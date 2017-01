LMP: felemás, nem hatékony intézkedés az áfacsökkentés

Az LMP szerint nem hatékony, hanem csak felemás intézkedés az áfacsökkentés, hiszen annak haszna nem a fogyasztóknál csapódik le, és nem számolja föl a hálózatos áfacsalást sem - jelentette ki Lengyel Szilvia, a párt vidékfejlesztési szakszóvivője szombati budapesti sajtótájékoztatóján.



A kormány áfacsökkentési tervei átgondolatlanul és nem a szakmai szervezetek ajánlásait megfogadva készültek - mondta Lengyel Szilvia, példaként említve, hogy éppen a friss tejnek csökkent az áfája, amiből a legkevesebb fogy, szemben a magyar fogyasztók által 80 százalékban vásárolt, hosszabban eltartható ESL- és UHT-tejekkel. A sertéshús áfájának csökkentése a belsőségekre nem terjedt ki, a baromfi belsőségeknél viszont 5 százalék az áfa, ezt az ellenmondást korrigálni kell.



Az LMP szerint az a megoldás, hogy a kormány egy lépésben, egyszerre csökkentse az alapvető élelmiszerek áfakulcsát 5 százalékra.



A tej áfájának csökkentésével párhuzamosan a tejföl és a túró áfáját is csökkenteni kellett volna, hiszen mindkettő 99 százalékban hazai alapanyagból és hazai gyártósorokon készül, és a három termék áfacsökkentésének az együttes hatása lenne igazán érzékelhető a fogyasztóknak. Emellett a zöldségek és gyümölcsök áfáját is csökkenteni kellene nagyon rövid időn belül - folytatta. Ellenkező esetben tovább nőhet az ágazatban 40-50 százalékban jelen lévő áfacsalás, ugyanis az erre specializálódott hálózatok, ha egy szektorban bezárul egy kiskapu, átmennek egy másikba - hangsúlyozta.



Lengyel Szilvia szerint lehetséges az áfacsökkentés, a baromfihús áfájának csökkentése is sokkal kisebb kiesést okozott a költségvetés bevételeiben, mint ahogy azt a kormány várta, mert a kiesést kompenzálta a növekvő forgalomból és az ágazat fehéredéséből származó bevétel.