viktor az energetikai kérdésekben "teljesen befeküdt az orosz álláspontnak", miközben a paksi atomerőmű bővítéséről szóló szerződést sem mondta fel.



Olyan hihetetlenül megalkuvó volt a magyar miniszterelnök, hogy már "azon sem lepődnénk meg, ha Havas Szófiát vagy bárki mást konzulnak nevezne ki" - mondta Ungár Péter az 1956-os forradalmat "horthysta provokációnak" nevező szocialista politikusra utalva.

17:39 MSZP: Orbán tájékoztassa a közvéleményt, hogy pontosan mi hangzott el a tárgyaláson



Az MSZP elnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy tájékoztassa a közvéleményt és a pártokat, pontosan mi hangzott el a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel zárt ajtók mögött folytatott tárgyalásán.



Molnár Gyula arra hivatkozott, hogy a kormányfő és az elnök rendkívül rövid és "kevéssé informatív" sajtótájékoztatót tartott találkozójuk után ahhoz képest, ami a megbeszélésen történhetett. Molnár Gyula, az MSZP elnöke sajtótájékoztatót tart Reagálás a "Putyin-Orbán találkozóra" címmel az Országgyulés Irodaházában 2017. február 2-án.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán A szocialista politikus a sajtótájékoztatón elhangzottakra úgy reagált: 2016-ban és 2017-ben megváltozott a világ, de ebben a helyzetben hibás és bűnös lépés lenne elszakadni egy erős szövetségtől. Magyarország az elmúlt évtizedekben politikai, kulturális és földrajzi értelemben ugyanis egy erős szövetségnek, az Európai Uniónak volt a részese, és továbbra is ebben a szövetségben kell keresnie a helyét - tette hozzá.



Orbán Viktorra utalva kijelentette: az az ember, aki 28 éve "elzavarta az oroszokat" Magyarországról, ma visszaengedi őket, "ráadásul nem is a spájzba, hanem egyenesen a kasszához, ráadásul a kasszának inkább a kifizetési oldalához".



A keleti nyitás nem járhat együtt a nyugati zárással - mondta Molnár Gyula, aki előbb oroszul, majd magyarul hozzátette: lehetünk barátok, kell tudnunk együttműködni, de új alapokon. Ha egy európai állam túlságosan közel engedi magához Oroszországot, akkor könnyen úgy járhat, mint Ukrajna - mondta zárásként.

17:33 Jobbik: Magyarországnak közvetítenie kellene a Nyugat és Oroszország között



A Jobbik szerint Magyarországnak közvetítő szerepet kellene betöltenie a Nyugat és Oroszország között.



Gyöngyösi Márton, az ellenzéki párt parlamenti képviselője csütörtökön, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján üdvözölte Vlagyimir Putyin orosz elnök magyarországi látogatását. Gyöngyösi Márton, a Jobbik országgyűlési képviselője, az Országgyűlés külügyi bizottságának alelnöke sajtótájékoztatót tart Reagálás az Orbán-Putyin találkozóra címmel az Országgyűlés Irodaházában 2017. február 2-án.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán Kiemelte ugyanakkor, szerintük Orbán Viktor miniszterelnök nem mondott igazat, amikor azt állította, Magyarországon kívül álló tényezők vezettek az Oroszország elleni európai szankciókhoz. Gyöngyösi Márton szerint ugyanis a kormányfő Brüsszelben rendre megszavazza azok meghosszabbítását, miközben egyedül a Jobbik állította a kezdetektől, hogy a szankciók ellentétesek a magyar nemzeti érdekkel.



A Jobbik politikusa példaként említette, hogy a szankciók több milliárd eurós károkat okoztak a magyar gazdaságnak, elsősorban az agráriumban.

17:18 Gyülekeznek az Együtt tüntetői a füttykoncerthez



A Markó utca és a Bajcsy Zsilinszky sarkán 6 órakor kezdődik majd az Együtt sípos demonstrációja, amit eredetileg a Kossuth térre hirdettek meg, és bár engedélyük volt, a TEK utasítására nem engedték be őket - írja az Index.

