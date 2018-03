Ma dönt a bíróság Szegeden, megy-e vissza előzetesbe Czeglédy - Gyurcsány sajtótájékoztatót tartott

Így továbbra is fennáll Czeglédy Csabával szemben a több mint 6 milliárdos bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja, valamint a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye.

A Demokratikus Koalíció (DK) és partnerei azért dolgoznak, hogy visszatérjen a jogszerűség, a tisztesség Magyarországra - jelentette ki a párt elnöke hétfőn Szegeden. Gyurcsány Ferenc a Szegedi Járásbíróság épülete előtt - ahol majd Czeglédy Csaba előzetes letartóztatása ügyében dönt a nyomozási bíró - tartott sajtótájékoztatóján elmondta, rend és igazságosság csak akkor lesz az országban, ha ez a "mérhetetlenül korrupt, alapvetően köztörvényes hatalom megbukik".Gyurcsány Ferenc kifejtette, bár Czeglédy Csaba látszólag egy köztörvényes büntetőügy, de a kormány és a kormánypárti sajtó ebből politikai kérdést csinált. Minden alap nélkül azt a hamis látszatot kívánják kelteni, hogy Czeglédy Csabának köze van a demokratikus pártok finanszírozásához, gyanúsítása mögött tiltott pártfinanszírozás is ott van. Amikor arra próbálják rávenni Czeglédy Csabát, hogy hamisan tanúskodjon, bűncselekményt követnek el.Ismét indítványozta az ügyészség- tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn. Szanka Ferenc közölte, a főügyészség indítványa szerint a képviselőjelöltként szerzett mentelmi jog, amely miatt az előzetes letartóztatást meg kellett szüntetni, nem eredményezett változást azokban a körülményekben, amelyek az előzetes letartóztatást indokolják.A Csongrád Megyei Főügyészség január 26-án újabb nyomozásra jelölte ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád Megyei Vizsgálati Osztályát. Az eljárásban újabb elemként az öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett gazdasági csalás bűntettének megalapozott gyanúja merült fel.Az adócsalás miatt már korábban jogerősen elítélt Czeglédy Csaba előzetes letartóztatásának ügyében a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója- tudatta a csoportvezető ügyész.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítése után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

A politikust független képviselő-jelöltként csütörtökön délután vették jogerősen nyilvántartásba a Vas megyei 1-es számú választókerületben. Ezért az ügyészség döntött a nyomozás felfüggesztésesről,. Miután a legfőbb ügyész indítványára a Nemzeti Választási Bizottság jogerősen felfüggesztette az országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát, az ügyészség a nyomozás folytatását rendelte el.Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben.