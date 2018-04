Lemondott az MSZP elnöksége, Karácsony a baloldal újjáépítéséről beszélt

Az MSZP-Párbeszéd 20 képviselői mandátumot nyert el

Az pártszövetség listán 12,48 százalékot kapott, vagyis 651 878 szavazatot, ez 12 listás képviselői helyet jelent

Az MSZP-Párbeszéd Budapesten hét egyéni mandátumot nyert, a fővároson kívül pedig egyetlen helyen, a Csongrád megyei 1-es evk-ban

Az MSZP elnöke a demokrácia fényes győzelmeként értékelte a magas választási részvételt vasárnap este és úgy látta, a szavazáson meghozott döntés legitim lesz.



Molnár Gyula az MSZP-Párbeszéd kora esti újbudai eredményváróján újságíróknak azt mondta, a választás a demokrácia ünnepe, és a mostani voksolás reményei szerint piros betűs ünnep lesz. Sokan mentek el, a döntés biztos, hogy legitim lesz - közölte. Arra a kérdésre, van-e esély a kormányváltásra, a szocialista politikus azt mondta, a szakértők szerint minél magasabb a részvétel, annál nagyobb a kormányváltás valószínűsége.



Én arra számítok, hogy ez a valószínűség most még nagyobb lett - hangoztatta.



Egy felvetésre, miszerint ha többsége lesz az ellenzéki pártoknak, hogyan működnek együtt, a pártelnök azt mondta, ők készen állnak arra, hogy az alapvető törvények átalakítása után egy normális, új országot építsenek, de ez a kérdés csak később dönthető el.



Emlékeztetett arra, a partnerek többsége a kampányban elzárkózott az együttműködéstől. De egy dolog a választási kampány és egy másik, hogy mi történik a valóságban - jegyezte meg.



Arra a kérdésre, kinek a felelőssége, hogy az átjelentkezések miatt hatalmas sorok voltak és néhány szavazókört nem tudtak időben bezárni, Molnár Gyula azt mondta, egy választást a kormánynak kell megszerveznie. Nem érti - folytatta -, miért nem lehet ilyenkor több szavazókört kinyitni, mikor előre lehetett tudni, hogyhányan szavaznak.



Egy másik kérdésre, ki lesz hétfőtől az ország miniszterelnöke, a pártelnök azt mondta, "holnaptól Karácsony".

