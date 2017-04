Lázár szerint elfogadhatatlan a fejlesztési minisztérium hozzáállása

Fotó: Karnok Csaba

Komoly vita alakult ki a Szeged és Hódmezővásárhely közé tervezett dízel és elektromos üzemű villamosvonal ügyében Lázár János kancelláriaminiszter és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között. Lázár szerint a beruházás költségei az NFM és a MÁV súlyos előkészítési hibái miatt duplázódtak meg. A vonatokat szállító Stadler szerint ugyanakkor csak 16 százalékkal drágul a tramtrain, a fejlesztési minisztérium szerint pedig a közbeszerzés szabályos volt.Azért nem készítette elő megfelelően a tramtrainberuházást a fejlesztési minisztérium Lázár János szerint, mert úgy volt vele: Lázár miatt így is, úgy is megcsinálják - mondta szerdán aa Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki egyébként Hódmezővásárhely és Makó térségének országgyűlési képviselője. Az már biztosnak tűnik: ha lesz is tramtrain, legalább másfél évet csúszik az átadása.

Létezik egy határ, amit nem lehet átlépni. Senkinek sem. Ha én nem léphetem át, akkor más se. Ezt tekinthetjük üzenetnek is, minden irányba.

A Délmagyarnak Lázár azt mondta: a tramtrain Szeged ötlete volt, tőle vette át Vásárhely. Nyolcévnyi munka végén állt össze a megvalósíthatósági tanulmány Vásárhelyen, amely a teljes költséget 23,5 milliárd forintban határozta meg. Ez az az összeg, amelynél a beruházás biztosan megtérül. Ebből mára 48,5 milliárd forint lett, a járművek 10 milliárdról 16 milliárdra drágultak.Lázár szerint az NFM közleményének az a legvérlázítóbb része, hogy ha nem fizeti ki az unió, majd kifizetheti az állam: „A projekt ugyan nem áll meg a saját lábán, de Lázár miatt megcsináljuk. Majd eladjuk Lázár nevével a költségvetésnek." A kancelláriaminiszter ezt nem tudja elfogadni.Tíz kérdést tett fel Lázár János a beruházással kapcsolatban a fejlesztési minisztériumnak. Arra a kérdésre, hogy ez egy kormányon belüli konfliktus-e, így válaszolt: "A fejlesztési minisztérium nem ért velem egyet. Az összegre feltett kérdésemre azt mondják, a közbeszerzés szabályos volt. De ez nem válasz."Lázár azt mondta: ilyen áron nem kell a tramtrain, mert nem presztízsberuházást szeretnének, hanem reálisat. "Át kell gondolni, újra kell tervezni. Ez egy-másfél éves késést jelenthet."Lázár az interjú végén kijelentette: