Letették az esküt az első határvadászok

A magyar határra nehezedő nyomás a következő években nem fog megszűnni, ezért a határvédelem továbbra is kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági ügy - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a határvadászképzés első ütemében részt vevő állomány ünnepélyes eskütételén.



A kormányfő beszédében hangsúlyozta: kívülről, Brüsszelből továbbra sem várhatunk megoldást, így "nekünk kell megvédenünk saját magunkat".



Orbán Viktor azt is mondta, hogy a honvédség és a rendőrség munkájának köszönhetően Magyarország ma az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa. "Nálunk nincs terrorizmus, nincs tömeges erőszak, nem hajtanak teherautóval ünneplő emberek közé", de mindez nem jelenti azt, hogy a magyarokkal ne fordulhatnának elő ilyen szörnyűségek - figyelmeztetett.



Európa jobban járt volna - folytatta -, ha nem támadja a magyar megoldásokat, amelyek működőképesnek és hasznosnak bizonyultak, és amelyeket azóta egyre több ország átvett. "Tettekkel bizonyítottuk, hogy megálljt lehet parancsolni a bevándorlásnak" - mondta.



A miniszterelnök kiemelte, a határvadászok arra tettek esküt, hogy megvédik Magyarország határait, amivel Európát is védik, "ahogy ez mifelénk az utóbbi 500 évben lenni szokott". "Megvédeni magunkat és Európát is - ez lett évszázadok alatt a magyar nemzet sorsa" - fogalmazott.



Szerinte a naivitás, az illúziók és az erélytelenség korszaka lezárult, "abból kell kiindulnunk, amit látunk, és nem abból, amit látni szeretnénk". Bár vannak, akik azt gondolják, hogy minden Európába érkező ember az itteni szokások és törvények szerint akar élni, ám a tények ennek éppen az ellenkezőjét mutatják: a terrortámadások és a zavargások, az erőszak és a bűnözés, az etnikai és kulturális összeütközések mind arra figyelmeztetnek, hogy "akik idejönnek, nem a mi életünket akarják élni", hanem a sajátjukat szeretnék folytatni, csak éppen európai életszínvonalon - fejtette ki.



A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a migránsok áldozatok is, az embercsempészek, a beengedést és meghívást ígérgető európai politikusok, valamint saját illúzióik áldozatai.



"Értjük őket, de nem engedhetünk a követelésüknek, nem engedhetjük be őket Európába. Az emberi jogok sehol sem írják elő a nemzeti öngyilkosságot" - fogalmazott, hozzátéve, hogy az illegális bevándorlók között terroristák is érkeznek, emiatt pedig több európai országban is ártatlan emberek haltak meg, és fizettek életükkel saját országuk gyengeségéért.



Az illegális bevándorlás és a korlátlan migráció egyszerre fenyegeti a mindennapok biztonságát, a gazdasági eredményeket és a kultúránkat - jelentette ki Orbán Viktor.



Az európai migrációs válság nem ért véget, Brüsszel továbbra is szét akarja osztani az elmúlt években illegálisan bejutott kétmilliós tömeget - mondta a miniszterelnök, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy kormánya ezután is azt fogja tenni, amit "kötelességtudatunk és lelkiismeretünk diktál", vagyis megvédi a magyar határt és a mindennapok biztonságát. Mindig jobb arra számítani, hogy nem lehet nekünk ártani, mint arra, hogy nem akarnak nekünk ártani - fogalmazott.



A kormányfő végül megköszönte a határvadászoknak, hogy volt bátorságuk vállalni ezt a szolgálatot. "Az önök bátorsága a magyar emberek biztonságának alapja" - zárta szavait.



Az 532 tiszthelyettes rendőr ünnepélyes eskütételén - amelyet a Hungexpón tartottak - a hozzátartozók mellett jelen volt Pintér Sándor belügyminiszter, Simicskó István honvédelmi miniszter és Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója is.



A kormány tavaly augusztusban döntött a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályainak háromezres létszámbővítéséről. Az országos toborzás szeptember 1-jén kezdődött.