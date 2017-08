Letett a panelházak visszabontásáról a kormány

A Miniszterelnökség valóban beindította a „panelbontással" kapcsolatos háttértárgyalásokat. Hosszú vizsgálódásokról döntöttek, aminek nyomán – az érdekképviselők nem cáfolt emlékei szerint – a nagyarányú panelbontás máris lekerült a napirendről – írja a Népszava.hu A kormányfő májusi panelvisszabontási ötleteire többször is visszatérő, miszerint– nyilatkozta a lapnak Kaplonyi György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége (MTOSZSZ) elnöke.Az elnök egyetért a kabinet ama felvetésével is, hogyIde értendő például a víz- vagy áramhálózat, a pincék, a szemétledobók állapota, vagy akár a társasházak jogi helyzete, amihez számításaik szerint lakásonként legalább egymillió forintos állami támogatásra lenne szükség, körülbelül ugyanennyi kedvezményes hitellel és némi önerővel megtoldva.A lap megkeresésére a Miniszterelnökség azt közölte, hogy több előzetes egyeztetést folytatott a panel-érdekképviseletek, az építész- és mérnöktársadalom, a tudományos köztestületek, valamint az önkormányzatok és az érintett pénzügyi szervezetek képviselőivel.Jelenleg a szakmai vélemények, javaslatok és álláspontok begyűjtése és összegzése zajlik és elemzik az állami szerepvállalás lehetőségeit is.Egyetértés született a tekintetben, hogy átfogó, minden részletkérdést lefedő, hosszú távú programcsomag megalkotása szükséges.Típustól függő pénzügyi lehetőségeken is munkálkodnak. Mindezekről az adatok bekérésének és elemzésének lezárultáig nem tudnak információval szolgálni – írták.Ez leginkább úgy fordítható, hogy igen.