17:10 Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin sajtótájékoztatója



16:19 Orbán: megbecsülendő a két ország közötti együttműködés



Megbecsülendőnek nevezte a Magyarország és Oroszország közötti együttműködést Orbán Viktor miniszterelnök csütörtöki, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatóján.



A magyar kormányfő az orosz elnökkel folytatott megbeszélését követően elmondta: a két országnak nehéz nemzetközi környezetben kell együttműködnie, mert, mint fogalmazott, Európa nyugati felén erőteljes orosz ellenes politika vált divatossá.



Utalva az Oroszországgal szembeni embargóra, közölte: az mindkét országnak komoly veszteséget okozott, Magyarországnak 6,5 milliárd dollárnyi kára keletkezett.



Hangsúlyozta, hogy a nem gazdasági jellegű problémák nem kezelhetők gazdasági úton, nem helyes más konfliktus átvitele a gazdaság területére. Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatót tart tárgyalásuk után a Parlament Vadásztermében 2017. február 2-án.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt A magyar mezőgazdasági cégek beruházásai után a magyar vízipar is fejlesztési lehetőségekhez jut Oroszországban, amennyiben állja a versenyt - közölte Orbán Viktor csütörtökön, miután Budapesten tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A kormányfő a közös sajtótájékoztatón ezt áttörésnek ítélte a külkereskedelem szempontjából. Orbán Viktor úgy fogalmazott, "az elmúlt évek kockázatot is vállaló, odaadó munkájának eredményeképpen az orosz-magyar kapcsolatokból mindent megmentettünk és megvédtünk, ami lehetséges volt, és jó kiindulópontot foglaltunk el ahhoz, hogy amikor a világ visszatér az együttműködés logikájához", akkor a magyar gazdaság jó pozícióból induljon el az orosz piacokon.



Megkezdődnek a tárgyalások a 2021 utáni, Oroszországból Magyarországra irányuló gázszállításról a két ország között - közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón.



A kormányfő az orosz elnökkel folytatott tárgyalását követően a paksi atomerőmű bővítéséről elmondta: a két ország közötti nukleáris együttműködés akadályainak nagy részét sikerült elhárítani. Hangot adott azon meggyőződésének, hogy a megállapodások megfelelnek az Európai Unió elvárásainak, amely a fennmaradt egyetlen nyitott kérdésről hamarosan döntést hoz. Az idén már a paksi bővítés előkészítő munkálatai is megkezdődhetnek, jövőre pedig a tényleges kivitelezés is elindulhat - közölte Orbán Viktor.



Van esély arra, hogy létrejöjjön az európai béke alapfeltétele, a kiegyensúlyozott és stabil kapcsolat Oroszország és Európa, Oroszország és az Európai Unió között - jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor miniszterelnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közösen tartott csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



"Benne van a levegőben", hogy a világ jelentős átrendeződés folyamatában van. Az az átrendeződés, ami most zajlik körülöttünk, kedvezőbb feltételeket teremt majd az európai-orosz, azon belül a magyar-orosz együttműködésnek, mint amit "az elmúlt években tapasztaltunk" - fogalmazott a miniszterelnök.



Egy másik kérdésre válaszolva kijelentette, Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna sikeres és stabil állam legyen, ennek alapja pedig a béke, amely számos, az ukrajnai magyarság számára is létfontosságú elemet tartalmazó minszki megállapodások alapján jöhet létre.



Putyin: nagy figyelmet kapott a tárgyalásokon a paksi bővítés



Nagy figyelmet kapott Vlagyimir Putyin az orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök budapesti tárgyalásain a paksi atomerőmű két új blokkal való bővítése - erről maga az orosz elnök beszélt a találkozót követően az M1 aktuális csatornán közvetített sajtótájékoztatón.



Vlagyimir Putyin elmondta, hogy a gazdasági együttműködés elsődleges figyelmet kapott a megbeszéléseken, és nagy figyelmet szenteltek a két új paksi atomerőmű-blokk építésének. A 12 milliárd euró értékű beruházás tízezer új munkahelyet teremt - mondta az orosz elnök.



