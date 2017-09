Lopásra kényszerítették négyéves fiukat, az apa fegyházat kapott

A büntetett előéletű nő és többszörös, különös visszaesőnek számító élettársa közös gyermekével együtt volt tavaly júniusban a nagykanizsai strandon. Kifigyelték, hogy egy fiatal lány őrizetlenül hagyta a hátizsákját, amelyben benne voltak az igazolványai, a készpénze és a mobiltelefonja, majd rábírták a négyéves gyereket, hogy vegye el a hátizsákot és a női öltöző felé távozó anyjának adja át.



Az első fokon eljáró Nagykanizsai Járásbíróság áprilisban jogerősen 60 nap elzárással büntette a 26 éves nőt kiskorú veszélyeztetése és közvetett társtettesként elkövetett lopás miatt. A nő jelenleg büntetését tölti, amelyből 10 nap múlva szabadul.



Az asszony 28 éves élettársát mint többszörös és különös visszaesőt az elsőfokú bíróság két év börtönbüntetéssel sújtotta, ugyancsak kiskorú veszélyeztetése és közvetett társtettesként elkövetett lopás miatt. Esetében az ügyészség fellebbezett, így került az ügye a Zalaegerszegi Törvényszék elé.



A jelenleg is börtönbüntetését töltő, a tárgyalásra is bilincsben, vezetőszáron érkező férfi esetében a bíróság annyiban változtatta meg az elsőfokú ítéletet, hogy a minősítés szerint nem társtettesként, hanem közvetett tettesként követte el a vádlott a bűncselekményt, az ügye pedig kétrendbeli lopásnak számít, mert az eltulajdonított hátizsákban két lány igazolványai voltak.



A törvényszék annyiban is módosította az ítéletet, hogy a kétéves büntetést a férfinak nem börtönben, hanem fegyházban kell letöltenie, mivel többszörös és különös visszaesőnek számít.



A másodfokú ítélet még nem jogerős, mert a vádlott és védője elfogadta ugyan, de az ügyész három nap gondolkodási időt kért.