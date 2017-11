Letöltendő börtönbüntetést kaptak Fülöp kutya kínzói

Kép forrása: Állatbarát Alapítvány

Állatkínzás miatt négy hónap letöltendő fogházra ítélte szerdán a Nyíregyházi Járásbíróság azt a két embert, akik embertelen körülmények között tartották kutyájukat – írja a Magyar Nemzet Az ítéletet a vádlottak távollétében hozta meg a bíróság, mert a legutóbbi, szeptemberi tárgyaláson atrocitások érték őket a bíróság épületén kívül, és ezért engedélyezték távollétüket.A bíróság végzése szerint az egymással élettársi kapcsolatban élő, négy gyermeket nevelő vádlottak leghamarabb büntetésük kétharmad részének letöltése után bocsáthatók feltételes szabadlábra.Fülöpre még áprilisban találtak rá az állatvédők Nagycserkeszen, borzalmas állapotban. A kutya nyakára szoros zsinórt kötöttek, amely átvágta a nyakát, és amely miatt a felismerhetetlenségig torzult az állat feje. Hogy megmenthessék, a kezelésére több mint 700 ezer forintot fordítottak, de hiába, a szerencsétlen kutyát nem tudták megmenteni.

A tényállás szerint a család a keverék kutyát kölyökkora, 2015 áprilisa óta tartotta házuk udvarában. Az állatnak nem volt egyedi azonosítója és oltási igazolványa, állatorvosi ellátást nem kapott és a ház udvarán elhelyezett, aljzat nélküli, oldalára fektetett fém hordóban lakott.



A vádlottak egyike úgy kötött zsinórt a kutya nyakára, hogy az már a felhelyezéskor is túl szoros volt. A zsinór kétéves koráig volt a kutya nyakán folyamatosan, és a nyakmozgató izmokat a nyak mindkét oldalán teljesen elvágta.



A kötél miatt a kutya feje a többszörösére dagadt, az állapotáról egy ismeretlen bejelentő értesítette a mezőőrt, majd az önkormányzatot. Április 11-én, a rendőri intézkedés időpontjában a kutya nyakán már csak egy körülbelül fél centi vastag szövet takarta az állat nyelőcsövét, légcsövét és az artériáit, lényegében ez a bőrdarab tartotta a fejét.



Az igazságügyi állatorvos-szakértő szerint a nyakon lévő szoros zsinór miatt a vénás pangás az egész fejre kiterjedő ödémát okozott.

Az állat gazdái, B. Attila és M. Ágnes tagadták az állatkínzást, szerintük a kutya többször is megszökött, ezért volt szükséges megkötni őt, de emellett jól tartották – állítják.A tanúként meghallgatott állatorvos azt mondta, soha nem találkozott még ilyen rossz állapotban lévő kutyával.A bíróság azonban a tanúvallomások és a szakértői vélemények alapján bizonyítottnak látta: a vádlottak tisztában voltak azzal, hogy a kutya el fog pusztulni, de nem törődtek vele.Az indoklásban a bíróság kifejtette, a kutya rossz állapota egyértelmű volt bárki számára, aki látta az állatot. A lesoványodott, bűzös, fájdalmai miatt folyamatosan szenvedő állatot először letagadta az elsőrendű vádlott, majd mégis elismerte, hogy van egy kutyája, de azt mondta, hogy már nem érdemes beoltatni, mert úgyis el fog pusztulni.A vádlottak tudtak arról, hogy milyen állapotban van a kutya, de nem tettek semmit, gyakorlatilag hagyták volna elpusztulni - hangsúlyozta az indoklásban az elsőfokú bíróság.A bíró indoklásában elmondta, hogy egyébként sem megfelelő körülmények közt tartották az állatot, kegyetlenül bántak vele, de ami igazán súlyossá teszi az ügyet, az a nyakába bevágó, a nyelőcsövét roncsoló zsinór használata.Továbbá a bírónő elmondta, hogy felmerült, lehet-e egy büntetlen előéletű emberre rögtön letöltendő büntetést kiszabni. „Lehet, sőt kell is" – mondta, aki szerint példát kell statuálni az ilyen ügyekben.A szerdai ítélethozatalon állatvédő szervezetek több aktivistája is részt vett.A Fülöp gyógykezelésére elköltött pénz megtérítésének igényét a bíróság ugyan jogosnak tartja, de mivel az alapítvány nem sértett, és a pontos összeg igazolása sem a büntetőeljárás része, ezért polgári peres útra utasította.Az elpusztult kutya tulajdonosainak védője három nap gondolkodási időt kért a fellebbezés bejelentése előtt.