Légpuskával lőtte meg a szomszédját egy 15 éves fiú

Légpuskával lőtte meg a szomszéd nőt egy 15 éves fiú tavaly júniusban. Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértéssel vádolta meg a fiút, felfüggesztett fogházbüntetést javasolva neki - írja a HVG A vádlott gyerek egy barátjához ment át játszani. Az udvaron egy engedély nélkül tartható légpuskával lövöldöztek konzervdobozokra. A zajra kinézett a szomszéd ház ablakán az ott lakó 21 éves nő, akinek a 10 éves öccse is a fiúkkal játszott.A vádlott ekkor ráfogta a légpuskát a nőre, és azt mondta, "lelőlek", majd így is tett. A mintegy 10 méterről leadott lövés a válla fölött találta el a nőt, majd a tüdején is keresztülment, életveszélyes sérülést okozva.A lövöldöző fiú ijedtében elszaladt – írta az eset körülményeiről az ügyészség.