Beszélt arról is, hogy a megbeszéléseken kidolgozták a kölcsönös áruforgalom és a befektetések erősítésének lehetőségeit is.



Egyetértett Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel csütörtökön Budapesten folytatott megbeszélésén abban, hogy erősíteni kell az együttműködést a nemzetközi terrorizmus elleni harcban. Erről Putyin beszélt a megbeszélést követő sajtótájékoztatón.



"Egyetértettünk abban, hogy egyesíteni kell erőfeszítéseinket" - jelentette ki az orosz elnök.



Putyin elmondta: tájékoztatta Orbán Viktort a kelet-, illetve délkelet-ukrajnai helyzettel kapcsolatos orosz álláspontról. Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után tartott közös sajtótájékoztatón a Parlament Vadásztermében 2017. február 2-án.

"Magyar partnereinkkel együttműködünk az említett területeken" - jelentette ki Putyin.



Az orosz földgáz "mindig 100 százalékosan és megbízhatóan" meg fog érkezni a magyar piacra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott budapesti találkozóját követő sajtótájékoztatón.



Hozzátette: Moszkva nem tűzött ki politikai célt arra vonatkozóan, hogy az orosz gáz ne Ukrajnán menjen keresztül érkezzen, ha ez az útvonal gazdaságilag kifizetődő és megbízható.



Magyarországnak van technikai lehetősége arra, hogy földgázt kapjon majd az Északi Áramlat 2 gázvezetékből Ausztrián vagy Szlovákián keresztül - mondta Vlagyimir Putyin.



Az ukrán vezetést tette felelőssé a kelet-ukrajnai konfliktus kiéleződéséért Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel csütörtökön Budapesten folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón.



Ennek alátámasztására az orosz elnök több okot említett. Elsőként azt, hogy az ukrán vezetésnek - mint fogalmazott - pénzre van szüksége. Ezt a pénzt a nyugati országoktól igyekszik beszerezni, és ezért egy állítólagos agresszió áldozatként igyekszik feltüntetni magát.



Putyin hangsúlyozta azt is, hogy nézete szerint az ukrán gazdaság-, illetve szociális politika csődöt mondott. Ezért igyekszik elhallgattatni az egyre inkább teret nyerő ellenzéket, és erre ürügy a konfliktus kiélezése.



Az orosz elnök úgy vélte, hogy az ukrán vezetésnek nem áll érdekében a minszki megállapodásban foglaltak megvalósítása. Ezért keresi az ürügyet arra, hogy felmondhassa a megállapodást - fogalmazott Vlagyimir Putyin, aki szerint mindez hozzájárult a konfliktus fellángolásához.



Putyin kijelentette: arra számítanak, hogy a racionálisan gondolkozó erők Ukrajnában, illetve a világ más országaiban nem fogják hagyni, hogy ez a helyzet tovább éleződjön, ellenkezőleg rákényszerítik az ukrán vezetést a minszki megállapodás végrehajtására.



Magyarország megbízható, fizetőképes, stabil partner - válaszolta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tartott közös budapesti sajtóértekezleten a Rosszija 1 tévécsatorna tudósítójának kérdésére válaszolva.



"Mi is érdekeltek vagyunk az együttműködésben. Keresni fogjuk a módját annak, hogy a gázszállítások megvalósuljanak. Szeretnénk politikamentessé tenni ezeket a kérdéseket, amelyek tisztán gazdasági jellegűek. Hangsúlyozom, hogy semmilyen irány nincs kizárva, Bulgária sem, amely engedett az Európai Bizottság nyomásának, de ha meggondolja magát, újra tárgyalhatunk az ügyről. De biztosítékokat szeretnénk arra nézve, hogy az orosz vállalatok nem fognak veszteségeket szenvedni nem megfontolt döntések miatt" - hangsúlyozta az orosz elnök.



