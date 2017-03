Letették a kecskeméti Magnus Aircraft texasi üzemének alapkövét

A társaság pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 3 millió dollár befektetéssel létrejövő központ a Fredericksburg Gillespie County repülőtéren lesz.



A 2 ezer négyzetméteres épület várhatóan már májusban átadják, itt kap helyet a Magnus Pilot Academy vészhelyzeti képző és oktató központ is, de a gyártó észak-amerikai kiszolgálóbázisa is itt lesz.



A közleményben kitértek arra is, hogy a Fusion 212 típusú gépek amerikai engedélyeztetése is utolsó fázisához érkezett, így rövid időn belül a nagyközönség számára is elérhető lesz az alap műrepülésre, oktatásra, védelmi és ipari célokra kifejlesztett kétüléses sportrepülőgép. A 95-ös autóbenzinnel működő repülőgép elektromos testvére, az eFusion, a nyár elején érkezik majd az amerikai kontinensre. A gyártó korábbi számításai szerint a 2017-es üzleti évben 30-35 darab Fusion 212-est adhatnak el az amerikai piacon.



A nemzetközi terjeszkedésnek ez már a második lépése volt, tavaly szeptemberben Kínában hoztak létre egy vegyesvállalatot és 30 millió eurós beruházásról döntöttek. Az új vállalat 2020-ig 1500 Fusion 212 típusú, robbanómotoros repülőgépet szerel össze magyar licence alapján és értékesít Kínában. A zöldmezős beruházás keretein belül egy közepes méretű repülőtér, egy összeszerelő és karbantartó üzem, valamint a Magnus Pilot Academy pilótaképző centrumhálózat is felépül.



A kecskeméti székhelyű Magnus Aircraft a 2015-ös évet 69,8 millió forintos árbevétel mellett 7,2 milliós üzemi veszteség és 9,2 millió forint adózott veszteséggel zárta, míg egy évvel korábban 15 milliós adózás utáni vesztesége volt.