Benyújtotta lemondását az MSZP elnöksége - jelentette be az ellenzéki párt elnöke az országgyűlési választás eredményének ismeretében, hétfőre virradóra. Molnár Gyula közölte, tudomásul veszik a választói akaratot és felelősnek tartják magukat a kialakult helyzetért. A tisztújító kongresszus június közepén, második felében lehet.A pártelnök elmondta azt is, hogy az MSZP a Párbeszéddel folytatja "a változás szövetségét", készülnek az európai parlamenti és az önkormányzati választásra. Az ellenzéki politikus csalódottságának kifejezése mellett gratulált a választás győztesének.Helyesnek értékelte korábbi döntésüket, hogy egy másik párt miniszterelnök-jelöltjével vágtak neki a kampánynak.Az MSZP elnöke szerint a későbbiekben Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a 2014-es az országgyűlési választáson érdemi kihívója lehet bármelyik másik párt vezetőjének. A kampány újdonságaként beszélt arról, hogy az értelmiségiek és a civil szervezetek komoly részt vállaltak az előkészületekben.Köszönetet mondott a Közös Ország Mozgalomnak, a V18 csoportnak és a hódmezővásárhelyi polgármesternek, amiért segítették az embereket abban, hogy helyes döntéseket hozzanak. Molnár Gyula szerint a kampányban nem voltak egymáshoz mérhetők az egyes pártok eszközei. Úgy fogalmazott: "Minden egyes elköltött ellenzéki forintra ezer vagy tízezer forintnyi kormány- és kormánypárti pénz jutott."Sikerként értékelte, hogy képesek voltak a közbeszédet - amely korábban csak az ellenségről, a gyűlöletről szólt - megváltoztatni.Világossá tették - mondta - , hogy Magyarország legnagyobb problémái az egészségügyben, az oktatásban, a szociálpolitikában vannak.Molnár Gyula szerint ezen a választáson "néhány párt a saját pályáját futotta", egyéni pártérdekből megtagadták az együttműködést. Hozzátette: az MSZP a Párbeszéddel kötött megállapodás előtt közös listát, közös jelölteket, közös miniszterelnök-jelöltet szorgalmazott, de ez meghiúsult.Felelősnek tartotta a mostani választási eredményéért az ellenzéki oldalon azokat a pártokat, amelyek előbb támogatták, majd elálltak a közös listától, illetve azokat is, amelyek - szerinte - 17 választókerületben akadályozták meg a demokratikus ellenzéki jelöltek győzelmét."Ha képesek lettünk volna arra az egyszerű belátásra, hogy kinek van esélye győzni, és félre lehetett volna tenni az egyéni és pártpolitikai érdekeket, akkor ma azt gondolom, hogy egy tervezhetőbb jövővel állnánk szemben" - hangoztatta.Hiller István, az MSZP választmányának elnöke a sajtótájékoztatón közölte, szombatra összehívja az MSZP választmányát, amely kitűzi a tisztújító kongresszus időpontját. Szerinte az MSZP alapszabálya szerinti, rendes kongresszus június közepén, második felében lehet.Addig a pártot a hivatalban lévő frakcióvezető, Tóth Bertalan, valamint Tóbiás József pártigazgató és a választmány elnöke irányítja - mondta a politikus. "Egy percig nincsen vezetés nélkül az MSZP" - jelentette ki.Elmondta, április második felében megalakítják az új országgyűlési frakciót, megválasztják annak vezetőit. A választmányi elnök köszönetet mondott Pesterzsébet és Kispest választóinak, hogy a támogatásukkal negyedszer nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.Az alapjairól kell újjáépíteni a magyar baloldalt, nagyobb társadalmi beágyazottságra, nagyobb egységre és a megújulásra van szükség - mondta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a két párt újbudai eredményváró rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján, elismerve, hogy a választási eredmény messze elmarad, attól, amit vártak.Karácsony Gergely a vasárnapi országgyűlési választást követően, már hétfő hajnalban, nem sokkal éjfél után tartott beszédében elsőként megköszönte a választópolgárok részvételét, azokat a szavazatokat, amelyeket az MSZP-Párbeszéd és a szövetség győztes egyéni jelöltjei kaptak, majd azoknak a szavazóknak is köszönetet mondott, akik a kormánypártokat vagy más ellenzéki pártokat támogattak.Karácsony Gergely azt mondta: abban bizakodtak, hogy a magas részvétel a változást akaró polgárokat erősíti, a végeredményt látva azonban nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak a változást akarók, hanem a kormányt támogatók is nagyobb arányban szavaztak, mint ahogyan azt néhány héttel ezelőtt gondolták. Kijelentette: nyilvánvaló, hogy az eredmény messze elmarad attól, amiben hittek és amiért dolgoztak."Mi Magyarországnak más jövőt szántunk, mint amit ma a magyar választópolgárok jelentős része gondol", de az eredmény után sem változik meg az a véleményünk, hogy Magyarországnak más irányba kelleme mennie - mondta. Hozzátette: elfogadják azt, hogy ma a választópolgárok - még akkor is ha nem fair választásban - alapvetően másféleképpen gondolkodtak erről.Úgy fogalmazott: jó szívvel gratulálna a vesztes a győztesnek, de ezt Magyarországon nehéz megtenni, nem azért, mert kicsinyesek, hanem mert tudják, mi minden, "mennyi hazugság, milyen médiatúlsúly, választási szabályozás" van benne abban a győzelemben, amelyet a Fidesz aratott. Ugyanakkor hozzátette: mégis gratulál a győztesnek, mert úgy gondolja, talán így kicsit közelebb kerülnek ahhoz, hogy normális országban lehessen élni.Az este egyik tanulságának azt nevezte, hogy még mindig a demokratikus ellenzék az erősebb ellenzék a magyar belpolitikában, még mindig a baloldalon van több esély érdemben fellépni a Fidesz túlhatalmával szemben. Szerinte a demokratikus ellenzéki pártok mandátumaránya és az elnyert egyéni körzetek azt mutatják, hogy hosszú távon ezt a kormányt baloldalról lehet érdemben leváltani. Hozzátette: azt is látni kell, hogy a demokratikus ellenzéki tábornak a legerősebb szövetsége továbbra is az MSZP-Párbeszéd, viszont, ahhoz, hogy ez a politika visszaszerezze a választópolgárok többségének támogatását, más utakon kell elindulniuk.Hangsúlyozta: örülnek, hogy Budapesten a többség a változás mellett szavazott, de nem lehet demokratikus közösséget úgy felépíteni hosszú távon, hogy a vidék társadalma ennyire magára hagyott, ennyire nem ér el a szavuk a kistelepüléseken élőkhöz.Szerinte a másik tanulság az, hogy a választási kudarc azt a stratégiát támasztja alá, amelyet az MSZP-Párbeszéd ajánlott a demokratikus ellenzéki tábornak, hogy mutassanak nagyobb egységet a választópolgároknak. Hozzátette: végig kell gondolni, a választási eredmény mennyiben tudható be annak, hogy ez a közös ajánlat nem született meg és az utolsó percekig egyezkedtek azért, hogy legalább az egyéni választókerületben létrejöjjön.Véleménye szerint ez a két tanulság egy harmadik még fontosabbhoz vezet, ahhoz, hogy a magyar balközép, baloldali demokratikus politikát az alapjairól kell újjáépíteni. "Az eredményben sok minden benne van, ami a Fidesz erőfölényével kapcsolatos, de nekünk nem siránkoznunk kell ezeken, hanem dolgoznunk" - jelentette ki.Mint mondta, az a szövetség, amelyet létrehoztak, "sokak szívében reményt gyújtott". Hozzátette: bár az eredmény elmarad a várakozásaiktól, de néhány hónapja még mindenki arról beszélt, hogy az MSZP be sem jut a parlamentbe, majd, hogy a szövetség nem ugorja meg a 10 százalékot.Nem állítom, hogy ezzel az eredménnyel bárkinek boldognak kellene lennie, de nincs az a kudarc, nincs az a pofon, amely olyan erős lenne, hogy ne akarjunk újra felállni és küzdeni a baloldal megújításáért - mondta Karácsony Gergely, aki szerint nagyobb társadalmi beágyazottságra, nagyobb egységre és megújulásra van szükség, és közelebb kell jutni az emberekhez.