Vlagyimir Putyin ezzel kapcsolatban a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, Brüsszellel és kétoldalú viszonylatban egyaránt. Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatót tart tárgyalásuk után a Parlament Vadásztermében 2017. február 2-án.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Az orosz államfő reményét fejezte: a közel-keleti térség problémáinak megoldása hozzá fog járulni az európai migrációs válság enyhüléséhez."Magyar partnereinkkel együttműködünk az említett területeken" - jelentette ki Putyin.Az orosz földgáz "mindig 100 százalékosan és megbízhatóan" meg fog érkezni a magyar piacra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott budapesti találkozóját követő sajtótájékoztatón.Hozzátette: Moszkva nem tűzött ki politikai célt arra vonatkozóan, hogy az orosz gáz ne Ukrajnán menjen keresztül érkezzen, ha ez az útvonal gazdaságilag kifizetődő és megbízható.Magyarországnak van technikai lehetősége arra, hogy földgázt kapjon majd az Északi Áramlat 2 gázvezetékből Ausztrián vagy Szlovákián keresztül - mondta Vlagyimir Putyin.Az ukrán vezetést tette felelőssé a kelet-ukrajnai konfliktus kiéleződéséért Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel csütörtökön Budapesten folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón.Ennek alátámasztására az orosz elnök több okot említett. Elsőként azt, hogy az ukrán vezetésnek - mint fogalmazott - pénzre van szüksége. Ezt a pénzt a nyugati országoktól igyekszik beszerezni, és ezért egy állítólagos agresszió áldozatként igyekszik feltüntetni magát.Putyin hangsúlyozta azt is, hogy nézete szerint az ukrán gazdaság-, illetve szociális politika csődöt mondott. Ezért igyekszik elhallgattatni az egyre inkább teret nyerő ellenzéket, és erre ürügy a konfliktus kiélezése.Az orosz elnök úgy vélte, hogy az ukrán vezetésnek nem áll érdekében a minszki megállapodásban foglaltak megvalósítása. Ezért keresi az ürügyet arra, hogy felmondhassa a megállapodást - fogalmazott Vlagyimir Putyin, aki szerint mindez hozzájárult a konfliktus fellángolásához.Putyin kijelentette: arra számítanak, hogy a racionálisan gondolkozó erők Ukrajnában, illetve a világ más országaiban nem fogják hagyni, hogy ez a helyzet tovább éleződjön, ellenkezőleg rákényszerítik az ukrán vezetést a minszki megállapodás végrehajtására.Magyarország megbízható, fizetőképes, stabil partner - válaszolta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tartott közös budapesti sajtóértekezleten a Rosszija 1 tévécsatorna tudósítójának kérdésére válaszolva."Mi is érdekeltek vagyunk az együttműködésben. Keresni fogjuk a módját annak, hogy a gázszállítások megvalósuljanak. Szeretnénk politikamentessé tenni ezeket a kérdéseket, amelyek tisztán gazdasági jellegűek. Hangsúlyozom, hogy semmilyen irány nincs kizárva, Bulgária sem, amely engedett az Európai Bizottság nyomásának, de ha meggondolja magát, újra tárgyalhatunk az ügyről. De biztosítékokat szeretnénk arra nézve, hogy az orosz vállalatok nem fognak veszteségeket szenvedni nem megfontolt döntések miatt" - hangsúlyozta az orosz elnök.Vlagyimir Putyin ezzel kapcsolatban a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, Brüsszellel és kétoldalú viszonylatban egyaránt.

14:39 Megérkezett // President Putin has arrived - írja Orbán Viktor Facebook oldala.

14:21 Putyin még 2017 januárjában így vonult be a Kremlbe:

14:16 Putyin már a Parlamentben van



Limuzinok, transporterek, rendőrautók kíséretében Putyin megérkezett a Parlamenthez, ezekben a pillanatokban lépett be a főbejáraton.

14:12 Putyin megkapta az első füttyöket az Oktogonnál Csak pont Juhász Péter nem tudta kifütyülni Putyint, mert pont akkor kezdték el igazoltatni a rendőrök. A mellette álló 30 embernek azonban sikerült ráfütyülnie az elnökin konvojra, de aztán őket is igazoltatták.

