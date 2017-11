Lázár: Magyarország kitart amellett, hogy a kerítéshez járuljon hozzá az EU

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter erről csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt, miután ismertette az EB illetékes biztosának elutasító válaszát Magyarország azon kérésére, hogy a kerítés költségeinek felét az unió állja.



Ismertetése szerint a magyar kerítés üzemeltetéséhez és kiépítéséhez nyújtandó támogatáskérésre Dimitrisz Avramopulosz válasza az volt: nem tartják indokoltnak a kerítést és Magyarország segítését annak megépítésében, a migrációs extrakiadások vonatkozásában.



Lázár János a kormány megdöbbenéséről számolt be a válasz kapcsán, mondván: a határzár fékezte meg más kerítésekkel együtt azt az illegális migránsáradatot, amely 2015-ben áthaladt a Balkánon. A balkáni útvonal lezárása, a határzár segítette hozzá Európát ahhoz, hogy a migrációs folyamaton úrrá legyen.



A miniszter kijelentette: az európai együttműködés kultúrájához méltatlan, hogy megfosztanak bennünket a számunkra jogos támogatások lehetőségétől.



Lázár János kettős mércének ítélte azt, hogy míg más országok, például Bulgária, akár kerítésépítéshez is támogatást kaphattak, az EB csak a migránsok beengedését akarja támogatni. Mi kitartunk amellett, hogy a kerítés a megoldás, nem a migráció megszervezéséhez, hanem a megállításához kérünk segítséget -

közölte.



Arról is beszámolt: Brüsszel és Budapest viszonyát befolyásolja még idén, hogy várhatóan az Európai Bizottság ismét a már Európában lévő migránsok szétosztását és további 50 ezer idetelepítését kezdeményezi. Hangsúlyozta: mindez ellentétes az unió értékeivel.



Budapest lesz a kínai-közép-európai csúcstalálkozó házigazdája



Egy a gazdasági együttműködés kiterjesztéséről szóló kínai-közép-európai csúcstalálkozó házigazdája lesz november 26-án és 27-én Budapest, amelyen a kínai miniszterelnök is részt vesz - közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki, budapesti tájékoztatóján.



A miniszter hangsúlyozta: a térség országai komoly gazdasági kapcsolat kialakítására törekednek a világ GDP-jéből egyre nagyobb hányadot kiszakító távol-keleti országgal.



A miniszter elmondta: a kereskedelempolitika mellett a fejlesztéspolitikában is együttműködésre törekednek a felek, és itt jelentik be a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjének részleteit is, amelynek tendereztetését várhatóan a hónap végén elindítják.



Közölte azt is: az Európai Unió vezetői a napokban Göteborgban a munka világával, a munka szociális vetületével foglalkoznak egy konferencián Orbán Viktor miniszterelnök részvételével.



Lázár János szerint a következő két napban itt azzal lehet majd szembesülni, hogy a bizottság véleménye szerint az unió szociális pillére a migráció támogatása lenne. Ezt azonban Magyarország sosem fogja támogatni, mi úgy gondoljuk, hogy az európai munkavállalókat kell támogatni - közölte.



Magyarország a Keleti Partnerség jövő heti eseményét is felhasználja arra, hogy az ukrán kormányt jobb belátásra bírja a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében - hangsúlyozta a miniszter a tájékoztatón. Hozzátette: meg kell maradniuk mindazon kisebbségi jogoknak, amelyek az ukrán nyelvtörvény bevezetése előtt léteztek. Amíg erre nincs ígéret, Magyarország minden nemzetközi fórumon határozottan lép fel az ügyben - szögezte le.



Beavatkozás a vidéki magyar sajtó amerikai támogatása



A választási kampányba történő beavatkozásnak, és szövetségesek között furcsa lépésnek értékelte Lázár János azt, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma pályázattal támogatná a vidéki magyar sajtót. A miniszter hangsúlyozta: a kormány helyesli, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter bekérette az amerikai ügyvivőt az ügyben. Értetlenül állunk a lépés előtt - fogalmazott, hozzátéve: nem világos, mi az amerikai külügyminisztérium célja, miközben számos területen kiváló az együttműködés a két ország között.



Paksi előtörlesztés



A miniszter a paksi beruházáshoz kapcsolódó hitellehívást firtató kérdésre azt felelte: tíz, összesen 98 millió eurós számla kifizetéséhez az összeg 80 százalékának megfelelő hitelkeretet hívott le Magyarország, amelynek előtörlesztéséről az év végéig döntenek. Lázár János megjegyezte: jelenleg megéri előtörleszteni, mert kedvezőbb hitellel kiváltható az.



A Kúrián a bíró haragszik a kormányra és a Fideszre



A társasági adókedvezményekkel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatalát firtató kérdésre Lázár János úgy felelte: véletlen folytán a tao-val kapcsolatos döntések a Kúrián rendre annak a Baka Andrásnak a tanácsához kerülnek, aki hivatali státuszváltásából adódó óriási sértettsége okán nagyon haragszik a kormányra és a Fideszre. Hozzátette: érdekes döntések születnek a Kúrián az ügyel kapcsolatban, és feltette a kérdést: a gyermekek után járó adókedvezmény felhasználásáról is be kell majd számolni?



Magyar földön magyar hulladékot magyar cég kezel



A miniszter a magyar állami tulajdonba került erdélyi hulladékkezelő ügyével kapcsolatban kérdésre megjegyezte: az állam az AVE Magyarország Kft. fejlesztésekbe kezd, hogy az környezetkímélő módon váljon a térség legnagyobb hulladékkezelőjévé. Profitábilis vállalkozásról van szó - jegyezte meg -, hozzátéve: "az, hogy magyar földön magyar hulladékot magyar cég kezel, nem rossz hír".