Legfeljebb 311 ezer szavazatot nem számoltak meg még

Még legfeljebb 310 ezer 980, magyarországi lakóhellyel rendelkező választó szavazatát nem számoltak meg a szavazatszámláló bizottságok. Ez a szám az átjelentkezéssel szavazókból, a külképviseleteken voksolókból és azoknak a szavazataiból áll, akik olyan szavazókörben szavaznak, ahová ezeket a voksokat még "várják".Azok a választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem lakóhelyükön, hanem már magyarországi településen, vagy a 118 külképviseletének egyikén szavaztak, a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire szavaztak, így szavazataikat vissza kell juttatni a választópolgár lakóhelye szerinti választókerületbe. A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 285 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat. Mind a 106 egyéni választókerületben van azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezek a szavazókörök ugyanis "várják" a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait, és csak azt követően számlálják össze a voksokat, amint azok is megérkeztek. Ezekben a szavazókörökben leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik őket.Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) kerültek még hétfőn. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük a Nemzeti Választási Irodába.Az NVI ezt követően választókerületenként szortírozza ezeket a szavazatokat, majd eljuttatja a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely szombaton felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat.A választás országos részvételi eredményét csak a függőben lévő voksok megszámlálását követően, illetve a levélben szavazók szavazatainak összeszámlálása után lehet megállapítani a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján.A választás napján az NVI hétszer is közölt napközbeni részvételi adatokat: a szavazatszámláló bizottságok ugyanis a nap folyamán nyomon követik, hány választópolgár járult az urnákhoz és ezen adatok összegzéséből készülnek a napközbeni jelentés adatai. A napközbeni részvételi adatok mind a 10 285 szavazókörből megérkeznek, a vasárnap 18:30-kor közölt összesítés alapján a választási részvétel 68,13 százalékos volt. Az NVI vasárnap este 7 órakor is közölt egy részvételi adatot (67,08 százalék), ez azonban csak a 10 179 szavazókör adatát tartalmazza, ahol felbontották az urnát, összeszámlálták a szavazatokat és jegyzőkönyvet állítottak ki róla.oldal adatai szerint az "utazó" szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 310 980 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a szavazókörhöz tartozó "normál" szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze.