Liszteket vizsgált a Nébih: volt, ahol még a kimutatási értéket sem érte el a vitamintartalom a "vitaminos lisztben˝

Újabb alapélelmiszert, összesen 24 búzalisztet ellenőriztek a Nébih szakemberei a Szupermenta februári tesztjén . A termékek az élelmiszerbiztonsági kritériumoknak megfeleltek, hiszen a mikotoxinok mennyisége minden esetben a kimutatási határ alatt volt. A növényvédőszer-maradék mérése során lisztenként mintegy 380 különböző hatóanyagot és azok bomlástermékét is vizsgálták a hivatal munkatársai. Egyik liszt sem tartalmazott kimutatható mennyiségben növényvédőszer-maradékot.A tesztelt termékek között egy vitaminnal dúsított búzaliszt is volt, amely a jelölése alapján 250 µg/100 g hozzáadott folsavat (B9-vitamin) tartalmaz. Ennek ellenőrzése során azonban a vizsgált tétel folsav tartalma a kimutatási határértéket sem érte el. A Nébih ezen előállítóval szemben is hatósági eljárást indított és élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabott ki, valamint kötelezte a jogsértés megszüntetésére.Az előállítás során a technológiai-higiéniai kritériumok megsértésére a penészgombák esetleges jelenléte utal. A laborvizsgálatok 2 terméknél mutattak ki magasabb penészgombaszámot. Az érintett előállítókat a Nébih tájékoztatta, és elrendelte a teljes előállítási folyamat felülvizsgálatát. Fontos, hogy a kimutatott penészgomba típusa és a szennyezettség mértéke az emberi egészségre ártalmatlan, hisz – figyelembe véve a liszt felhasználási módját – ezt a terméket minden esetben hőkezeljük a fogyasztást megelőzően.A minőségi előírásoknak, vagyis az előírt nedvessikér-, a hamu- és a nedvességtartalomnak, valamint a sütőipari értéknek 21 termék minden szempontból megfelelt. 3 búzafinomlisztnél azonban az előírtnál magasabb hamutartalmat mért a laboratórium. A minőségi hiba miatt az érintett gyártókkal szemben a Nébih hatósági eljárást indított és élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabott ki. Az eredményeket összefoglalva5 termék előállítójával szemben indított hatósági eljárást a Nébih, melyek alapján összesen mintegy 800.000,- Ft élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki a szakemberek.A Szupermenta terméktesztek hagyományaival ellentétben ezúttal nem rangsorolták, hanem csoportosították a vizsgált termékeket. A magyar minőségi értékszám alapján ugyanis különböző sütőipari értékcsoportokba sorolhatóak a búzalisztek. A Magyar Élelmiszerkönyv egyik előírása, hogy csak az A1, A2 vagy B1, B2 csoportba sorolható termékek viselhetik a „búzafinomliszt" megnevezést. Ennek a feltételnek minden vizsgált liszt eleget tett.