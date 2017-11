Macskák lenyúzott bőrét árulta egy nő a Jófogáson

Megnyúzott házimacskák preparált bőrét árulta egy XVI. kerületi asszony az országos adok-veszek oldalon, tette közzé Facebook-oldalán az Állatmentő Liga - számolt be a hvg.hu A hirdetésben, ahol egy cirmos és két foltos macska bőrét árulta a nő, azt írta, hogy a prémet táskának, sapkának érdemes elkészíteni.Pataki Gábor, az Állatmentő Liga egyesület elnöke a megosztott posztban azt is közölte,hogy rendőrségi feljelentést is tett az ügyben, mert a jelenlegi EU-s és magyar jogszabályok is tiltják a kutyák és macskák prémjének értékesítését, akkor is, ha az állatok természetes halállal pusztultak el.A lap arról is beszámolt, a Blikk információira hivatkozva, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitánysága állatkínzás miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, tájékoztatásuk szerint a nyomozás határideje 2018. január 25-e.Gyorsan léptek, már a hétvégén házkutatást tartottak az asszonynál, valamint a hirdetés is azonnal lekerült az oldalról.