14:10

14:07 A Földművelési Minisztériumban fizetett szabadnapot tartanak Putyin látogatása miatt A 444.hu Dániel nevű olvasónk küldte az infót, ami szerint a Földművelési Minisztérium központi épületében a Kossuth téren ma szabadságon vannak a dolgozók.

14:05 Normál hétköznapokon egyébként így megy munkába Putyin:

14:02 Putyin még fel sem szállt, az orosz sajtó már Budapesten dolgozott. A figyelem ugyanis ezekben a napokban Budapestre szegeződik. S nem csupán azért, mert az elnök ide látogat. A orosz sajtó most kíváncsi arra az országra, amely nem fordított hátat Moszkvának, s vezetője az elmúlt hét évben már hat alkalommal találkozott Putyinnal. Akkor is, amikor Oroszország még a Nyugat partnere volt, s akkor is, amikor az ukrán válság kirobbanása után kitaszítottá, páriává vált. Értékelik ezt a következetességet, s egyáltalán nem érdekli őket, hogy a magyar kormányfő nem is olyan régen miket mondott Oroszországról - írja az MNO.

13:59 Áttört a kritikus tömeg a rendőri záráson az Oktogonnál Rendőrök: - Itt van Putyin, várjanak még 40 percet! Tömeg: - Dehogy várunk, Putyint meg leszarjuk!



13:58 Putyin nem rég hagyta el az Oktogont.

13:35 A magyar gazdaságnak és a magyar embereknek egyértelműen az az érdeke, hogy Magyarország a kölcsönös tisztelet alapján álló és a józan észre alapozó kapcsolatot tartson fenn Oroszországgal - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában. A külügyminiszter a Liszt Ferenc-repülőtéren, a Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezése előtt adott interjújában azt mondta: az elmúlt négy-öt évben most először van olyan helyzet, hogy a nemzetközi politika világa támogató, kedvező a magyar-orosz kapcsolatok szempontjából.



Hozzátette: az elmúlt években nagyon komoly nyomás volt Magyarországon amerikai, nyugat-európai oldalról arra vonatkozólag, hogy ne tartson fenn pragmatikus együttműködést Oroszországgal. Szerinte ugyanakkor a világpolitikai változások most azt bizonyítják, hogy helyes volt a kölcsönös tisztelet alapján álló, a józan észre alapozó kapcsolatot fenntartani Oroszországgal, hiszen most már "egyre-másra látszik", hogy a világ vezető országai, vezető politikusai is keresik a kapcsolatot Oroszországgal. Megjegyezte: a magyar külpolitikának kényelmesebb lett volna beállni "az Oroszországot folyamatosan bírálók kórusába", azonban a magyar diplomáciát Budapestről irányítják, és kizárólag a magyar emberek érdekeinek megfelelő döntéseket hajlandók hozni.

13:13 Megérkezett Magyarországra az orosz elnök Megérkezett Budapestre Vlagyimir Putyin, az orosz elnök gépe csütörtök kora délután szállt le a Liszt Ferenc-repülőtéren. A látogatás része a legfelső szintű, évenkénti magyar-orosz tárgyalássorozatnak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban elmondta, hogy a látogatáson gazdasági, energetikai és kulturális kérdések kerülnek szóba. A program része egy szűk körű találkozó, majd plenáris megbeszélést folytatnak, amit nemzetközi sajtótájékoztató követ. Vlagyimir Putyin legutóbb 2015. február 17-én tett munkalátogatást Budapesten, és az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásain megállapodás született a hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződéssel kapcsolatos kérdések megoldásáról. A magyar kormányfő és az orosz elnök legutóbb tavaly február 17-én találkozott az oroszországi Novo-Ogarjovóban, ahol 2019 végéig meghosszabbították az orosz földgáz magyarországi szállításáról szóló hosszú távú szerződéseket. Vlagyimir Putyin delegációjának közlekedése miatt ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be csütörtök éjfélig Budapest több pontján, a változások az V., a VI., a XIV. és a XV. kerületet érintik. Módosult a Budapesti Közlekedési Központ több járatának menetrendje is: nem üzemel például a kisföldalatti, és időszakosan nem jut el a repülőtérre a 200E busz.

