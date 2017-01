L.P. pere: az ügyész szerint két embert megrúgott az operatőr

2015 szeptemberében garázdaság miatt vádat emelt L.P-val, az N1 televízió egykori operatőrével szemben a Szegedi Járási Ügyészség. A kirúgott operatőr menekülteket rugdosott meg Röszkénél, esete a világsajtót is bejárta. Csütörtökön hallgatja meg a bíróság, de személyesen nem jelent meg Szegeden: zárt láncú videórendszeren keresztül zajlik a tárgyalás.Azt nem tudni, hol, melyik helyiségben található az a tárgyalóterem, ahol személyesen meghallgatják: nem árulják el. A személyes adatok felvételénél kiküldték a szegedi tárgyalóteremből a sajtó képviselőit, mert az N1 Televízió egykori operatőre nem járult hozzá, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róla, és ahhoz sem, hogy nyilvánossá tegyék az adatait, személyes körülményeit. Ennek az is oka lehet, hogy korábban életveszélyes fenyegetéseket kapott.Az ügyésznő a garázdaságot bizonyítottnak látja, tehát két embert megrúgott, plusz a foci edzőt is szándéka volt, csak nem sikerült. Mégis, mivel büntetlen előéletű, kiskorú gyermekeket nevel, ezek enyhítő körülmények, tehát pénzbüntetés kiszabását kéri -. Bővebb részleteket, online tudósítástolvashatnak!