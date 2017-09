Magunk választhatunk villanyszerelőt és vízszerelőt a közműbekötéshez

Hatályba lépett szeptember 1-jén a versenyképességi törvény azon rendelkezése, amely szerint a fogyasztók a villany-, víz- és csatorna közműcsatlakozások elvégzésére - a gázbekötéseknél már megszokott módon - szabadon választhatnak kivitelezőt - hívja fel a figyelmet a Miniszterelnökség.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint létrejön a villanyszerelők és vízszerelők névjegyzéke, amely tartalmazza azokat a szerelőket, akik villany-, víz- és csatorna közműcsatlakozásokat végezhetnek a felhasználók megbízásából, a nyilvántartást a Fővárosi Kormányhivatal vezeti.



Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára a közleményben kiemelte: az intézkedéstől azt várják, hogy a szolgáltatások színvonala emelkedjen, a kivitelezői árak csökkenjenek.



Hangsúlyozta, ezzel a lépéssel a díjmentes közmű-program második fázisa valósul meg. A program első mérföldköve a közműcsatlakozások díjmentessé tétele volt július 1-jétől, az intézkedés hatásaként egy átlagos méretű lakásnál, üzlethelyiségnél a lakossági fogyasztók, családok legalább 450 ezer, legfeljebb 1 millió 900 ezer forintot takaríthatnak meg, a kis- és közepes vállalkozások számára ez az összeg elérheti a 2 millió 800 ezer forintot is.



A helyettes államtitkár rámutatott arra, versenyhátrányt jelent, hogy a közművekkel kapcsolatos ügyintézés rendkívül körülményes, és sokszor hónapokkal meghosszabbítja a munkát. Ezért volt szükséges, hogy a közmű-kivitelezések területén megtörjék az elosztó társaságok monopóliumát, és beengedjék a piacra a vállalkozások széles körét.



A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a névjegyzékbe kerüléshez a regisztrációra szolgáló formanyomtatványt bármelyik kormányablaknál személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani. Az első jelentkezések elbírálását követően a névjegyzéket a Fővárosi Kormányhivatal honlapján lehet majd elérni - tájékoztatott a Miniszterelnökség.