13:07 Itt nézheti élőben Vlagyimir Putyin érkezését



Az orosz elnököt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

13:03 Bár a lezárásokat 11.30-tól 13-ig tervezték, ehhez képest az MTV híradó tudósítója azt mondta, egy-negyed kettő magasságában száll majd le az elnöki gép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ha ez a gép valóban az a gép, akkor az orosz elnök még ehhez képest is késéssel érkezik Budapestre, jelenleg Varsó előtt jár. Hogy ez mit jelent a lezárásokra nézve, egyelőre nem tudjuk.

A második orosz gép is magyar légtérben van. Feltétlezések szerint a képen északabbra látható pirossal jelölt gépen utazik Vladimir Putin.

12:10 Az orosz elnöki gép még 2013-ban.

11:52 Most landol Budapesten a Putyin-flotta első gépe, egy Gripen már a levegőben Az orosz elnöki repülőgép egy Iljusin Il-96-300PU, ez a standard Il-96 gépnek egy módosított változata. Putyin valószínűleg ezzel a repülőgéppel érkezik majd Budapestre is. Az orosz elnöki flottában több ilyen gép van, és az orosz elnök a legtöbb látogatására több repülőt visz, hogy ne lehessen tudni, melyikben is ül maga Putyin - írja a 444.hu. Esélyesebb, hogy Putyin a harmadik géppel érkezik, és az első kettővel a kísérete jött, akik majd biztosítják az elnök érkezését is. Nem tudni, hogy Putyin miatt-e, de közben Kecskemétről felszállt egy Gripen, és jól megnézte magának a horvát határt.

11:15 Nem engedték be az Együtt tagjait a tervezett tüntetés helyszínére Nem engedték be a rendőrök az Együtt tagjait a Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatására időzített tüntetésük tervezett helyszínére, az Alkotmány utcába, ezért a Markó utca és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán tartják meg demonstrációjukat csütörtök délután. Juhász Péter, a párt alelnöke a helyszín közelében tartott sajtótájékoztatón bemutatott egy iratot, amely szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság tudomásul vette demonstrációjukat, majd megpróbált bejutni a rendőrök által lezárt területre. A rendőrök nem engedték be a politikust. Juhászt Péter ezután bejelentette, hogy délutáni demonstrációjukat a Markó utca és a Bajcsy Zsilinszky út sarkán tartják majd.

11:08 Az orosz elnök valószínűleg a Rossiya légitársaság RA-64521-es regisztrációs számú, RSD33 járatszámú Tu-214-es gépével jön.

A repülőgép a Flightradar24 szerint 8:49-kor szállt fel a moszkvai Vnukovo repülőtérről, és Fehéroroszország, Lengyelország, valamint Szlovákia fölött elhaladva közelíti meg Budapestet - olvasható a HVG.hu-n.

10:18 Szijjártó: szorosabbra fűzik a magyar-orosz nehézipari fejlesztési együttműködést Még szorosabbra fűzik Magyarország és Oroszország együttműködését a nehézipari fejlesztési együttműködésben a technológia-intenzív ágazatokat illetően - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten. Simicskó István honvédelmi miniszter (b) és Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter kezet fog Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2017. február 2-án. A Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel tartott megbeszélését követően úgy nyilatkozott, hogy elsősorban harmadik piaci tendereken magyar és orosz vállalatokat közös részvételre és fejlesztésekre ösztönöznek. Mint mondta, ezek közül kiemelkedik az egyiptomi vasúti tender, amelyen magyar és orosz cégek bizonyították, hogy képesek közösen versenyképes ajánlatot tenni. Egyelőre az egyiptomi vasúttársaság ugyan nem döntött az ügyben, de hogy sikeres legyen a magyar-orosz konzorcium, az Eximbank hitelajánlatát szerdán meghosszabbították, így továbbra is versenyben vannak a megrendelésért - magyarázta Szijjártó Péter.

