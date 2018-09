Ma kezdődik a kulturális örökség napjai rendezvénysorozat

Szombaton és vasárnap 284 műemlék, közte több mint 70, máskor nem látogatható épület nyitja ki kapuit a nagyközönség előtt és 214 szervező közösség állt a programok mellé. A hétvégi programsorozaton az érdeklődők egyebek mellett megismerkedhetnek a Pénzügyminisztériummal, épületbejáráson vehetnek részt, ahol többek között megtekinthetik a századfordulós hangulatot őrző miniszteri folyosót és dolgozószobát. Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülettúráin betekintést nyerhetnek a palotaépület termeibe, megismerkedhetnek a könyvmentés és a restaurálás folyamatával. A kápolnásnyéki Halász-kastélyban séták, tárlatvezetés, valamint Puccini, Verdi, Bellini és Mascagni remekműveit megszólaltató koncert is várja a közönséget. Kisjankó Bori szülőházában a régi szegényparaszti életformával, a mezőkövesdi népi építészet jellegzetességeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A nagycenki Széchényi-örökség helyszínein a közönséget szakmai vezetésekre invitálják, délután pedig régészeti és művészettörténeti előadásokon vehetnek részt. A hétvégén látogatható lesz egyebek mellett a budanyéki királyi vadászkastély romterülete, a Nádor utcai Alapvető Jogok Biztosának Hivatala műemlék épülete és a tuzséri Lónyay-kastély is. Filmvetítés és romkerti séta várja az érdeklődőket Somogy megyében, míg Kőszegen vezetett sétán tekinthetik meg az egykori Kletz-Adelffy Árvaházat és felmászhatnak a Jézus Szíve templom harangtornyába is. A programhelyszínek a www.oroksegnapok.hu oldalon találhatók meg.