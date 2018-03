Lázár: még van arra lehetőség, hogy április 8-án Magyarország elkerülje, hogy bevándorlóország legyen

Elmondása szerint osztrák kollégájával egy jó hangulatú beszélgetésben tisztázták, hogy az osztrák fővárosban tett keddi magánlátogatása nem érinti a kétoldalú osztrák-magyar kapcsolatokat, amelyek annyira javulnak, hogy nincs, ami ezt el tudná rontani. A magyar kormány abban érdekelt, hogy a kapcsolatok a következő időszakban is érdemben javuljanak - tette hozzá.



A Miniszterelnökség vezetője kifejtette: a videóban Bécs egyik városrészében szerzett tapasztalatait akarta bemutatni, nem állt szándékában megbántani a bécsieket, de szeretett volna rávilágítani a bevándorlás következményeire és hatásaira, ami nem Bécs sajátos jelensége, például Brüsszelben és Berlinben is megtapasztalható.



Magyarországnak szólt a felhívás - mondta a miniszter -, azt szerette volna érzékeltetni, hogy az egy választás lehetősége, milyen lesz Budapest vagy más magyar nagyvárosok.



Még van arra lehetőség, hogy április 8-án Magyarország elkerülje, hogy bevándorlóország legyen - fogalmazott Lázár János.



Beszámolt arról is, hogy nincs lehetőség egységes uniós álláspontra az ENSZ globális bevándorlási javaslatcsomagjáról, amely megnyitná a magyar határokat és megteremtené a bevándorlás megszervezését. Ezt a kormány nem fogadja el, alapvető feltételek hiányoznak - fogalmazta meg, hozzátéve: a magyar javaslatok világosak és egyértelműek, s azokat Várhelyi Olivér, a brüsszeli magyar állandó uniós képviselet vezetője is nyilvánvalóvá tette szerdán Brüsszelben, a dokumentum tárgyalása során.



A világszervezet előtt két dokumentum van - magyarázta Lázár János, kifejtve: egyetértés van abban, hogy mi legyen a menekültekkel, és Magyarország minden nemzetközi konvenciót betart, ugyanakkor nincs egyetértés a gazdasági bevándorlók ügyében.



Az ENSZ zászlajára tűzte a migráció megszervezését, megfosztaná az országokat attól, hogy meghatározza, kik éljenek ott és ellehetetlenítené a határvédelmi kötelezettséget. A magyar álláspont szerint ez káros, mindenkinek joga van békében és biztonságban ott élni, ahová született - erősítette meg.



A migráció senkinek nem jó: annak sem, aki életét kockáztatva elindul és a célországoknak sem - emelte ki a tárcavezető.



Felidézte azt is, hogy a kormány az Alkotmánybírósághoz fordult, arra kérve, foglaljon állást: a magyar alaptörvény rendelkezései alapján egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy az állam lemondjon a jogáról, hogy maga határozza meg, hogy ki éljen az országban. A kormány megítélése szerint a tiltott határátlépés súlyos bűncselekmény, az ENSZ pedig nem kényszerítheti rá az álláspontját a különböző tagállamokra - húzta alá Lázár János.



A gazdasági adatokról szólva azt mondta: ha a kvótákat végre kell hajtani, akkor azokat a forrásokat, amelyek nyugdíjemelésre, gyermekétkeztetésre, rászorulók támogatására fordítanak, a migránsokat ellátásra kell biztosítani.