9:24 Szijjártó annyit árult el a nap forgatókönyvéről, hogy egy szűk körű megbeszéléssel kezd délután a két vezető, ezen a két külügyminiszter is részt vesz. Ezt egyórásra tervezik, de könnyen hosszabbra nyúlhat, vetítette előre a miniszer - írja az Index. Utána plenáris ülés következik, ezt követi a sajtótájékoztató, majd egy munkaebéd. Putyin ezúttal nem találkozik Áder János államfővel.

8:53 Komp-ország lehet Magyarország A nyilvánvaló gazdasági érdekek mellett azonban a látogatás politikai jelentősége sem elhanyagolható, sőt - írja a 24.hu. Azzal, hogy Vlagyimir Putyin az utóbbi három évben már a második hivatalos látogatását teszi Budapesten, demonstrálhatja hazai közönségének azt, hogy még mindig szívesen látják az Európai Unióban, és a Nyugat bőven messze van az egyetértéstől az Oroszországgal kapcsolatos szankciók tekintetében - fogalmazott a CEID tanulmány. Úgy tűnik, hogy Magyarország ismét egyfajta közvetítő ,,komp-ország" szerepét akarja betölteni a kelet és a nyugat, kicsit bővebben pedig Oroszország, az Egyesült Államok és az EU között.

6:21 Közös beruházásokat indítana Oroszország Az orosz-magyar kereskedelemben tapasztalható visszaesést közös, magas színvonalú nagyberuházásokkal lehet megállítani - nyilatkozta Veronika Szkvorcova orosz egészségügyi miniszter a Világgazdaság csütörtöki számában Vlagyimir Putyin elnök budapesti látogatása kapcsán. A paksi beruházáson kívül a járműipar és az energetika terén is fejlődik az együttműködés az orosz miniszter szerint. Példaként említette, hogy a tavalyi év első 11 hónapjában hétszeresére nőtt a Magyarországra irányuló orosz járműexport, ugyanakkor több magyar gyógyszergyár, a Richter Gedeon és az Egis is sikeres az orosz piacon. Becslések szerint az orosz üzleti befektetése értéke Magyarországon megközelíti az egymilliárd dollárt, a magyar beruházásoké pedig el is éri Oroszországban. Magyarország évtizedek óta Oroszország elsődleges gazdasági, kereskedelmi partnere a közép-európai régióban - mondta Veronika Szkvorcova, aki az orosz-magyar kormányközi gazdasági együttműködési bizottság társelnöke is.

6:12 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint a látogatáson gazdasági, energetikai és kulturális kérdésekről lesz szó. A program része egy szűkkörű találkozó, majd plenáris megbeszélést tartanak, amit nemzetközi sajtótájékoztató követ. A magyar külügyminiszter szerdán a látogatás utolsó részleteiről egyeztetett Veronika Szkvorcova orosz egészségügyi miniszterrel, a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság társelnökével, tárgyalt továbbá a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval, majd Szergej Lavrov külügyminiszterrel. Csütörtök délelőtt Gyenyisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszterrel tárgyal Szijjártó Péter. Vlagyimir Putyin legutóbb 2015. február 17-én tett munkalátogatást Budapesten, és az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásain megállapodás született a hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződéssel kapcsolatos kérdések megoldásáról. A magyar kormányfő és az orosz elnök legutóbbi találkozójára 2016. február 17-én került sor az oroszországi Novo-Ogarjovóban, a találkozón 2019 végéig meghosszabbították az orosz földgáz magyarországi szállításáról szóló hosszú távú szerződéseket. Vlagyimir Putyin delegációjának közlekedése miatt ideiglenes forgalomkorlátozás van csütörtök éjfélig Budapest több kerületében. A korlátozások az V., a VI., a XIV. és a XV. kerületet érintik. Változások lesznek több BKK-járat menetrendjében: napközben például nem jár majd a kisföldalatti, és időszakosan a reptéri busz nem jut majd el a repülőtérre.