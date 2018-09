Lufival lepték meg a rendőrök a pityergő Ricsit, aki azt hitte, elviszik az anyukáját

Ricsi és édesanyja az óvodából tartott hazafelé, amikor a rendőrök megállították őket. A rutinellenőrzés a hároméves kisfiú számára szinte egy katasztrófával ért fel, azt hitte, anyukáját elviszik a börtönbe. A rendőrök nem akarták, hogy ilyen emléke maradjon Ricsinek az első találkozásról - írja a Bors. Az anyuka a lapnak elmesélte: "Ahogy hazaértünk, tíz perc múlva megérkeztek az egyenruhások, és lufit is hoztak Ricsinek. Bár még akkor sem volt teljesen nyugodt, végül egy puszit is adott a rendőrlánynak."A járőrök egyike, Tóth Éva törzszászlós a Borsnak azt mondta: az emberekért vannak, és ezt jobb mihamarabb tudatosítani."Az előítéleteken pont az ilyen helyzetekben lehet változtatni. Ez pusztán emberség volt tőlem és őrmester kollégámtól, mindketten úgy gondoltuk, hogy ez nem lehet trauma egy kisfiú életében. Nagyon örültem, hogy végül puszit és ölelést is kaptam Ricsitől, és sikerült átfordítani a számára rossz élményt" – nyilatkozta a fiatal rendőrnő.