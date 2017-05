Lázár: Soros György jól lobbizott Brüsszelben

A magyar kormány meggyőződése szerint az Európai Bizottság (EB) egyetlen olyan érvet sem hozott fel, amely miatt a nemzeti felsőoktatási törvényt módosítani kellene - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.



Lázár János emlékeztetett arra, hogy az EB kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a felsőoktatási törvény módosítása miatt, a bizottság kérdéseire csütörtökig kellett válaszolni.



Úgy fogalmazott: "Soros György jól lobbizott Brüsszelben, hiszen az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet (EP) is sikerült bemozdítania és Magyarország számos megkeresését kapott".



A legkomolyabb megkeresésnek az EB által indított kötelezettségszegési eljárást nevezte.



Szerinte eddig normális, komolyan vehető jogi érvet nem tudott felhozni a bizottság, csak a politikai hisztéria kapcsán használt érvek kerültek elő, amelyek nem vehetők komolyan.



Hisztériáról van szó, amelyet normális tárgyalásokkal lehetne orvosolni - hangoztatta.



Lázár János rögzítette: a kormány akár közvetlenül Brüsszellel, akár az EB-vel, akár az EP-vel is kész tárgyalni a felsőoktatási törvényről, mint bármely magyar törvényről.



Hangsúlyozta, a magyar kormány szerint a felsőoktatási törvény módosítása nem sérti az unió jogszabályait és alapelveit. Le fogják folytatni azt a vitát, hogy a magyar kormány feltételül szabhatja-e egy külföldi egyetemnek, hogy az anyaországban is legyen kampusza - közölte. Hozzátette: "nem az a cél, hogy háborúzzunk Brüsszellel, hanem az a cél, hogy normális párbeszéd folyjon".



Miközben a CEU körül "megy a habverés", a különböző országok készek a magyar kormánnyal tárgyalni - mondta. Példaként Kínát és az Egyesült Államokban működő McDaniel egyetemet említette. Utóbbiról azt mondta, a Magyarországon is működő egyetem vezetése tárgyalt a magyar kormánnyal, és mind a vezetők, mind az egyetem székhelye szerint illetékes Maryland állam kész a kormánnyal megállapodást kötni.



A miniszter elmondta azt is, semmi akadályát nem látják, hogy tárgyaljanak New York állam kormányzójával. Jelezte, az Egyesült Államok kormányával is kapcsolatban állnak.



Hozzátette: akinek egyeteme volt Budapesten, mindenki jelentkezett magától. Lázár János nem érzi szükségét annak, hogy bármely külföldi egyetem fenntartójához rohangáljon.



Közölte, a magyar kormány a Közép-európai Egyetem sorsát rendezettnek tekinti, az a kérdés, hogy a New York-i CEU hogyan tud Magyarországon a felsőoktatási tanulmányokkal kapcsolatban dokumentumokat kiállítani.



Kérdésre elmondta, ha Soros György megkeresi a magyar államot, akkor tárgyalnak vele.