Ma éjfélig lehet kérni a bevallási tervezet postázását

Az adóhatóság idén mintegy 3,8 millió adózó számára készítette el az szja-bevallási tervezetet, amelyeket elektronikus formában megtekinthetnek és módosíthatnak az ügyfélkapuval rendelkezők. Amennyiben az adózó egyetért a tervezettel és május 22-ig nem módosítja, az automatikusan hivatalos bevallássá válik.



Az ügyfélkapuval nem rendelkezők március 16-án éjfélig többféle módon is kérhetik, hogy az adóhivatal küldje el nekik az adóbevallási tervezetet, amelyet május 2-ig kapnak meg postán. A dokumentumok március 16. után is elérhetőek lesznek papíron, de akkor már az adóhatóság ügyfélszolgálatain, személyesen kell átvenni őket.



Az sms választása esetén a 06-70/717-7878 telefonszámon meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következő formátum szerint. Kérni lehet továbbá a tervezetet a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja), a "Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez" elnevezésű formanyomtatványon, levélben kötetlen formában, a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül.



Akik megkapták a tervezet papír alapú változatát és nem értenek egyet az abban feltüntetett adatokkal, önadózással május 22-ig tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek, ennek hiányában automatikusan a NAV által készített tervezet válik hivatalos adóbevallássá.



Fontos, hogy mindenki nézze meg a tervezetet, akár elektronikusan, akár papír formában kapta meg, azokról a jövedelmekről ugyanis, amelyekről nem érkezett adat év közben a NAV-hoz, az adózóknak maguknak kell számot adniuk (ilyen például a lakáskiadásból származó jövedelem vagy olyan családi kedvezmény, amelyről korábban nem nyilatkoztak).



Az adóhatóság május 2-ig az ügyfélkapusoknak elektronikus, a többieknek postai úton értesítést küld a visszatérítendő vagy befizetendő adóról. Az adót legfeljebb hat havi részletben is meg lehet fizetni, ha a fizetendő szja és egészségügyi hozzájárulás összege nem haladja meg a 200 ezer forintot.